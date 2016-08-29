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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 тра, 2018 11:57
Долярчик
В принципі використовують, але за звичай частково (не вся стіна, а лише частина) - мені особисто не подобається.
Що до керамоблоків - не зустрічав.
А взагалі, якщо питання по Вашій квартирі і хочете зробити щось дуже гарне і неординарне, зверніться до дизайнера - це коштує відносно недорого (у порівнянні з вартістю ремонту).
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Додано: Нед 20 тра, 2018 12:06
ЛАД
приймачок за $5 удавится, какой там дизайнер...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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