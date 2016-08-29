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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4977497849794980

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:57

Долярчик
В принципі використовують, але за звичай частково (не вся стіна, а лише частина) - мені особисто не подобається.
Що до керамоблоків - не зустрічав.
А взагалі, якщо питання по Вашій квартирі і хочете зробити щось дуже гарне і неординарне, зверніться до дизайнера - це коштує відносно недорого (у порівнянні з вартістю ремонту).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:06

ЛАД
приймачок за $5 удавится, какой там дизайнер...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:25

Yuri_T
... ну, тобі ж...а, слова не давали! :lol:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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