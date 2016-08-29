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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 тра, 2018 11:57
Долярчик
В принципі використовують, але за звичай частково (не вся стіна, а лише частина) - мені особисто не подобається.
Що до керамоблоків - не зустрічав.
А взагалі, якщо питання по Вашій квартирі і хочете зробити щось дуже гарне і неординарне, зверніться до дизайнера - це коштує відносно недорого (у порівнянні з вартістю ремонту).
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ЛАД
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Додано: Нед 20 тра, 2018 13:26
....подейкують, що можливо, перед виборами "завершать" війну....
....хто що думає з цього приводу?
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Долярчик
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Додано: Нед 20 тра, 2018 13:32
Как думаете господа . Кинул ли Запад Украину в своих глобальных интересах. Я вот думаю , что игра началась и карты розданы и какая роль Украины увидим в ближайшее время .Трамп не в восторге от действий Меркель , которая с «конфетой» в виде Северный поток -2 , а раннее противоречия по ЯП Ирана играет на стороне россии умиротворяя этим карлика , показывая выгодную дружбу с «орками» .Внутри Запад дал немного по этому поводу трещину . С одной стороны Америка давит на рассею , а с другой Европа заигрывает , раскол произошёл считаю и клин вбитый , но если сложить пазл , где же роль Украины в этой ситуации , когда Европа нас кинула , а США поддержали поставками летального оружия «Джавелин»и в дальнейшем , надеюсь ,будет и финансовая помощь .К чему я веду , «карлику» нужен Северный поток -2 , а так же хоть какая то дружба с Европой , что бы не быть изгоем в Мире и надеется в дальнейшем на снятие санкций , а Украине под такой расклад ,нужно вернуть окулированную территорию , даже не исключаю по «Хорватскому сценарию» , как мы видим в последнее время обострение ситуации и жёсткие бои под Горловкой . Думаю не спеша мы ее отобьем у сепаров и в таком плане дальше давить окупантов до самой границы , пока «Фрау Меркель « манит морковкой перед носом «ослика» и всячески дает ему надежду на хорошие отношения .Но если «ПуЙЛО» открыто вмешается в военном плане в наш процес по возврату ОРДЛО , то и потока -2 не будет и санкции усилят .Вот такая хитрая политика , главное чтобы «Петро не схибив». Слава Украине !*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Нед 20 тра, 2018 13:36
ЛАД написав:
Нам, кажется, везёт (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) - рост цен на зерно продолжается. Пшеница закрылась сегодня на 537,4, кукуруза - 408.
А де та пшениця і кукурудза?Вже склади оброблені і чекають нового врожаю,а він на пшеницю через два-три місяці,а на кукурудзу через п'ять.Тоді й подивимось!
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Qwerty
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Додано: Нед 20 тра, 2018 13:50
Перес де Куэльяр написав:
Сейчас заход в валюту идёт равномерный без сильных перекосов , одни сдают , другие покупают доллар . С августа , например , как рассказывали мне валютчики ,аграрии -фермера , продав часть своего урожая , мешками везут гривну и откупают наличный доллар , у нас ведь аграрная страна ,так ведь, возможно это совпадение во времени , а может и нет , я не фермер , но с этого момента начинаются попытки движения курса вверх и спрос превышает предложение , идёт своего рода ,ломка тренда ,а так же бизнес и пересичный осознают ,что пора покупать валюту , так как осень -зима будет дорожать Я не буду утверждать , что наши аграрии делают погоду на ЧР , но свою долю на спрос они вносят немалую , после того как вырастили на полях урожай .Кто в агробизнесе можете прокомментировать .*Відправлено з Чату
Зараз основна виручка аграріїв поступає не в серпні.Сьогодні основний упор робиться на кукурудзу і соняшник,а їх масова реалізація це кінець жовтня,середина листопада,а то і початок грудня.Щось є і в серпні,але не таке вагоме,та й боргів багато,які віддаються в гривні - за насіння,гсм,засоби захисту рослин,кредити банкам,оплата паїв і інше.
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