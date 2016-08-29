Додано: Нед 20 тра, 2018 13:32

Как думаете господа . Кинул ли Запад Украину в своих глобальных интересах. Я вот думаю , что игра началась и карты розданы и какая роль Украины увидим в ближайшее время .Трамп не в восторге от действий Меркель , которая с «конфетой» в виде Северный поток -2 , а раннее противоречия по ЯП Ирана играет на стороне россии умиротворяя этим карлика , показывая выгодную дружбу с «орками» .Внутри Запад дал немного по этому поводу трещину . С одной стороны Америка давит на рассею , а с другой Европа заигрывает , раскол произошёл считаю и клин вбитый , но если сложить пазл , где же роль Украины в этой ситуации , когда Европа нас кинула , а США поддержали поставками летального оружия «Джавелин»и в дальнейшем , надеюсь ,будет и финансовая помощь .К чему я веду , «карлику» нужен Северный поток -2 , а так же хоть какая то дружба с Европой , что бы не быть изгоем в Мире и надеется в дальнейшем на снятие санкций , а Украине под такой расклад ,нужно вернуть оккулированную территорию , даже не исключаю по «Хорватскому сценарию» , как мы видим в последнее время обострение ситуации и жёсткие бои под Горловкой . Думаю не спеша мы ее отобьем у сепаров и так дальше давить оккупантов до самой границы , пока «Фрау Меркель « манит морковкой перед носом «ослика» и всячески дает ему надежду на хорошие отношения .Но если «ПуЙЛО» открыто вмешается в военном плане в наш процесс по возврату ОРДЛО , то и потока -2 не будет и санкции усилят .Вот такая хитрая политика , главное чтобы «Петро не схибив». Слава Украине !