Как думаете господа . Кинул ли Запад Украину в своих глобальных интересах. Я вот думаю , что игра началась и карты розданы и какая роль Украины увидим в ближайшее время .Трамп не в восторге от действий Меркель , которая с «конфетой» в виде Северный поток -2 , а раннее противоречия по ЯП Ирана играет на стороне россии умиротворяя этим карлика , показывая выгодную дружбу с «орками» .Внутри Запад дал немного по этому поводу трещину . С одной стороны Америка давит на рассею , а с другой Европа заигрывает , раскол произошёл считаю и клин вбитый , но если сложить пазл , где же роль Украины в этой ситуации , когда Европа нас кинула , а США поддержали поставками летального оружия «Джавелин»и в дальнейшем , надеюсь ,будет и финансовая помощь .К чему я веду , «карлику» нужен Северный поток -2 , а так же хоть какая то дружба с Европой , что бы не быть изгоем в Мире и надеется в дальнейшем на снятие санкций , а Украине под такой расклад ,нужно вернуть оккулированную территорию , даже не исключаю по «Хорватскому сценарию» , как мы видим в последнее время обострение ситуации и жёсткие бои под Горловкой . Думаю не спеша мы ее отобьем у сепаров и так дальше давить оккупантов до самой границы , пока «Фрау Меркель « манит морковкой перед носом «ослика» и всячески дает ему надежду на хорошие отношения .Но если «ПуЙЛО» открыто вмешается в военном плане в наш процесс по возврату ОРДЛО , то и потока -2 не будет и санкции усилят .Вот такая хитрая политика , главное чтобы «Петро не схибив». Слава Украине !
Перес де Куэльяр написав:Сейчас заход в валюту идёт равномерный без сильных перекосов , одни сдают , другие покупают доллар . С августа , например , как рассказывали мне валютчики ,аграрии -фермера , продав часть своего урожая , мешками везут гривну и откупают наличный доллар , у нас ведь аграрная страна ,так ведь, возможно это совпадение во времени , а может и нет , я не фермер , но с этого момента начинаются попытки движения курса вверх и спрос превышает предложение , идёт своего рода ,ломка тренда ,а так же бизнес и пересичный осознают ,что пора покупать валюту , так как осень -зима будет дорожать Я не буду утверждать , что наши аграрии делают погоду на ЧР , но свою долю на спрос они вносят немалую , после того как вырастили на полях урожай .Кто в агробизнесе можете прокомментировать .
Зараз основна виручка аграріїв поступає не в серпні.Сьогодні основний упор робиться на кукурудзу і соняшник,а їх масова реалізація це кінець жовтня,середина листопада,а то і початок грудня.Щось є і в серпні,але не таке вагоме,та й боргів багато,які віддаються в гривні - за насіння,гсм,засоби захисту рослин,кредити банкам,оплата паїв і інше.
Перес де Куэльяр написав:Как думаете господа . Кинул ли Запад Украину в своих глобальных интересах. Я вот думаю , что игра началась и карты розданы и какая роль Украины увидим в ближайшее время .Трамп не в восторге от действий Меркель , которая с «конфетой» в виде Северный поток -2 , а раннее противоречия по ЯП Ирана играет на стороне россии умиротворяя этим карлика , показывая выгодную дружбу с «орками» .Внутри Запад дал немного по этому поводу трещину . С одной стороны Америка давит на рассею , а с другой Европа заигрывает , раскол произошёл считаю и клин вбитый , но если сложить пазл , где же роль Украины в этой ситуации , когда Европа нас кинула , а США поддержали поставками летального оружия «Джавелин»и в дальнейшем , надеюсь ,будет и финансовая помощь .К чему я веду , «карлику» нужен Северный поток -2 , а так же хоть какая то дружба с Европой , что бы не быть изгоем в Мире и надеется в дальнейшем на снятие санкций , а Украине под такой расклад ,нужно вернуть оккулированную территорию , даже не исключаю по «Хорватскому сценарию» , как мы видим в последнее время обострение ситуации и жёсткие бои под Горловкой . Думаю не спеша мы ее отобьем у сепаров и так дальше давить оккупантов до самой границы , пока «Фрау Меркель « манит морковкой перед носом «ослика» и всячески дает ему надежду на хорошие отношения .Но если «ПуЙЛО» открыто вмешается в военном плане в наш процесс по возврату ОРДЛО , то и потока -2 не будет и санкции усилят .Вот такая хитрая политика , главное чтобы «Петро не схибив». Слава Украине !
Ще минулого року я прогнозував,що під час ЧС-2018 Україна за місяць звільнить Донбас.Навіть зараз я в це вірю,і під цю надію є декілька послідовних фактів.Спочатку операція АТО була переведена в операцію ООС,що дає більше можливостей армії.Потім США нам дали Джевеліни,а значить москалі навряд чи захочуть наступати.Більш того,в Лугандонії зара налічується 600 танків,але бажаючих укомплектувати екіпажі цих танків,м"яко кажучи,не так то й багато.Є ще одна ключова відмінність АТО і ООС.В АТО наші ЗСУ не давали вогонь у відповідь,бо дотримувались мінських угод.В ООС на кожний обстріл наші дають відповідь,навіть інколи відганаяють лугандонців на декілька кілометрів вглиб і далі звільнюють території. Коли почнеться ЧС_2018,росіяни не наважаться відкрито кинути війська на допомогу лугандонцям,а значить можна їх погнати аж до кордону. Що стосується зовнішньої підтримки України - найдієвішу допомогу нам надають США.Тому добре,що зараз при владі республіканська партія. Через рік - президентські вибори.Порошенко бачить свої рейтинги,тому не в його інтересах зараз,щоб пройшов закон про антикорупційний суд,бо буде засуждена і сяде за грати практично вся верхівка БПП ще до президенстький і парламентських виборів.Тому поки отримання єдиного траншу від МВФ поки що некритично, він максимально відтягує голосування за антикорупційний суд.
buratinyo написав: Спрос упал в результате де*** внешней политики нынешней власти, действия которой направлены однозначно не на процветание всей страны, а на набивание собственных карманов получения зарубежных грантов, которые являются и негласно признаются во всем мире скрытой коррупцией.
Ты всё перепутал. Всё неправильно. Садись, кол! Внешняя политика как раз у нас перфектная. Именно, благодаря только внешней политике, всё международное соообщество на нашей стороне и решительно нас поддерживает в противостоянии с русской агрессией. А какая по-твоему должна была быть "хорошая" внешняя политика Украины? Сдаться на милость твоему кремлевскому окурку? Сдаться и обречь на русское рабство наших детей? Самим стать рабами русского свинства и варварства? Чтоб тебя и твоих детей детей потом во всем мире презирали и называли грязной русской свиньёй? Уверен, что 99% украинцев этого не хотят, а посему всецело поддерживают нашу внешнюю политику, отдают сегодня на Донбассе за неё жизни в борьбе с нашествием русской чумы.
Перес де Куэльяр написав:Как думаете господа . Кинул ли Запад Украину в своих глобальных интересах.
В золотой миллиард принимают страны и нации. Вместе с их общественным сознанием, культурой и ценностями. Вас уже туда приняли. Навсегда и бесповоротно. В золотой миллиард НЕ принимают правительство и элиту. Если в золотом миллиарде не подходит чье-то правительство и элита, их легко и запроста меняют. Это как раз случай с Украиной сегодня. Значит, мы очень скоро не увидим ни наших нынешних правителей, ни элиты.
Перес де Куэльяр написав:Как думаете господа . Кинул ли Запад Украину в своих глобальных интересах.
В золотой миллиард принимают страны и нации. Вместе с их общественным сознанием, культурой и ценностями. Вас уже туда приняли. Навсегда и бесповоротно. В золотой миллиард НЕ принимают правительство и элиту. Если в золотом миллиарде не подходит чье-то правительство и элита, их легко и запроста меняют. Это как раз случай с Украиной сегодня. Значит, мы очень скоро не увидим ни наших нынешних правителей, ни элиты.
И кто придёт на их место ? Тимошенко? На кого ставят на западе
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer