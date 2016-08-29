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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4978497949804981> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 771 1. Нет сбережений в валюте 11% 81 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 56 4. от 50% до 75% 14% 106 5. более 75% 63% 483 Всього голосів : 771 Додано: Нед 20 тра, 2018 13:32



*Відправлено з Чату Как думаете господа . Кинул ли Запад Украину в своих глобальных интересах. Я вот думаю , что игра началась и карты розданы и какая роль Украины увидим в ближайшее время .Трамп не в восторге от действий Меркель , которая с «конфетой» в виде Северный поток -2 , а раннее противоречия по ЯП Ирана играет на стороне россии умиротворяя этим карлика , показывая выгодную дружбу с «орками» .Внутри Запад дал немного по этому поводу трещину . С одной стороны Америка давит на рассею , а с другой Европа заигрывает , раскол произошёл считаю и клин вбитый , но если сложить пазл , где же роль Украины в этой ситуации , когда Европа нас кинула , а США поддержали поставками летального оружия «Джавелин»и в дальнейшем , надеюсь ,будет и финансовая помощь .К чему я веду , «карлику» нужен Северный поток -2 , а так же хоть какая то дружба с Европой , что бы не быть изгоем в Мире и надеется в дальнейшем на снятие санкций , а Украине под такой расклад ,нужно вернуть оккулированную территорию , даже не исключаю по «Хорватскому сценарию» , как мы видим в последнее время обострение ситуации и жёсткие бои под Горловкой . Думаю не спеша мы ее отобьем у сепаров и так дальше давить оккупантов до самой границы , пока «Фрау Меркель « манит морковкой перед носом «ослика» и всячески дает ему надежду на хорошие отношения .Но если «ПуЙЛО» открыто вмешается в военном плане в наш процесс по возврату ОРДЛО , то и потока -2 не будет и санкции усилят .Вот такая хитрая политика , главное чтобы «Петро не схибив». Слава Украине ! Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 20 тра, 2018 14:14, всього редагувалось 1 раз. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1199 З нами з: 06.01.17 Подякував: 366 раз. Подякували: 391 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 тра, 2018 13:36 ЛАД написав: Нам, кажется, везёт (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) - рост цен на зерно продолжается. Пшеница закрылась сегодня на 537,4, кукуруза - 408. Нам, кажется, везёт (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) - рост цен на зерно продолжается. Пшеница закрылась сегодня на 537,4, кукуруза - 408.

А де та пшениця і кукурудза?Вже склади оброблені і чекають нового врожаю,а він на пшеницю через два-три місяці,а на кукурудзу через п'ять.Тоді й подивимось! А де та пшениця і кукурудза?Вже склади оброблені і чекають нового врожаю,а він на пшеницю через два-три місяці,а на кукурудзу через п'ять.Тоді й подивимось! Qwerty Повідомлень: 1659 З нами з: 25.02.15 Подякував: 182 раз. Подякували: 252 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 тра, 2018 13:50 Перес де Куэльяр написав: Сейчас заход в валюту идёт равномерный без сильных перекосов , одни сдают , другие покупают доллар . С августа , например , как рассказывали мне валютчики ,аграрии -фермера , продав часть своего урожая , мешками везут гривну и откупают наличный доллар , у нас ведь аграрная страна ,так ведь, возможно это совпадение во времени , а может и нет , я не фермер , но с этого момента начинаются попытки движения курса вверх и спрос превышает предложение , идёт своего рода ,ломка тренда ,а так же бизнес и пересичный осознают ,что пора покупать валюту , так как осень -зима будет дорожать Я не буду утверждать , что наши аграрии делают погоду на ЧР , но свою долю на спрос они вносят немалую , после того как вырастили на полях урожай .Кто в агробизнесе можете прокомментировать .



*Відправлено з Чату Сейчас заход в валюту идёт равномерный без сильных перекосов , одни сдают , другие покупают доллар . С августа , например , как рассказывали мне валютчики ,аграрии -фермера , продав часть своего урожая , мешками везут гривну и откупают наличный доллар , у нас ведь аграрная страна ,так ведь, возможно это совпадение во времени , а может и нет , я не фермер , но с этого момента начинаются попытки движения курса вверх и спрос превышает предложение , идёт своего рода ,ломка тренда ,а так же бизнес и пересичный осознают ,что пора покупать валюту , так как осень -зима будет дорожать Я не буду утверждать , что наши аграрии делают погоду на ЧР , но свою долю на спрос они вносят немалую , после того как вырастили на полях урожай .Кто в агробизнесе можете прокомментировать .

Зараз основна виручка аграріїв поступає не в серпні.Сьогодні основний упор робиться на кукурудзу і соняшник,а їх масова реалізація це кінець жовтня,середина листопада,а то і початок грудня.Щось є і в серпні,але не таке вагоме,та й боргів багато,які віддаються в гривні - за насіння,гсм,засоби захисту рослин,кредити банкам,оплата паїв і інше. Зараз основна виручка аграріїв поступає не в серпні.Сьогодні основний упор робиться на кукурудзу і соняшник,а їх масова реалізація це кінець жовтня,середина листопада,а то і початок грудня.Щось є і в серпні,але не таке вагоме,та й боргів багато,які віддаються в гривні - за насіння,гсм,засоби захисту рослин,кредити банкам,оплата паїв і інше. Qwerty Повідомлень: 1659 З нами з: 25.02.15 Подякував: 182 раз. Подякували: 252 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 тра, 2018 14:43 Перес де Куэльяр написав: Как думаете господа . Кинул ли Запад Украину в своих глобальных интересах. Я вот думаю , что игра началась и карты розданы и какая роль Украины увидим в ближайшее время .Трамп не в восторге от действий Меркель , которая с «конфетой» в виде Северный поток -2 , а раннее противоречия по ЯП Ирана играет на стороне россии умиротворяя этим карлика , показывая выгодную дружбу с «орками» .Внутри Запад дал немного по этому поводу трещину . С одной стороны Америка давит на рассею , а с другой Европа заигрывает , раскол произошёл считаю и клин вбитый , но если сложить пазл , где же роль Украины в этой ситуации , когда Европа нас кинула , а США поддержали поставками летального оружия «Джавелин»и в дальнейшем , надеюсь ,будет и финансовая помощь .К чему я веду , «карлику» нужен Северный поток -2 , а так же хоть какая то дружба с Европой , что бы не быть изгоем в Мире и надеется в дальнейшем на снятие санкций , а Украине под такой расклад ,нужно вернуть оккулированную территорию , даже не исключаю по «Хорватскому сценарию» , как мы видим в последнее время обострение ситуации и жёсткие бои под Горловкой . Думаю не спеша мы ее отобьем у сепаров и так дальше давить оккупантов до самой границы , пока «Фрау Меркель « манит морковкой перед носом «ослика» и всячески дает ему надежду на хорошие отношения .Но если «ПуЙЛО» открыто вмешается в военном плане в наш процесс по возврату ОРДЛО , то и потока -2 не будет и санкции усилят .Вот такая хитрая политика , главное чтобы «Петро не схибив». Слава Украине !



*Відправлено з Чату Как думаете господа . Кинул ли Запад Украину в своих глобальных интересах. Я вот думаю , что игра началась и карты розданы и какая роль Украины увидим в ближайшее время .Трамп не в восторге от действий Меркель , которая с «конфетой» в виде Северный поток -2 , а раннее противоречия по ЯП Ирана играет на стороне россии умиротворяя этим карлика , показывая выгодную дружбу с «орками» .Внутри Запад дал немного по этому поводу трещину . С одной стороны Америка давит на рассею , а с другой Европа заигрывает , раскол произошёл считаю и клин вбитый , но если сложить пазл , где же роль Украины в этой ситуации , когда Европа нас кинула , а США поддержали поставками летального оружия «Джавелин»и в дальнейшем , надеюсь ,будет и финансовая помощь .К чему я веду , «карлику» нужен Северный поток -2 , а так же хоть какая то дружба с Европой , что бы не быть изгоем в Мире и надеется в дальнейшем на снятие санкций , а Украине под такой расклад ,нужно вернуть оккулированную территорию , даже не исключаю по «Хорватскому сценарию» , как мы видим в последнее время обострение ситуации и жёсткие бои под Горловкой . Думаю не спеша мы ее отобьем у сепаров и так дальше давить оккупантов до самой границы , пока «Фрау Меркель « манит морковкой перед носом «ослика» и всячески дает ему надежду на хорошие отношения .Но если «ПуЙЛО» открыто вмешается в военном плане в наш процесс по возврату ОРДЛО , то и потока -2 не будет и санкции усилят .Вот такая хитрая политика , главное чтобы «Петро не схибив». Слава Украине !

Ще минулого року я прогнозував,що під час ЧС-2018 Україна за місяць звільнить Донбас.Навіть зараз я в це вірю,і під цю надію є декілька послідовних фактів.Спочатку операція АТО була переведена в операцію ООС,що дає більше можливостей армії.Потім США нам дали Джевеліни,а значить москалі навряд чи захочуть наступати.Більш того,в Лугандонії зара налічується 600 танків,але бажаючих укомплектувати екіпажі цих танків,м"яко кажучи,не так то й багато.Є ще одна ключова відмінність АТО і ООС.В АТО наші ЗСУ не давали вогонь у відповідь,бо дотримувались мінських угод.В ООС на кожний обстріл наші дають відповідь,навіть інколи відганаяють лугандонців на декілька кілометрів вглиб і далі звільнюють території.

Коли почнеться ЧС_2018,росіяни не наважаться відкрито кинути війська на допомогу лугандонцям,а значить можна їх погнати аж до кордону.

Що стосується зовнішньої підтримки України - найдієвішу допомогу нам надають США.Тому добре,що зараз при владі республіканська партія.

Через рік - президентські вибори.Порошенко бачить свої рейтинги,тому не в його інтересах зараз,щоб пройшов закон про антикорупційний суд,бо буде засуждена і сяде за грати практично вся верхівка БПП ще до президенстький і парламентських виборів.Тому поки отримання єдиного траншу від МВФ поки що некритично, він максимально відтягує голосування за антикорупційний суд. Ще минулого року я прогнозував,що під час ЧС-2018 Україна за місяць звільнить Донбас.Навіть зараз я в це вірю,і під цю надію є декілька послідовних фактів.Спочатку операція АТО була переведена в операцію ООС,що дає більше можливостей армії.Потім США нам дали Джевеліни,а значить москалі навряд чи захочуть наступати.Більш того,в Лугандонії зара налічується 600 танків,але бажаючих укомплектувати екіпажі цих танків,м"яко кажучи,не так то й багато.Є ще одна ключова відмінність АТО і ООС.В АТО наші ЗСУ не давали вогонь у відповідь,бо дотримувались мінських угод.В ООС на кожний обстріл наші дають відповідь,навіть інколи відганаяють лугандонців на декілька кілометрів вглиб і далі звільнюють території.Коли почнеться ЧС_2018,росіяни не наважаться відкрито кинути війська на допомогу лугандонцям,а значить можна їх погнати аж до кордону.Що стосується зовнішньої підтримки України - найдієвішу допомогу нам надають США.Тому добре,що зараз при владі республіканська партія.Через рік - президентські вибори.Порошенко бачить свої рейтинги,тому не в його інтересах зараз,щоб пройшов закон про антикорупційний суд,бо буде засуждена і сяде за грати практично вся верхівка БПП ще до президенстький і парламентських виборів.Тому поки отримання єдиного траншу від МВФ поки що некритично, він максимально відтягує голосування за антикорупційний суд. tea Повідомлень: 14147 З нами з: 15.11.08 Подякував: 136 раз. Подякували: 1664 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 тра, 2018 15:03 buratinyo написав: Спрос упал в результате де*** внешней политики нынешней власти, действия которой направлены однозначно не на процветание всей страны, а на набивание собственных карманов получения зарубежных грантов, которые являются и негласно признаются во всем мире скрытой коррупцией. Спрос упал в результате де*** внешней политики нынешней власти, действия которой направлены однозначно не на процветание всей страны, а на набивание собственных карманов получения зарубежных грантов, которые являются и негласно признаются во всем мире скрытой коррупцией.



Ты всё перепутал.

Всё неправильно.

Садись, кол!

Внешняя политика как раз у нас перфектная. Именно, благодаря только внешней политике, всё международное соообщество на нашей стороне и решительно нас поддерживает в противостоянии с русской агрессией.

А какая по-твоему должна была быть "хорошая" внешняя политика Украины?

Сдаться на милость твоему кремлевскому окурку?

Сдаться и обречь на русское рабство наших детей?

Самим стать рабами русского свинства и варварства?

Чтоб тебя и твоих детей детей потом во всем мире презирали и называли грязной русской свиньёй?

Уверен, что 99% украинцев этого не хотят, а посему всецело поддерживают нашу внешнюю политику, отдают сегодня на Донбассе за неё жизни в борьбе с нашествием русской чумы. Ты всё перепутал.Всё неправильно.Садись, кол!Внешняя политика как раз у нас перфектная. Именно, благодаря только внешней политике, всё международное соообщество на нашей стороне и решительно нас поддерживает в противостоянии с русской агрессией.А какая по-твоему должна была быть "хорошая" внешняя политика Украины?Сдаться на милость твоему кремлевскому окурку?Сдаться и обречь на русское рабство наших детей?Самим стать рабами русского свинства и варварства?Чтоб тебя и твоих детей детей потом во всем мире презирали и называли грязной русской свиньёй?Уверен, что 99% украинцев этого не хотят, а посему всецело поддерживают нашу внешнюю политику, отдают сегодня на Донбассе за неё жизни в борьбе с нашествием русской чумы. Libo 2

Повідомлень: 6350 З нами з: 14.11.11 Подякував: 274 раз. Подякували: 3071 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 тра, 2018 15:16 Перес де Куэльяр написав: Как думаете господа . Кинул ли Запад Украину в своих глобальных интересах. Как думаете господа . Кинул ли Запад Украину в своих глобальных интересах.



В золотой миллиард принимают страны и нации. Вместе с их общественным сознанием, культурой и ценностями.

Вас уже туда приняли. Навсегда и бесповоротно.

В золотой миллиард НЕ принимают правительство и элиту.

Если в золотом миллиарде не подходит чье-то правительство и элита, их легко и запроста меняют. Это как раз случай с Украиной сегодня. Значит, мы очень скоро не увидим ни наших нынешних правителей, ни элиты.

В золотой миллиард принимают страны и нации. Вместе с их общественным сознанием, культурой и ценностями.Вас уже туда приняли. Навсегда и бесповоротно.В золотой миллиардпринимаютЕсли в золотом миллиарде не подходит чье-то правительство и элита, их легко и запроста меняют. Это как раз случай с Украиной сегодня. Значит, мы очень скоро не увидим ни наших нынешних правителей, ни элиты. Libo 2

Повідомлень: 6350 З нами з: 14.11.11 Подякував: 274 раз. Подякували: 3071 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 тра, 2018 15:18 Libo написав: Перес де Куэльяр написав: Как думаете господа . Кинул ли Запад Украину в своих глобальных интересах. Как думаете господа . Кинул ли Запад Украину в своих глобальных интересах.



В золотой миллиард принимают страны и нации. Вместе с их общественным сознанием, культурой и ценностями.

Вас уже туда приняли. Навсегда и бесповоротно.

В золотой миллиард НЕ принимают правительство и элиту.

Если в золотом миллиарде не подходит чье-то правительство и элита, их легко и запроста меняют. Это как раз случай с Украиной сегодня. Значит, мы очень скоро не увидим ни наших нынешних правителей, ни элиты.

В золотой миллиард принимают страны и нации. Вместе с их общественным сознанием, культурой и ценностями.Вас уже туда приняли. Навсегда и бесповоротно.В золотой миллиардпринимаютЕсли в золотом миллиарде не подходит чье-то правительство и элита, их легко и запроста меняют. Это как раз случай с Украиной сегодня. Значит, мы очень скоро не увидим ни наших нынешних правителей, ни элиты.

И кто придёт на их место ? Тимошенко?

На кого ставят на западе И кто придёт на их место ? Тимошенко?На кого ставят на западе Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer Ukrainian

Повідомлень: 7022 З нами з: 18.06.08 Подякував: 5 раз. Подякували: 494 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 тра, 2018 15:46 Ukrainian написав: Libo написав: Перес де Куэльяр написав: Как думаете господа . Кинул ли Запад Украину в своих глобальных интересах. Как думаете господа . Кинул ли Запад Украину в своих глобальных интересах.



В золотой миллиард принимают страны и нации. Вместе с их общественным сознанием, культурой и ценностями.

Вас уже туда приняли. Навсегда и бесповоротно.

В золотой миллиард НЕ принимают правительство и элиту.

Если в золотом миллиарде не подходит чье-то правительство и элита, их легко и запроста меняют. Это как раз случай с Украиной сегодня. Значит, мы очень скоро не увидим ни наших нынешних правителей, ни элиты.

В золотой миллиард принимают страны и нации. Вместе с их общественным сознанием, культурой и ценностями.Вас уже туда приняли. Навсегда и бесповоротно.В золотой миллиардпринимаютЕсли в золотом миллиарде не подходит чье-то правительство и элита, их легко и запроста меняют. Это как раз случай с Украиной сегодня. Значит, мы очень скоро не увидим ни наших нынешних правителей, ни элиты.

И кто придёт на их место ? Тимошенко?

На кого ставят на западе И кто придёт на их место ? Тимошенко?На кого ставят на западе

На верхушке у нас многие десятилетия клептоманы, других не допускали и не допускают. Поэтому менять законным путем вряд ли выйдет. Ну, разве что на Тимошенко - это да. Капительман лучше Вассермана только тем, что еще не была президентом. На верхушке у нас многие десятилетия клептоманы, других не допускали и не допускают. Поэтому менять законным путем вряд ли выйдет. Ну, разве что на Тимошенко - это да. Капительман лучше Вассермана только тем, что еще не была президентом. hxbbgaf Повідомлень: 19772 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1136 раз. Подякували: 1877 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 тра, 2018 15:46 tea написав: Перес де Куэльяр написав: Как думаете господа . Кинул ли Запад Украину в своих глобальных интересах. Я вот думаю , что игра началась и карты розданы и какая роль Украины увидим в ближайшее время .Трамп не в восторге от действий Меркель , которая с «конфетой» в виде Северный поток -2 , а раннее противоречия по ЯП Ирана играет на стороне россии умиротворяя этим карлика , показывая выгодную дружбу с «орками» .Внутри Запад дал немного по этому поводу трещину . С одной стороны Америка давит на рассею , а с другой Европа заигрывает , раскол произошёл считаю и клин вбитый , но если сложить пазл , где же роль Украины в этой ситуации , когда Европа нас кинула , а США поддержали поставками летального оружия «Джавелин»и в дальнейшем , надеюсь ,будет и финансовая помощь .К чему я веду , «карлику» нужен Северный поток -2 , а так же хоть какая то дружба с Европой , что бы не быть изгоем в Мире и надеется в дальнейшем на снятие санкций , а Украине под такой расклад ,нужно вернуть оккулированную территорию , даже не исключаю по «Хорватскому сценарию» , как мы видим в последнее время обострение ситуации и жёсткие бои под Горловкой . Думаю не спеша мы ее отобьем у сепаров и так дальше давить оккупантов до самой границы , пока «Фрау Меркель « манит морковкой перед носом «ослика» и всячески дает ему надежду на хорошие отношения .Но если «ПуЙЛО» открыто вмешается в военном плане в наш процесс по возврату ОРДЛО , то и потока -2 не будет и санкции усилят .Вот такая хитрая политика , главное чтобы «Петро не схибив». Слава Украине !



*Відправлено з Чату Как думаете господа . Кинул ли Запад Украину в своих глобальных интересах. Я вот думаю , что игра началась и карты розданы и какая роль Украины увидим в ближайшее время .Трамп не в восторге от действий Меркель , которая с «конфетой» в виде Северный поток -2 , а раннее противоречия по ЯП Ирана играет на стороне россии умиротворяя этим карлика , показывая выгодную дружбу с «орками» .Внутри Запад дал немного по этому поводу трещину . С одной стороны Америка давит на рассею , а с другой Европа заигрывает , раскол произошёл считаю и клин вбитый , но если сложить пазл , где же роль Украины в этой ситуации , когда Европа нас кинула , а США поддержали поставками летального оружия «Джавелин»и в дальнейшем , надеюсь ,будет и финансовая помощь .К чему я веду , «карлику» нужен Северный поток -2 , а так же хоть какая то дружба с Европой , что бы не быть изгоем в Мире и надеется в дальнейшем на снятие санкций , а Украине под такой расклад ,нужно вернуть оккулированную территорию , даже не исключаю по «Хорватскому сценарию» , как мы видим в последнее время обострение ситуации и жёсткие бои под Горловкой . Думаю не спеша мы ее отобьем у сепаров и так дальше давить оккупантов до самой границы , пока «Фрау Меркель « манит морковкой перед носом «ослика» и всячески дает ему надежду на хорошие отношения .Но если «ПуЙЛО» открыто вмешается в военном плане в наш процесс по возврату ОРДЛО , то и потока -2 не будет и санкции усилят .Вот такая хитрая политика , главное чтобы «Петро не схибив». Слава Украине !

Ще минулого року я прогнозував,що під час ЧС-2018 Україна за місяць звільнить Донбас.Навіть зараз я в це вірю,і під цю надію є декілька послідовних фактів.Спочатку операція АТО була переведена в операцію ООС,що дає більше можливостей армії.Потім США нам дали Джевеліни,а значить москалі навряд чи захочуть наступати.Більш того,в Лугандонії зара налічується 600 танків,але бажаючих укомплектувати екіпажі цих танків,м"яко кажучи,не так то й багато.Є ще одна ключова відмінність АТО і ООС.В АТО наші ЗСУ не давали вогонь у відповідь,бо дотримувались мінських угод.В ООС на кожний обстріл наші дають відповідь,навіть інколи відганаяють лугандонців на декілька кілометрів вглиб і далі звільнюють території.

Коли почнеться ЧС_2018,росіяни не наважаться відкрито кинути війська на допомогу лугандонцям,а значить можна їх погнати аж до кордону.

Що стосується зовнішньої підтримки України - найдієвішу допомогу нам надають США.Тому добре,що зараз при владі республіканська партія.

Через рік - президентські вибори.Порошенко бачить свої рейтинги,тому не в його інтересах зараз,щоб пройшов закон про антикорупційний суд,бо буде засуждена і сяде за грати практично вся верхівка БПП ще до президенстький і парламентських виборів.Тому поки отримання єдиного траншу від МВФ поки що некритично, він максимально відтягує голосування за антикорупційний суд. Ще минулого року я прогнозував,що під час ЧС-2018 Україна за місяць звільнить Донбас.Навіть зараз я в це вірю,і під цю надію є декілька послідовних фактів.Спочатку операція АТО була переведена в операцію ООС,що дає більше можливостей армії.Потім США нам дали Джевеліни,а значить москалі навряд чи захочуть наступати.Більш того,в Лугандонії зара налічується 600 танків,але бажаючих укомплектувати екіпажі цих танків,м"яко кажучи,не так то й багато.Є ще одна ключова відмінність АТО і ООС.В АТО наші ЗСУ не давали вогонь у відповідь,бо дотримувались мінських угод.В ООС на кожний обстріл наші дають відповідь,навіть інколи відганаяють лугандонців на декілька кілометрів вглиб і далі звільнюють території.Коли почнеться ЧС_2018,росіяни не наважаться відкрито кинути війська на допомогу лугандонцям,а значить можна їх погнати аж до кордону.Що стосується зовнішньої підтримки України - найдієвішу допомогу нам надають США.Тому добре,що зараз при владі республіканська партія.Через рік - президентські вибори.Порошенко бачить свої рейтинги,тому не в його інтересах зараз,щоб пройшов закон про антикорупційний суд,бо буде засуждена і сяде за грати практично вся верхівка БПП ще до президенстький і парламентських виборів.Тому поки отримання єдиного траншу від МВФ поки що некритично, він максимально відтягує голосування за антикорупційний суд. Так , я згоден з Вами , цI фактори ЧС-18 грають нам «на руку» , москалi риють окопи на кордонI , мабуть «заград. отряды» для тiкаючих лугандонцiв . I у Петра невеликий вибiр в дiях , залишити все як зараз , I через рiк самому тiкати ,чи пiдiйти до виборiв з iншою картиною та рейтингом. Бо втрата влади , а ще не дай бог прийде «Орк», то кiнець його бiзнесу все вiдберуть , тому наступником його може бути тiльки ще радикальнiшим з украiнськоi сторони , щоб не чiпали ,та вiдвести вiд себе увагу.Незадовго побачимо ,перемагати,чи зрада. Так , я згоден з Вами , цI фактори ЧС-18 грають нам «на руку» , москалi риють окопи на кордонI , мабуть «заград. отряды» для тiкаючих лугандонцiв . I у Петра невеликий вибiр в дiях , залишити все як зараз , I через рiк самому тiкати ,чи пiдiйти до виборiв з iншою картиною та рейтингом. Бо втрата влади , а ще не дай бог прийде «Орк», то кiнець його бiзнесу все вiдберуть , тому наступником його може бути тiльки ще радикальнiшим з украiнськоi сторони , щоб не чiпали ,та вiдвести вiд себе увагу.Незадовго побачимо ,перемагати,чи зрада. Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 20 тра, 2018 16:53, всього редагувалось 1 раз. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1199 З нами з: 06.01.17 Подякував: 366 раз. Подякували: 391 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 тра, 2018 16:45 Перес де Куэльяр написав: tea написав: Перес де Куэльяр написав: Как думаете господа . Кинул ли Запад Украину в своих глобальных интересах. Я вот думаю , что игра началась и карты розданы и какая роль Украины увидим в ближайшее время .Трамп не в восторге от действий Меркель , которая с «конфетой» в виде Северный поток -2 , а раннее противоречия по ЯП Ирана играет на стороне россии умиротворяя этим карлика , показывая выгодную дружбу с «орками» .Внутри Запад дал немного по этому поводу трещину . С одной стороны Америка давит на рассею , а с другой Европа заигрывает , раскол произошёл считаю и клин вбитый , но если сложить пазл , где же роль Украины в этой ситуации , когда Европа нас кинула , а США поддержали поставками летального оружия «Джавелин»и в дальнейшем , надеюсь ,будет и финансовая помощь .К чему я веду , «карлику» нужен Северный поток -2 , а так же хоть какая то дружба с Европой , что бы не быть изгоем в Мире и надеется в дальнейшем на снятие санкций , а Украине под такой расклад ,нужно вернуть оккулированную территорию , даже не исключаю по «Хорватскому сценарию» , как мы видим в последнее время обострение ситуации и жёсткие бои под Горловкой . Думаю не спеша мы ее отобьем у сепаров и так дальше давить оккупантов до самой границы , пока «Фрау Меркель « манит морковкой перед носом «ослика» и всячески дает ему надежду на хорошие отношения .Но если «ПуЙЛО» открыто вмешается в военном плане в наш процесс по возврату ОРДЛО , то и потока -2 не будет и санкции усилят .Вот такая хитрая политика , главное чтобы «Петро не схибив». Слава Украине !



*Відправлено з Чату Как думаете господа . Кинул ли Запад Украину в своих глобальных интересах. Я вот думаю , что игра началась и карты розданы и какая роль Украины увидим в ближайшее время .Трамп не в восторге от действий Меркель , которая с «конфетой» в виде Северный поток -2 , а раннее противоречия по ЯП Ирана играет на стороне россии умиротворяя этим карлика , показывая выгодную дружбу с «орками» .Внутри Запад дал немного по этому поводу трещину . С одной стороны Америка давит на рассею , а с другой Европа заигрывает , раскол произошёл считаю и клин вбитый , но если сложить пазл , где же роль Украины в этой ситуации , когда Европа нас кинула , а США поддержали поставками летального оружия «Джавелин»и в дальнейшем , надеюсь ,будет и финансовая помощь .К чему я веду , «карлику» нужен Северный поток -2 , а так же хоть какая то дружба с Европой , что бы не быть изгоем в Мире и надеется в дальнейшем на снятие санкций , а Украине под такой расклад ,нужно вернуть оккулированную территорию , даже не исключаю по «Хорватскому сценарию» , как мы видим в последнее время обострение ситуации и жёсткие бои под Горловкой . Думаю не спеша мы ее отобьем у сепаров и так дальше давить оккупантов до самой границы , пока «Фрау Меркель « манит морковкой перед носом «ослика» и всячески дает ему надежду на хорошие отношения .Но если «ПуЙЛО» открыто вмешается в военном плане в наш процесс по возврату ОРДЛО , то и потока -2 не будет и санкции усилят .Вот такая хитрая политика , главное чтобы «Петро не схибив». Слава Украине !

Ще минулого року я прогнозував,що під час ЧС-2018 Україна за місяць звільнить Донбас.Навіть зараз я в це вірю,і під цю надію є декілька послідовних фактів.Спочатку операція АТО була переведена в операцію ООС,що дає більше можливостей армії.Потім США нам дали Джевеліни,а значить москалі навряд чи захочуть наступати.Більш того,в Лугандонії зара налічується 600 танків,але бажаючих укомплектувати екіпажі цих танків,м"яко кажучи,не так то й багато.Є ще одна ключова відмінність АТО і ООС.В АТО наші ЗСУ не давали вогонь у відповідь,бо дотримувались мінських угод.В ООС на кожний обстріл наші дають відповідь,навіть інколи відганаяють лугандонців на декілька кілометрів вглиб і далі звільнюють території.

Коли почнеться ЧС_2018,росіяни не наважаться відкрито кинути війська на допомогу лугандонцям,а значить можна їх погнати аж до кордону.

Що стосується зовнішньої підтримки України - найдієвішу допомогу нам надають США.Тому добре,що зараз при владі республіканська партія.

Через рік - президентські вибори.Порошенко бачить свої рейтинги,тому не в його інтересах зараз,щоб пройшов закон про антикорупційний суд,бо буде засуждена і сяде за грати практично вся верхівка БПП ще до президенстький і парламентських виборів.Тому поки отримання єдиного траншу від МВФ поки що некритично, він максимально відтягує голосування за антикорупційний суд. Ще минулого року я прогнозував,що під час ЧС-2018 Україна за місяць звільнить Донбас.Навіть зараз я в це вірю,і під цю надію є декілька послідовних фактів.Спочатку операція АТО була переведена в операцію ООС,що дає більше можливостей армії.Потім США нам дали Джевеліни,а значить москалі навряд чи захочуть наступати.Більш того,в Лугандонії зара налічується 600 танків,але бажаючих укомплектувати екіпажі цих танків,м"яко кажучи,не так то й багато.Є ще одна ключова відмінність АТО і ООС.В АТО наші ЗСУ не давали вогонь у відповідь,бо дотримувались мінських угод.В ООС на кожний обстріл наші дають відповідь,навіть інколи відганаяють лугандонців на декілька кілометрів вглиб і далі звільнюють території.Коли почнеться ЧС_2018,росіяни не наважаться відкрито кинути війська на допомогу лугандонцям,а значить можна їх погнати аж до кордону.Що стосується зовнішньої підтримки України - найдієвішу допомогу нам надають США.Тому добре,що зараз при владі республіканська партія.Через рік - президентські вибори.Порошенко бачить свої рейтинги,тому не в його інтересах зараз,щоб пройшов закон про антикорупційний суд,бо буде засуждена і сяде за грати практично вся верхівка БПП ще до президенстький і парламентських виборів.Тому поки отримання єдиного траншу від МВФ поки що некритично, він максимально відтягує голосування за антикорупційний суд. Так , я згоден з Вами , цI фактори ЧС-18 грають нам «на руку» , москалi риють окопи на кордонI , мабуть «заград. отряды» для тiкаючих лугандонцiв . I у Петра невеликий вибiр в дiях , залишити все як зараз , I через рiк тiкати ,чи пiдiйти до виборiв з iншою картиною та рейтингом. Бо втрата влади , а ще не дай бог прийде «Орк», то кiнець його бiзнесу все вiдберуть , тому наступником його може бути тiльки ще радикальнiшим з украiнськоi сторони , щоб не чiпали ,та вiдвести вiд себе увагу.Незадовго побачимо ,перемагати,чи зрада. Так , я згоден з Вами , цI фактори ЧС-18 грають нам «на руку» , москалi риють окопи на кордонI , мабуть «заград. отряды» для тiкаючих лугандонцiв . I у Петра невеликий вибiр в дiях , залишити все як зараз , I через рiк тiкати ,чи пiдiйти до виборiв з iншою картиною та рейтингом. Бо втрата влади , а ще не дай бог прийде «Орк», то кiнець його бiзнесу все вiдберуть , тому наступником його може бути тiльки ще радикальнiшим з украiнськоi сторони , щоб не чiпали ,та вiдвести вiд себе увагу.Незадовго побачимо ,перемагати,чи зрада.



Как раз и крымский мост достроили. Отвлекающий фактор Донбасса сработал, мавр сделал своё дело. Поэтому у меня тоже складывается картинка, что всё постепенно идёт к возврату ОРДЛО. Без Крыма, к сожалению. Как раз и крымский мост достроили. Отвлекающий фактор Донбасса сработал, мавр сделал своё дело. Поэтому у меня тоже складывается картинка, что всё постепенно идёт к возврату ОРДЛО. Без Крыма, к сожалению. sailed Повідомлень: 333 З нами з: 24.05.16 Подякував: 15 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4978497949804981> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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