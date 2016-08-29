sailed
Восстанавливать будут ? Если да то за чей счёт?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:55
sailed
Восстанавливать будут ? Если да то за чей счёт?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 20 тра, 2018 17:08
все верно
Додано: Нед 20 тра, 2018 17:28
Додано: Нед 20 тра, 2018 17:45
Вытравят всех. Как тараканов.
Один уже в Вене ждет экстрадиции в США, один в Ростове в изгнании и в проклятии,один лишился ключевого банка своей империи и в эмиграции в Швейцарии ждет приговора на $2 млрд., у одного Лондонский суд арестовал миллиард, но даёт шанс что-то ему оставить на пенсию за помощь в освобождении Донбасса, один, самый англоговорящий, получил высший пост, но оказался слабым на свой воровской передок и получил уведомление о списании в утиль, приговор ему пока откладывается.
Всё постепенно движется. Хотя меделнно с нашей точки зрения, но стремительно с точки зрения истории.
А мальков потом быстро пересажают, перестреляют, эвакуируют в Израиль, распихают по монастырям или каким-нибудь борделям Европы.
Поступь истории и масонов неумалима.
Додано: Нед 20 тра, 2018 17:53
У меня дар.
Я вижу дальше.
Сначала это чучело положат в одну койку к Ульянову. Будут рыдать. Через год вынесут на одеяле и зароют в землю как собаку. И начнут на него дружно плевать и ссать. Очень зловонное будет место.
Животные, что он, что они.
Додано: Нед 20 тра, 2018 17:55
Да ничего не будут восстанавливать. Ахметка все что надо, восстановит, а что не надо, на металл попилит. Ну может пару каких-то европейских грантов разворуют ещё под лозунгом восстановления, где-то мост новый построят и откроют с помпой и президентом, перерезающим ленточку. И хватит. Люди там и сейчас живут, а значит и при Украине будут жить, никуда не денутся. Регион промышленный, заработают на восстановление, всё будет хорошо. Понятное дело, что былой экономической мощи Донбассу уже не видать, но регионы и до войны были депрессивными, так что мало чего поменяется в этом плане. Просто "илиты" будет меньше. Но ничего, вон как-то же живут Николаевы всякие, или Херсоны. Нет у них таких денег, которые в Донецкой области когда-то крутились, но и не померли. Зато всем ватанам раз и навсегда будет понятно, что никакой России они нафиг не нужны, поэтому надо жить в Украине, а не вы...ся и строить из себя кормильцев Украины.
Востаннє редагувалось sailed в Нед 20 тра, 2018 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 тра, 2018 17:59
Зараз Пізнайко прийде і випише ліки від Вашого дару.
Додано: Нед 20 тра, 2018 18:12
Не поможет
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 20 тра, 2018 18:13
Как говорится : "Да уж поскорей бы".
Прости господи что сказал.
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