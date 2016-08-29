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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4978497949804981

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:55

sailed
Восстанавливать будут ? Если да то за чей счёт?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 17:08

  Libo написав:
  buratinyo написав: Спрос упал в результате де*** внешней политики нынешней власти, действия которой направлены однозначно не на процветание всей страны, а на набивание собственных карманов получения зарубежных грантов, которые являются и негласно признаются во всем мире скрытой коррупцией.


Ты всё перепутал.
Всё неправильно.
Садись, кол!
Внешняя политика как раз у нас перфектная. Именно, благодаря только внешней политике, всё международное соообщество на нашей стороне и решительно нас поддерживает в противостоянии с русской агрессией.
А какая по-твоему должна была быть "хорошая" внешняя политика Украины?
Сдаться на милость твоему кремлевскому окурку? :roll:
Сдаться и обречь на русское рабство наших детей? :roll:
Самим стать рабами русского свинства и варварства? :roll:
Чтоб тебя и твоих детей детей потом во всем мире презирали и называли грязной русской свиньёй? :P
Уверен, что 99% украинцев этого не хотят, а посему всецело поддерживают нашу внешнюю политику, отдают сегодня на Донбассе за неё жизни в борьбе с нашествием русской чумы. :!:
все верно
dimson
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 17:28

  Libo написав:Ты всё перепутал.
Всё неправильно.
Садись, кол!


https://i2.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... d3be1c.jpg
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 17:45

  hxbbgaf написав:На верхушке у нас многие десятилетия клептоманы, других не допускали и не допускают. Поэтому менять законным путем вряд ли выйдет. Ну, разве что на Тимошенко - это да. Капительман лучше Вассермана только тем, что еще не была президентом.


Вытравят всех. Как тараканов. :?
Один уже в Вене ждет экстрадиции в США, один в Ростове в изгнании и в проклятии,один лишился ключевого банка своей империи и в эмиграции в Швейцарии ждет приговора на $2 млрд., у одного Лондонский суд арестовал миллиард, но даёт шанс что-то ему оставить на пенсию за помощь в освобождении Донбасса, один, самый англоговорящий, получил высший пост, но оказался слабым на свой воровской передок и получил уведомление о списании в утиль, приговор ему пока откладывается.
Всё постепенно движется. Хотя меделнно с нашей точки зрения, но стремительно с точки зрения истории.
А мальков потом быстро пересажают, перестреляют, эвакуируют в Израиль, распихают по монастырям или каким-нибудь борделям Европы.
Поступь истории и масонов неумалима.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 17:53

  tea написав:
  Libo написав:Ты всё перепутал.
Всё неправильно.
Садись, кол!


https://i2.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... d3be1c.jpg


У меня дар.
Я вижу дальше.
Сначала это чучело положат в одну койку к Ульянову. Будут рыдать. Через год вынесут на одеяле и зароют в землю как собаку. И начнут на него дружно плевать и ссать. Очень зловонное будет место.
Животные, что он, что они.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 17:55

  Ukrainian написав:sailed
Восстанавливать будут ? Если да то за чей счёт?


Да ничего не будут восстанавливать. Ахметка все что надо, восстановит, а что не надо, на металл попилит. Ну может пару каких-то европейских грантов разворуют ещё под лозунгом восстановления, где-то мост новый построят и откроют с помпой и президентом, перерезающим ленточку. И хватит. Люди там и сейчас живут, а значит и при Украине будут жить, никуда не денутся. Регион промышленный, заработают на восстановление, всё будет хорошо. Понятное дело, что былой экономической мощи Донбассу уже не видать, но регионы и до войны были депрессивными, так что мало чего поменяется в этом плане. Просто "илиты" будет меньше. Но ничего, вон как-то же живут Николаевы всякие, или Херсоны. Нет у них таких денег, которые в Донецкой области когда-то крутились, но и не померли. Зато всем ватанам раз и навсегда будет понятно, что никакой России они нафиг не нужны, поэтому надо жить в Украине, а не вы...ся и строить из себя кормильцев Украины.
Востаннє редагувалось sailed в Нед 20 тра, 2018 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 17:59

  Libo написав:


У меня дар.
Я вижу дальше.

Зараз Пізнайко прийде і випише ліки від Вашого дару. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 18:12

  tea написав:
  Libo написав:


У меня дар.
Я вижу дальше.

Зараз Пізнайко прийде і випише ліки від Вашого дару. :mrgreen:


Не поможет :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 18:13

  Libo написав:
  tea написав:
  Libo написав:Ты всё перепутал.
Всё неправильно.
Садись, кол!


https://i2.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... d3be1c.jpg


У меня дар.
Я вижу дальше.
Сначала это чучело положат в одну койку к Ульянову. Будут рыдать. Через год вынесут на одеяле и зароют в землю как собаку. И начнут на него дружно плевать и ссать. Очень зловонное будет место.
Животные, что он, что они.
:lol: :lol: :lol:


Как говорится : "Да уж поскорей бы". :D
Прости господи что сказал. :D
Мда
 
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