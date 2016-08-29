Додано: Нед 20 тра, 2018 17:55

Ukrainian написав: sailed

Восстанавливать будут ? Если да то за чей счёт? Восстанавливать будут ? Если да то за чей счёт?

Да ничего не будут восстанавливать. Ахметка все что надо, восстановит, а что не надо, на металл попилит. Ну может пару каких-то европейских грантов разворуют ещё под лозунгом восстановления, где-то мост новый построят и откроют с помпой и президентом, перерезающим ленточку. И хватит. Люди там и сейчас живут, а значит и при Украине будут жить, никуда не денутся. Регион промышленный, заработают на восстановление, всё будет хорошо. Понятное дело, что былой экономической мощи Донбассу уже не видать, но регионы и до войны были депрессивными, так что мало чего поменяется в этом плане. Просто "илиты" будет меньше. Но ничего, вон как-то же живут Николаевы всякие, или Херсоны. Нет у них таких денег, которые в Донецкой области когда-то крутились, но и не померли. Зато всем ватанам раз и навсегда будет понятно, что никакой России они нафиг не нужны, поэтому надо жить в Украине, а не вы...ся и строить из себя кормильцев Украины.