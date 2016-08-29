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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 тра, 2018 19:35
CRUSADER Я бы уточнила ,изменений в лучшую сторону не предвидится.Думаю лет так 20-30.
Додано: Нед 20 тра, 2018 19:43
Украинцы поддерживают вашу внешнюю политику? Это чью именно??? Мания величия сопровождает черно-белые видения? Ты де***? Мировое сообщество априори неоднородно и не может одинаково поддерживать спорные моменты в истории. Европа вся уже точно не поддерживает нас. Доказательством является заигрывание Меркель с Россией. Участие голландцев в строительстве моста в Крым и т.д.
Внешняя политика, двоешник, оценивается по двум критериям всего лишь.
Первый основной: знак сальдо внешней торговли страны, величина и структура торговли.
Второй вспомогательный: перспективы для внешней торговли на ближайшие пять лет в результате заключения Украиной международных торговых договоров.
Восстановление после двукратного падения экспорта, отрицательный знак сальдо внешней торговли очень однозначно говорят о провале внешней политики нынешних олигархических правителей. Грамотное управление макроэкономикой оказалось неподъемной задачей для них.
Русская агрессия случилась неожиданной только для упоротых болванов, вещающих из сми. А ты уже сдал Крым на милость твоего кремлевского божества, которого ты тут на словах хаешь, но в тихаря вечером молишься на него. Знаешь истинные украинцы знают хорошо кто на базаре громче всех кричит "держи вора". А вот примазавшиеся к Украине российские провокаторы, а ты из их числа, об этом забывают. Поэтому что касается того, презирают ли русских за рубежом, то тебе это виднее.
Что касается Донбасса, то это яркий пример предательства Украины властью. Объявленное АТО это предательство, в результате которого жизнь в течение 3 лет отдавали обычные украинские парни, которым приказали не отвечать на обстрелы так как были минские соглашения. Тоже результат грамотной внешней политики, о которой ты распеваешь тут как соловей шоколадный?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Нед 20 тра, 2018 19:49
buratinyo
Ты о погибших хлопцах заговорил ? И винишь Украину ?
Ты же сам первый топчешь за Россию, за её агрессию. А виновата Украина ?
Додано: Нед 20 тра, 2018 19:56
В течении ближайших десятилетий население Украины будет стремительно сокращаться и к 2050 году составит не более 36 миллионов человек. В этом уверены эксперты Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, прогноз опубликован на сайте подразделения Всемирной организации.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42653 ... -1950-goda
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Это чтоб в золотой миллиард поместились ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 20 тра, 2018 19:57
Это то, что я сделал в первую очередь и увидел, что даже в этом канале евро есть еще куда подрасти. Тем более есть подозрение, что ЕС не смотря на стремные новости умело восстановило экономику после потрясений, связанных с санкциями, которые приводят совсем не к тому результату, которого ждали мы - возврат Крыма, восстановление Донбасса и единства Украины. Следовательно евро может подрасти теоретически после текущего снижения. ИМХО.
Благодарю за замечание.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Нед 20 тра, 2018 19:59
Ukrainian
Баян.
Ватоголовые, вы же недавно писали, что в Украине не больше 30 млн осталось.
А тут, 36 млн и к 2050 году.
Русиано, ты опоздал и сдал Натаху-биту
Додано: Нед 20 тра, 2018 20:00
Ты брехун жидовский примитивный. Ты тоже участвовал в сдаче Крыма?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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