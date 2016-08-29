Додано: Нед 20 тра, 2018 19:43

Libo написав: buratinyo написав: Спрос упал в результате де*** внешней политики нынешней власти, действия которой направлены однозначно не на процветание всей страны, а на набивание собственных карманов получения зарубежных грантов, которые являются и негласно признаются во всем мире скрытой коррупцией. Спрос упал в результате де*** внешней политики нынешней власти, действия которой направлены однозначно не на процветание всей страны, а на набивание собственных карманов получения зарубежных грантов, которые являются и негласно признаются во всем мире скрытой коррупцией.



Ты всё перепутал.

Всё неправильно.

Садись, кол!

Внешняя политика как раз у нас перфектная. Именно, благодаря только внешней политике, всё международное соообщество на нашей стороне и решительно нас поддерживает в противостоянии с русской агрессией.

А какая по-твоему должна была быть "хорошая" внешняя политика Украины?

Сдаться на милость твоему кремлевскому окурку?

Сдаться и обречь на русское рабство наших детей?

Самим стать рабами русского свинства и варварства?

Чтоб тебя и твоих детей детей потом во всем мире презирали и называли грязной русской свиньёй?

Уверен, что 99% украинцев этого не хотят, а посему всецело поддерживают нашу внешнюю политику, отдают сегодня на Донбассе за неё жизни в борьбе с нашествием русской чумы. Ты всё перепутал.Всё неправильно.Садись, кол!Внешняя политика как раз у нас перфектная. Именно, благодаря только внешней политике, всё международное соообщество на нашей стороне и решительно нас поддерживает в противостоянии с русской агрессией.А какая по-твоему должна была быть "хорошая" внешняя политика Украины?Сдаться на милость твоему кремлевскому окурку?Сдаться и обречь на русское рабство наших детей?Самим стать рабами русского свинства и варварства?Чтоб тебя и твоих детей детей потом во всем мире презирали и называли грязной русской свиньёй?Уверен, что 99% украинцев этого не хотят, а посему всецело поддерживают нашу внешнюю политику, отдают сегодня на Донбассе за неё жизни в борьбе с нашествием русской чумы.

Украинцы поддерживают вашу внешнюю политику? Это чью именно??? Мания величия сопровождает черно-белые видения? Ты де***? Мировое сообщество априори неоднородно и не может одинаково поддерживать спорные моменты в истории. Европа вся уже точно не поддерживает нас. Доказательством является заигрывание Меркель с Россией. Участие голландцев в строительстве моста в Крым и т.д.Внешняя политика, двоешник, оценивается по двум критериям всего лишь.Первый основной: знак сальдо внешней торговли страны, величина и структура торговли.Второй вспомогательный: перспективы для внешней торговли на ближайшие пять лет в результате заключения Украиной международных торговых договоров.Восстановление после двукратного падения экспорта, отрицательный знак сальдо внешней торговли очень однозначно говорят о провале внешней политики нынешних олигархических правителей. Грамотное управление макроэкономикой оказалось неподъемной задачей для них.Русская агрессия случилась неожиданной только для упоротых болванов, вещающих из сми. А ты уже сдал Крым на милость твоего кремлевского божества, которого ты тут на словах хаешь, но в тихаря вечером молишься на него. Знаешь истинные украинцы знают хорошо кто на базаре громче всех кричит "держи вора". А вот примазавшиеся к Украине российские провокаторы, а ты из их числа, об этом забывают. Поэтому что касается того, презирают ли русских за рубежом, то тебе это виднее.Что касается Донбасса, то это яркий пример предательства Украины властью. Объявленное АТО это предательство, в результате которого жизнь в течение 3 лет отдавали обычные украинские парни, которым приказали не отвечать на обстрелы так как были минские соглашения. Тоже результат грамотной внешней политики, о которой ты распеваешь тут как соловей шоколадный?