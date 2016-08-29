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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4979498049814982

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:35

CRUSADER Я бы уточнила ,изменений в лучшую сторону не предвидится.Думаю лет так 20-30. :mrgreen:
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:43

  Libo написав:
  buratinyo написав: Спрос упал в результате де*** внешней политики нынешней власти, действия которой направлены однозначно не на процветание всей страны, а на набивание собственных карманов получения зарубежных грантов, которые являются и негласно признаются во всем мире скрытой коррупцией.


Ты всё перепутал.
Всё неправильно.
Садись, кол!
Внешняя политика как раз у нас перфектная. Именно, благодаря только внешней политике, всё международное соообщество на нашей стороне и решительно нас поддерживает в противостоянии с русской агрессией.
А какая по-твоему должна была быть "хорошая" внешняя политика Украины?
Сдаться на милость твоему кремлевскому окурку? :roll:
Сдаться и обречь на русское рабство наших детей? :roll:
Самим стать рабами русского свинства и варварства? :roll:
Чтоб тебя и твоих детей детей потом во всем мире презирали и называли грязной русской свиньёй? :P
Уверен, что 99% украинцев этого не хотят, а посему всецело поддерживают нашу внешнюю политику, отдают сегодня на Донбассе за неё жизни в борьбе с нашествием русской чумы. :!:

Украинцы поддерживают вашу внешнюю политику? Это чью именно??? Мания величия сопровождает черно-белые видения? Ты де***? Мировое сообщество априори неоднородно и не может одинаково поддерживать спорные моменты в истории. Европа вся уже точно не поддерживает нас. Доказательством является заигрывание Меркель с Россией. Участие голландцев в строительстве моста в Крым и т.д.

Внешняя политика, двоешник, оценивается по двум критериям всего лишь.
Первый основной: знак сальдо внешней торговли страны, величина и структура торговли.
Второй вспомогательный: перспективы для внешней торговли на ближайшие пять лет в результате заключения Украиной международных торговых договоров.

Восстановление после двукратного падения экспорта, отрицательный знак сальдо внешней торговли очень однозначно говорят о провале внешней политики нынешних олигархических правителей. Грамотное управление макроэкономикой оказалось неподъемной задачей для них.

Русская агрессия случилась неожиданной только для упоротых болванов, вещающих из сми. А ты уже сдал Крым на милость твоего кремлевского божества, которого ты тут на словах хаешь, но в тихаря вечером молишься на него. Знаешь истинные украинцы знают хорошо кто на базаре громче всех кричит "держи вора". А вот примазавшиеся к Украине российские провокаторы, а ты из их числа, об этом забывают. Поэтому что касается того, презирают ли русских за рубежом, то тебе это виднее.

Что касается Донбасса, то это яркий пример предательства Украины властью. Объявленное АТО это предательство, в результате которого жизнь в течение 3 лет отдавали обычные украинские парни, которым приказали не отвечать на обстрелы так как были минские соглашения. Тоже результат грамотной внешней политики, о которой ты распеваешь тут как соловей шоколадный?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:49

buratinyo
Ты о погибших хлопцах заговорил ? И винишь Украину ?
Ты же сам первый топчешь за Россию, за её агрессию. А виновата Украина ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:56

В течении ближайших десятилетий население Украины будет стремительно сокращаться и к 2050 году составит не более 36 миллионов человек. В этом уверены эксперты Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, прогноз опубликован на сайте подразделения Всемирной организации.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42653 ... -1950-goda
----
Это чтоб в золотой миллиард поместились ?
:lol:
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:57

  ЛАД написав:
  buratinyo написав:
  X-Fresh написав:евро хорошо так валится, думаю если уйдет ниже 1.1 начну тариться


пока идет вполне понятно по старому прогнозу на недельном графике. Новостями дожимают, чтобы коснуться нижней границы восходящего канала. Судя по информационному шуму - накал страстей уже на пике. :)

картинку форум уже не разрешает показать...

Посмотрите месячный график. Там канал падающий, и до нижней границы идти и идти.


Это то, что я сделал в первую очередь и увидел, что даже в этом канале евро есть еще куда подрасти. Тем более есть подозрение, что ЕС не смотря на стремные новости умело восстановило экономику после потрясений, связанных с санкциями, которые приводят совсем не к тому результату, которого ждали мы - возврат Крыма, восстановление Донбасса и единства Украины. Следовательно евро может подрасти теоретически после текущего снижения. ИМХО.

Благодарю за замечание.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:59

Ukrainian
Баян.
Ватоголовые, вы же недавно писали, что в Украине не больше 30 млн осталось.
А тут, 36 млн и к 2050 году.
Русиано, ты опоздал и сдал Натаху-биту :)
pesikot
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