Ukrainian написав:В течении ближайших десятилетий население Украины будет стремительно сокращаться и к 2050 году составит не более 36 миллионов человек. В этом уверены эксперты Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, прогноз опубликован на сайте подразделения Всемирной организации. https://news.finance.ua/ru/news/-/42653 ... -1950-goda ---- Это чтоб в золотой миллиард поместились ?
buratinyo написав: Мировое сообщество априори неоднородно и не может одинаково поддерживать спорные моменты в истории. Европа вся уже точно не поддерживает нас. Доказательством является заигрывание Меркель с Россией. Участие голландцев в строительстве моста в Крым и т.д.
Бу-у-га-га! В мировом сообществе уже в ресторанах и в гостиницах таблички вешают "No Russians. No pets." Украинскую собаку можно туда заводить, а вот русскому челу туда не моги! Так уважают русских, что классифицируют аж ниже животных.
ЗЫ. Меркель уполномочена цивилизованным миром контролировать психическое состояние душевнобольного главного русского свина. Вынуждена взглянуть, а не пора ли вязать его в рубаху с длинными рукавами?
холява написав:...Вы не представляете , как тяжело забыть работу , звонят , приходят , требуют ....ЖАЛУЮТСЯ !!!!
Я б к тебе не пошел и даром. Ты пишешь тут не очень здраво, а еще берешься помогать людям в тревоге и в волнении. Лучше 150 бахнуть в момент душевной катаклизьмы, чем идти к такому, после которого будешь с ведром на голове ходить.
tea написав:Ще минулого року я прогнозував,що під час ЧС-2018 Україна за місяць звільнить Донбас.Навіть зараз я в це вірю
Никто не будет жертвовать тысячи жизней ради освобождения ОРДЛО. Неужели кому-то это еще непонятно?
Нещодавно Гіркін в інтерв"ю сказав,що якщо закрити російський кордон,а під час ЧС-18 він буде закритий,то ЗСУ звільнять Донбас за пару тижнів. Ну й ще один факт.Згадайте,як влітку 2014 року наші звільняли міста Донбасу.Так тоді армія була не так навчена і не так екіпірована. Звичайно,певна частина воїнів може загинути.Але ця кількість може бути меншою,ніж зараз вже на протязі практично чотирьох років,коли ЗСУ дотримуються мінських угод і не стріляють у відповідь.Майже кожного дня є загиблі.