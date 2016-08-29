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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 49814982498349844985>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:19

  pesikot написав:buratinyo
http://deniskazansky.com.ua/cvk_vagnera_v_ukraine/
Немного о "братской" дружбе

А где были наши доблестные "органы"?

Глава российской частной военной компании "Вагнер" Уткин в 2016 году навещал в Украине мать – СМИ
http://gordonua.com/news/war/glava-rossiyskoy-chastnoy-voennoy-kompanii-vagner-utkin-v-2016-godu-naveshchal-v-ukraine-mat-170861.html
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:27

  холява написав:
......Эпидемия белой горячки

Лібо - безнадійний оптиміст. :wink: Розвідник,диверсант,Казанова,поет,філософ...
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:32

  Ukrainian написав:В течении ближайших десятилетий население Украины будет стремительно сокращаться и к 2050 году составит не более 36 миллионов человек. В этом уверены эксперты Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, прогноз опубликован на сайте подразделения Всемирной организации.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42653 ... -1950-goda
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Это чтоб в золотой миллиард поместились ?
:lol:

У вас трое или больше детей?
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:34

  pesikot написав:холява
Пане Холява, что-то я уже сомневаюсь в ваших медицинских образованиях.



http://kaifolog.ru/uploads/posts/2015-1 ... 75_018.jpg

Гарний лікар - на вагу золота.
http://kaifolog.ru/uploads/posts/2015-1 ... _049-8.jpg

Головне,щоб кожен був на своєму місці.
http://kaifolog.ru/uploads/posts/2014-0 ... 75_019.jpg

Пізнайко був ініціатором створення сторінок Запорізької психлікарні в соцмережах.Саме такий запит Пізнайко відправив Ківі у Фейсбуці.
http://kaifolog.ru/uploads/posts/2014-0 ... 27_049.jpg
Востаннє редагувалось tea в Нед 20 тра, 2018 21:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:38

pesikot
Всем Добрый Вечер .
Всем Здоровья и Удачи .
..Вы понимаете , старина , вылезет один провокатор(Либо) , спровоцирует на Уважаемом форуме чепуху , а потом ,перебранка .
Он ведь провоцирует !

в Запорожье сегодня 26.03 ---26,10
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:46

  tea написав:
  pesikot написав:холява
Пане Холява, что-то я уже сомневаюсь в ваших медицинских образованиях.



http://kaifolog.ru/uploads/posts/2015-1 ... 75_018.jpg

Гарний лікар - на вагу золота.
http://kaifolog.ru/uploads/posts/2015-1 ... _049-8.jpg


...Вы не представляете , как тяжело забыть работу , звонят , приходят , требуют ....ЖАЛУЮТСЯ !!!!
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:53

  tea написав:Ще минулого року я прогнозував,що під час ЧС-2018 Україна за місяць звільнить Донбас.Навіть зараз я в це вірю


Никто не будет жертвовать тысячи жизней ради освобождения ОРДЛО. Неужели кому-то это еще непонятно?
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:00

  buratinyo написав: Мировое сообщество априори неоднородно и не может одинаково поддерживать спорные моменты в истории. Европа вся уже точно не поддерживает нас. Доказательством является заигрывание Меркель с Россией. Участие голландцев в строительстве моста в Крым и т.д.



Бу-у-га-га!
В мировом сообществе уже в ресторанах и в гостиницах таблички вешают
"No Russians. No pets."
Украинскую собаку можно туда заводить, а вот русскому челу туда не моги!
Так уважают русских, что классифицируют аж ниже животных.
:lol: :lol: :lol:

ЗЫ.
Меркель уполномочена цивилизованным миром контролировать психическое состояние
душевнобольного главного русского свина. Вынуждена взглянуть, а не пора ли вязать его в рубаху с длинными рукавами? :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:06

  холява написав:...Вы не представляете , как тяжело забыть работу , звонят , приходят , требуют ....ЖАЛУЮТСЯ !!!!


Я б к тебе не пошел и даром. Ты пишешь тут не очень здраво, а еще берешься помогать людям в тревоге и в волнении.
Лучше 150 бахнуть в момент душевной катаклизьмы, чем идти к такому, после которого будешь с ведром на голове ходить.
:lol: :lol: :lol:

https://www.youtube.com/watch?v=iwz8cHZ9FT8
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:08

  freeze написав:
  tea написав:Ще минулого року я прогнозував,що під час ЧС-2018 Україна за місяць звільнить Донбас.Навіть зараз я в це вірю


Никто не будет жертвовать тысячи жизней ради освобождения ОРДЛО. Неужели кому-то это еще непонятно?

Нещодавно Гіркін в інтерв"ю сказав,що якщо закрити російський кордон,а під час ЧС-18 він буде закритий,то ЗСУ звільнять Донбас за пару тижнів.
Ну й ще один факт.Згадайте,як влітку 2014 року наші звільняли міста Донбасу.Так тоді армія була не так навчена і не так екіпірована.
Звичайно,певна частина воїнів може загинути.Але ця кількість може бути меншою,ніж зараз вже на протязі практично чотирьох років,коли ЗСУ дотримуються мінських угод і не стріляють у відповідь.Майже кожного дня є загиблі.
tea
 
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