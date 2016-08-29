Запорожье повы в обед 26,07-26,12 но кажется рынок смотрит вверх, надож выручку с клубники конвертировать...
клубника 30
черешня 30
огурцы 20,
всё потеряло 5 грн со вчера, кроме бакса
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:09
Запорожье повы в обед 26,07-26,12 но кажется рынок смотрит вверх, надож выручку с клубники конвертировать...
клубника 30
черешня 30
огурцы 20,
всё потеряло 5 грн со вчера, кроме бакса
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:10
....одним словом - й...бар-терорист?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:17
У меня дар. Я вижу будущее. В этом будущем у ваты обломаны рога. Их это беспокоит и выводит из себя. Выливают всю злость на меня. Но я в этом не виноват. Будущее, равно как и историю, изменить уже нельзя. Эти сценарии не переписываются. Помойка истории и обломанные рога им неотвратимы.
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:17
Вы что воистину так веруете в то что пишите, или действительно детский сад ? За последние пару лет, когда ВСУ не стреляют в ответ, у сепаратистов под тысячу убиенных только официально озвученных, вероятно из-за неосторожного обращения с оружием?
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:20
Мабуть після Вашого виходу на пенсію там достойних лікарів не лишилось.
Очікування одні,а реальність інша.
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:22
У Лібо на українській грядці навіть особливий сорт огірків росте.
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:24
Сміх продовжує життя.
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:25
...Ну , да ,последняя ,перспективная молодежь, в Россию свалила )))
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:26
Я в курсі про втрати бойовиків.Але наші,коли була АТО,стріляли у відповідь тільки тоді,коли бойовики вкрай нахабніли.Зараз ситуація буде простіша - будуть давати відповідь кожного разу.
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:29
Слава Україні!
Хлопаки, читаю вас і складається враження, що коли будуть "зачищати" Донбас(а це вже скоро!), то ви всі, просто таки, поскачите туди на своїх диванах, допомагати нашим хлопцям!
...а очолювати вас всіх, буде на табуретці, неперевершений знавець військової справи, заслужений майстер спорту-капітан-лейтенант-Чінгачкук Лібо!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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