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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4982498349844985>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:09

Запорожье повы в обед 26,07-26,12 но кажется рынок смотрит вверх, надож выручку с клубники конвертировать...
клубника 30
черешня 30
огурцы 20,
всё потеряло 5 грн со вчера, кроме бакса
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:10

  tea написав:
  холява написав:
......Эпидемия белой горячки

Лібо - безнадійний оптиміст. :wink: Розвідник,диверсант,Казанова,поет,філософ...

....одним словом - й...бар-терорист? :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:17

  tea написав:
  холява написав:
......Эпидемия белой горячки

Лібо - безнадійний оптиміст. :wink: Розвідник,диверсант,Казанова,поет,філософ...


У меня дар. Я вижу будущее. В этом будущем у ваты обломаны рога. Их это беспокоит и выводит из себя. Выливают всю злость на меня. Но я в этом не виноват. Будущее, равно как и историю, изменить уже нельзя. Эти сценарии не переписываются. Помойка истории и обломанные рога им неотвратимы.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:17

  tea написав:коли ЗСУ дотримуються мінських угод і не стріляють у відповідь.


Вы что воистину так веруете в то что пишите, или действительно детский сад ? За последние пару лет, когда ВСУ не стреляют в ответ, у сепаратистов под тысячу убиенных только официально озвученных, вероятно из-за неосторожного обращения с оружием?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:20

  холява написав:
...Вы не представляете , как тяжело забыть работу , звонят , приходят , требуют ....ЖАЛУЮТСЯ !!!!

Мабуть після Вашого виходу на пенсію там достойних лікарів не лишилось.
Очікування одні,а реальність інша.
https://ic.pics.livejournal.com/saracin ... 7_1000.jpg
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:22

  Долярчик написав:
  tea написав:Лібо - безнадійний оптиміст. :wink: Розвідник,диверсант,Казанова,поет,філософ...

....одним словом - й...бар-терорист? :mrgreen:

У Лібо на українській грядці навіть особливий сорт огірків росте. :oops:

http://kaifolog.ru/uploads/posts/2014-0 ... _003_2.jpg
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:24

  Libo написав:
У меня дар. Я вижу будущее. В этом будущем у ваты обломаны рога. Их это беспокоит и выводит из себя. Выливают всю злость на меня. Но я в этом не виноват. Будущее, равно как и историю, изменить уже нельзя. Эти сценарии не переписываются. Помойка истории и обломанные рога им неотвратимы.
8) 8) 8)

Сміх продовжує життя.
http://kaifolog.ru/uploads/posts/2014-0 ... 79_055.jpg
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:25

  tea написав:
  холява написав:
...Вы не представляете , как тяжело забыть работу , звонят , приходят , требуют ....ЖАЛУЮТСЯ !!!!

Мабуть після Вашого виходу на пенсію там достойних лікарів не лишилось.
Очікування одні,а реальність інша.
https://ic.pics.livejournal.com/saracin ... 7_1000.jpg


...Ну , да ,последняя ,перспективная молодежь, в Россию свалила )))
холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:26

  freeze написав:
  tea написав:коли ЗСУ дотримуються мінських угод і не стріляють у відповідь.


Вы что воистину так веруете в то что пишите, или действительно детский сад ? За последние пару лет, когда ВСУ не стреляют в ответ, у сепаратистов под тысячу убиенных только официально озвученных, вероятно из-за неосторожного обращения с оружием?

Я в курсі про втрати бойовиків.Але наші,коли була АТО,стріляли у відповідь тільки тоді,коли бойовики вкрай нахабніли.Зараз ситуація буде простіша - будуть давати відповідь кожного разу.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:29

Слава Україні!

Хлопаки, читаю вас і складається враження, що коли будуть "зачищати" Донбас(а це вже скоро!), то ви всі, просто таки, поскачите туди на своїх диванах, допомагати нашим хлопцям! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...а очолювати вас всіх, буде на табуретці, неперевершений знавець військової справи, заслужений майстер спорту-капітан-лейтенант-Чінгачкук Лібо! :mrgreen: :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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