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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 49824983498449854986>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:29

Слава Україні!

Хлопаки, читаю вас і складається враження, що коли будуть "зачищати" Донбас(а це вже скоро!), то ви всі, просто таки, поскачите туди на своїх диванах, допомагати нашим хлопцям! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...а очолювати вас всіх, буде на табуретці, неперевершений знавець військової справи, заслужений майстер спорту-капітан-лейтенант-Чінгачкук Лібо! :mrgreen: :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:30

  холява написав:
  tea написав:Мабуть після Вашого виходу на пенсію там достойних лікарів не лишилось.
Очікування одні,а реальність інша.
https://ic.pics.livejournal.com/saracin ... 7_1000.jpg


...Ну , да ,последняя ,перспективная молодежь, в Россию свалила )))

А чому не в Європу?
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:31

  freeze написав:
  tea написав:Ще минулого року я прогнозував,що під час ЧС-2018 Україна за місяць звільнить Донбас.Навіть зараз я в це вірю


Никто не будет жертвовать тысячи жизней ради освобождения ОРДЛО. Неужели кому-то это еще непонятно?
Это плохо Вы сказали .Когда придет "захар" с градами,а он пообещал прийти в каждый город и в каждый дом и принесет Вам "русский мир",что бы Вы прочувствовали всё на себе, Вы отдадите не только жизни ,но и землю на которой сейчас мирно свободно живете и поселится Раб в Вашей душе,хотя в некоторых он уже присутствует. .Тьфу ,яка ганьба ,огидно читати деяких.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:33

  холява написав:
  tea написав:Мабуть після Вашого виходу на пенсію там достойних лікарів не лишилось.
Очікування одні,а реальність інша.
https://ic.pics.livejournal.com/saracin ... 7_1000.jpg


...Ну , да ,последняя ,перспективная молодежь, в Россию свалила )))



Там огромная перспектива.
Больная, спившаяся нация.
В дурку и лечить надо всех поголовно.
Наркология в обмен на нефть.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:36

  freeze написав:
  tea написав:Ще минулого року я прогнозував,що під час ЧС-2018 Україна за місяць звільнить Донбас.Навіть зараз я в це вірю


Никто не будет жертвовать тысячи жизней ради освобождения ОРДЛО. Неужели кому-то это еще непонятно?

І думають, на жаль, не про наших військових, мабуть, а про можливі жертви серед мешканців ОРДДО при бойових діях в містах та реакцію лицемірних ойропейців, підігріту, ясна річ, рф.
Сенсу мало звільняти в даних умовах. Навіть без боїв та жертв. Аби ахмАтов викачав з бюджету грошей пересічних на "відновлення"? Додатково маса виборців "опаблоків". Ще півмільйона пенсіонерів додати до півмільйона пенсійних туристів.
В інших умовах, звичайно, було б варто. Хоча б законодавчо закріпити підстави позбавлення громадянства колаборантів, для початку ... .
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:37

  Перес де Куэльяр написав:Это плохо Вы сказали


Я сказал правду. Нынешний Верховный никогда не отдаст приказ на наступление. Его характер дано всем понятен. Следующие возможные Верховные, за исключением возможного Гриценко, также не отдадут приказ на наступление - это с вероятностью 100 процентов.
А я не Главнокомандующий, от меня развитие событий никак не зависит, я просто констатирую очевидные факты.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:39

  tea написав:
  холява написав:
  tea написав:Мабуть після Вашого виходу на пенсію там достойних лікарів не лишилось.
Очікування одні,а реальність інша.
https://ic.pics.livejournal.com/saracin ... 7_1000.jpg


...Ну , да ,последняя ,перспективная молодежь, в Россию свалила )))

А чому не в Європу?


Я не знаю ....
...., впрочем как и не знаю , почему уехавший на прошлой неделе (или на позапрошлой) Либо, в Африку добывать медь и серебряные ложки, так живо пишет .
Видно скучно самому в Африке .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:41

  freeze написав:
  Перес де Куэльяр написав:Это плохо Вы сказали


Я сказал правду. Нынешний Верховный никогда не отдаст приказ на наступление. Его характер дано всем понятен. Следующие возможные Верховные, за исключением возможного Гриценко, также не отдадут приказ на наступление - это с вероятностью 100 процентов.
А я не Главнокомандующий, от меня развитие событий никак не зависит, я просто констатирую очевидные факты.


Оооо, какие вы пессимисты!
Судьба Дамбаса так или иначе, с миротворцами или без, будеи окончательно и бесповоротно решена до конца этого года. Я по секрету знаю это точно. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:44

Re: Валютный рынок в контексте

  sailed написав:Да ничего не будут восстанавливать. Ахметка все что надо, восстановит, а что не надо, на металл попилит. Ну может пару каких-то европейских грантов разворуют ещё под лозунгом восстановления, где-то мост новый построят и откроют с помпой и президентом, перерезающим ленточку. И хватит. Люди там и сейчас живут, а значит и при Украине будут жить, никуда не денутся. Регион промышленный, заработают на восстановление,

Если внимательно прочесть 5 слов вначале цитаты, и в конце, то на лицо явно весеннее обострений, Холява диагноз поставьте, будь ласка.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:45

  Libo написав:
  freeze написав:
  Перес де Куэльяр написав:Это плохо Вы сказали


Я сказал правду. Нынешний Верховный никогда не отдаст приказ на наступление. Его характер дано всем понятен. Следующие возможные Верховные, за исключением возможного Гриценко, также не отдадут приказ на наступление - это с вероятностью 100 процентов.
А я не Главнокомандующий, от меня развитие событий никак не зависит, я просто констатирую очевидные факты.


Оооо, какие вы пессимисты!
Судьба Дамбаса так или иначе, с миротворцами или без, будеи окончательно и бесповоротно решена до конца этого года. Я по секрету знаю это точно. :wink:


Сил нет читать ,,,,

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холява
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