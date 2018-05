Додано: Нед 20 тра, 2018 21:36

tea написав: Ще минулого року я прогнозував,що під час ЧС-2018 Україна за місяць звільнить Донбас.Навіть зараз я в це вірю

freeze написав: Никто не будет жертвовать тысячи жизней ради освобождения ОРДЛО. Неужели кому-то это еще непонятно?



Никто не будет жертвовать тысячи жизней ради освобождения ОРДЛО. Неужели кому-то это еще непонятно? Никто не будет жертвовать тысячи жизней ради освобождения ОРДЛО. Неужели кому-то это еще непонятно?

І думають, на жаль, не про наших військових, мабуть, а про можливі жертви серед мешканців ОРДДО при бойових діях в містах та реакцію лицемірних ойропейців, підігріту, ясна річ, рф.

Сенсу мало звільняти в даних умовах. Навіть без боїв та жертв. Аби ахмАтов викачав з бюджету грошей пересічних на "відновлення"? Додатково маса виборців "опаблоків". Ще півмільйона пенсіонерів додати до півмільйона пенсійних туристів.

В інших умовах, звичайно, було б варто. Хоча б законодавчо закріпити підстави позбавлення громадянства колаборантів, для початку ... . І думають, на жаль, не про наших військових, мабуть, а про можливі жертви серед мешканців ОРДДО при бойових діях в містах та реакцію лицемірних ойропейців, підігріту, ясна річ, рф.Сенсу мало звільняти в даних умовах. Навіть без боїв та жертв. Аби ахмАтов викачав з бюджету грошей пересічних на "відновлення"? Додатково маса виборців "опаблоків". Ще півмільйона пенсіонерів додати до півмільйона пенсійних туристів.В інших умовах, звичайно, було б варто. Хоча б законодавчо закріпити підстави позбавлення громадянства колаборантів, для початку ... .

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell