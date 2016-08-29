Хлопаки, читаю вас і складається враження, що коли будуть "зачищати" Донбас(а це вже скоро!), то ви всі, просто таки, поскачите туди на своїх диванах, допомагати нашим хлопцям! ...а очолювати вас всіх, буде на табуретці, неперевершений знавець військової справи, заслужений майстер спорту-капітан-лейтенант-Чінгачкук Лібо!
tea написав:Ще минулого року я прогнозував,що під час ЧС-2018 Україна за місяць звільнить Донбас.Навіть зараз я в це вірю
Никто не будет жертвовать тысячи жизней ради освобождения ОРДЛО. Неужели кому-то это еще непонятно?
Это плохо Вы сказали .Когда придет "захар" с градами,а он пообещал прийти в каждый город и в каждый дом и принесет Вам "русский мир",что бы Вы прочувствовали всё на себе, Вы отдадите не только жизни ,но и землю на которой сейчас мирно свободно живете и поселится Раб в Вашей душе,хотя в некоторых он уже присутствует. .Тьфу ,яка ганьба ,огидно читати деяких.
tea написав:Ще минулого року я прогнозував,що під час ЧС-2018 Україна за місяць звільнить Донбас.Навіть зараз я в це вірю
Никто не будет жертвовать тысячи жизней ради освобождения ОРДЛО. Неужели кому-то это еще непонятно?
І думають, на жаль, не про наших військових, мабуть, а про можливі жертви серед мешканців ОРДДО при бойових діях в містах та реакцію лицемірних ойропейців, підігріту, ясна річ, рф. Сенсу мало звільняти в даних умовах. Навіть без боїв та жертв. Аби ахмАтов викачав з бюджету грошей пересічних на "відновлення"? Додатково маса виборців "опаблоків". Ще півмільйона пенсіонерів додати до півмільйона пенсійних туристів. В інших умовах, звичайно, було б варто. Хоча б законодавчо закріпити підстави позбавлення громадянства колаборантів, для початку ... .
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Я сказал правду. Нынешний Верховный никогда не отдаст приказ на наступление. Его характер дано всем понятен. Следующие возможные Верховные, за исключением возможного Гриценко, также не отдадут приказ на наступление - это с вероятностью 100 процентов. А я не Главнокомандующий, от меня развитие событий никак не зависит, я просто констатирую очевидные факты.
Я сказал правду. Нынешний Верховный никогда не отдаст приказ на наступление. Его характер дано всем понятен. Следующие возможные Верховные, за исключением возможного Гриценко, также не отдадут приказ на наступление - это с вероятностью 100 процентов. А я не Главнокомандующий, от меня развитие событий никак не зависит, я просто констатирую очевидные факты.
Оооо, какие вы пессимисты! Судьба Дамбаса так или иначе, с миротворцами или без, будеи окончательно и бесповоротно решена до конца этого года. Я по секрету знаю это точно.
sailed написав:Да ничего не будут восстанавливать. Ахметка все что надо, восстановит, а что не надо, на металл попилит. Ну может пару каких-то европейских грантов разворуют ещё под лозунгом восстановления, где-то мост новый построят и откроют с помпой и президентом, перерезающим ленточку. И хватит. Люди там и сейчас живут, а значит и при Украине будут жить, никуда не денутся. Регион промышленный, заработают на восстановление,
Если внимательно прочесть 5 слов вначале цитаты, и в конце, то на лицо явно весеннее обострений, Холява диагноз поставьте, будь ласка.
Я сказал правду. Нынешний Верховный никогда не отдаст приказ на наступление. Его характер дано всем понятен. Следующие возможные Верховные, за исключением возможного Гриценко, также не отдадут приказ на наступление - это с вероятностью 100 процентов. А я не Главнокомандующий, от меня развитие событий никак не зависит, я просто констатирую очевидные факты.
Оооо, какие вы пессимисты! Судьба Дамбаса так или иначе, с миротворцами или без, будеи окончательно и бесповоротно решена до конца этого года. Я по секрету знаю это точно.