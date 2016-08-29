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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4983498449854986>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:47

  холява написав:Я не знаю ....
...., впрочем как и не знаю , почему уехавший на прошлой неделе (или на позапрошлой) Либо, в Африку добывать медь и серебряные ложки, так живо пишет .
Видно скучно самому в Африке .


Мне еще надо отгулять почти два месяца отпуска и заехать на две недели в штаб-квартиру ... Там, кроме всего прочего, могут внезапно взять мочу на опиоды и канабиоиды ... У нас с этим строго ... А вот бухать не запрещают. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:51

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Я не знаю ....
...., впрочем как и не знаю , почему уехавший на прошлой неделе (или на позапрошлой) Либо, в Африку добывать медь и серебряные ложки, так живо пишет .
Видно скучно самому в Африке .

...мабуть, йому там на уроках, малолітні негретянки не дають! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:55

  холява написав:[quote="


Сил нет читать ,,,,

Зображення
... та це ж наш Лібо!!! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:58

  Долярчик написав:
  холява написав:[quote="


Сил нет читать ,,,,

Зображення
... та це ж наш Лібо!!! :D

п. с.
... ну все, з таким Чінгачкуком, тепер то точно "за два тижні" закінчимо війну! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:59

  Долярчик написав:...мабуть, йому там на уроках, малолітні негретянки не дають! :mrgreen:


Наоборот. Там все девчонки, знакомые и незнакомые, просят сделать им белую бэбичку. Там это круто. Но чревато каким-нибудь тропическим трипаком.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Libo Эй мистер ...Вас троллят.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:09

  Libo написав:
  Долярчик написав:...мабуть, йому там на уроках, малолітні негретянки не дають! :mrgreen:


Наоборот. Там все девчонки, знакомые и незнакомые, просят сделать им белую бэбичку. Там это круто. Но чревато каким-нибудь тропическим трипаком.
:lol: :

...так Ви ж з собою, думаю, взяли "лєнту патронів"? :wink: :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:11

  Libo написав:
  Долярчик написав:...мабуть, йому там на уроках, малолітні негретянки не дають! :mrgreen:


Наоборот. Там все девчонки, знакомые и незнакомые, просят сделать им белую бэбичку. Там это круто. Но чревато каким-нибудь тропическим трипаком.
:lol: :lol: :lol:

чёрные, воняют...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:12

  Перес де Куэльяр написав:Libo Эй мистер ...Вас троллят.

....ну то "інтернет-вислів"!
...а у нас, в місті Лева, кажуть: "кропят вар'ята"! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:16

  edvardd написав:
  Libo написав:
  Долярчик написав:...мабуть, йому там на уроках, малолітні негретянки не дають! :mrgreen:


Наоборот. Там все девчонки, знакомые и незнакомые, просят сделать им белую бэбичку. Там это круто. Но чревато каким-нибудь тропическим трипаком.
:lol: :lol: :lol:

чёрные, воняют...

...може, Лібо, їх спочатку протирає спіртом у...... важко доступних місцях! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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