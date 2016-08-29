Мне еще надо отгулять почти два месяца отпуска и заехать на две недели в штаб-квартиру ... Там, кроме всего прочего, могут внезапно взять мочу на опиоды и канабиоиды ... У нас с этим строго ... А вот бухать не запрещают.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:47
Мне еще надо отгулять почти два месяца отпуска и заехать на две недели в штаб-квартиру ... Там, кроме всего прочего, могут внезапно взять мочу на опиоды и канабиоиды ... У нас с этим строго ... А вот бухать не запрещают.
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:51
Re: Валютный рынок в контексте
...мабуть, йому там на уроках, малолітні негретянки не дають!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:55
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:58
п. с.
... ну все, з таким Чінгачкуком, тепер то точно "за два тижні" закінчимо війну!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:59
Додано: Нед 20 тра, 2018 22:09
...так Ви ж з собою, думаю, взяли "лєнту патронів"?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 20 тра, 2018 22:11
Додано: Нед 20 тра, 2018 22:12
....ну то "інтернет-вислів"!
...а у нас, в місті Лева, кажуть: "кропят вар'ята"!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 20 тра, 2018 22:16
...може, Лібо, їх спочатку протирає спіртом у...... важко доступних місцях!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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