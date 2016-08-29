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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4983498449854986

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:18

  Libo написав:
  user412 написав:вот только похоже нам не везет во второй раз (
мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом
когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..


Инсинуации.
В мире шел и идет бурный экономический рост.
В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%.
Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты.
На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться.
Материальное уступит первенство духовному.
Это совсем уже рядом. Так предопределено.
Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.
8) 8) 8)

Населення України в першому кварталі 2018року зменшилося на 64,5тисячі чоловік!
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:26

  edvardd написав:
  Libo написав:
  Долярчик написав:...мабуть, йому там на уроках, малолітні негретянки не дають! :mrgreen:


Наоборот. Там все девчонки, знакомые и незнакомые, просят сделать им белую бэбичку. Там это круто. Но чревато каким-нибудь тропическим трипаком.
:lol: :lol: :lol:

чёрные, воняют...


Усраца и вонять может любая. Равно как и надушиться и благоухать.
Цвет коже тут ни при чем. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:39

  Перес де Куэльяр написав:......
Когда придет "захар" с градами,а он пообещал прийти в каждый город и в каждый дом и принесет Вам "русский мир"...

Не на все обещания стоит обращать внимание.
У нас некоторые тоже обещали пройти парадом по Красной площади.
Слова, слова ...
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:40

  edvardd написав:
  Libo написав:
  Долярчик написав:...мабуть, йому там на уроках, малолітні негретянки не дають! :mrgreen:


Наоборот. Там все девчонки, знакомые и незнакомые, просят сделать им белую бэбичку. Там это круто. Но чревато каким-нибудь тропическим трипаком.
:lol: :lol: :lol:

чёрные, воняют...


Усраца и вонять может любая. Равно как и надушиться и благоухать.
Цвет коже тут ни при чем. :oops:[/quote]



негритянки воняют все, степень вони зависит только от страны...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:44

  freeze написав:
  Перес де Куэльяр написав:Это плохо Вы сказали


Я сказал правду. Нынешний Верховный никогда не отдаст приказ на наступление. Его характер дано всем понятен. Следующие возможные Верховные, за исключением возможного Гриценко, также не отдадут приказ на наступление - это с вероятностью 100 процентов.
А я не Главнокомандующий, от меня развитие событий никак не зависит, я просто констатирую очевидные факты.

Надеюсь это из окопа было написано.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:52

  Vint написав:Надеюсь это из окопа было написано.

С чего такой глубокомысленный вывод?
freeze
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