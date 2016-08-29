user412 написав:вот только похоже нам не везет во второй раз ( мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..
Инсинуации. В мире шел и идет бурный экономический рост. В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%. Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты. На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться. Материальное уступит первенство духовному. Это совсем уже рядом. Так предопределено. Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.
Населення України в першому кварталі 2018року зменшилося на 64,5тисячі чоловік!
Я сказал правду. Нынешний Верховный никогда не отдаст приказ на наступление. Его характер дано всем понятен. Следующие возможные Верховные, за исключением возможного Гриценко, также не отдадут приказ на наступление - это с вероятностью 100 процентов. А я не Главнокомандующий, от меня развитие событий никак не зависит, я просто констатирую очевидные факты.