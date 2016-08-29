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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4978497949804981>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:32

Как думаете господа . Кинул ли Запад Украину в своих глобальных интересах. Я вот думаю , что игра началась и карты розданы и какая роль Украины увидим в ближайшее время .Трамп не в восторге от действий Меркель , которая с «конфетой» в виде Северный поток -2 , а раннее противоречия по ЯП Ирана играет на стороне россии умиротворяя этим карлика , показывая выгодную дружбу с «орками» .Внутри Запад дал немного по этому поводу трещину . С одной стороны Америка давит на рассею , а с другой Европа заигрывает , раскол произошёл считаю и клин вбитый , но если сложить пазл , где же роль Украины в этой ситуации , когда Европа нас кинула , а США поддержали поставками летального оружия «Джавелин»и в дальнейшем , надеюсь ,будет и финансовая помощь .К чему я веду , «карлику» нужен Северный поток -2 , а так же хоть какая то дружба с Европой , что бы не быть изгоем в Мире и надеется в дальнейшем на снятие санкций , а Украине под такой расклад ,нужно вернуть оккулированную территорию , даже не исключаю по «Хорватскому сценарию» , как мы видим в последнее время обострение ситуации и жёсткие бои под Горловкой . Думаю не спеша мы ее отобьем у сепаров и так дальше давить оккупантов до самой границы , пока «Фрау Меркель « манит морковкой перед носом «ослика» и всячески дает ему надежду на хорошие отношения .Но если «ПуЙЛО» открыто вмешается в военном плане в наш процесс по возврату ОРДЛО , то и потока -2 не будет и санкции усилят .Вот такая хитрая политика , главное чтобы «Петро не схибив». Слава Украине !

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 20 тра, 2018 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:36

  ЛАД написав:Нам, кажется, везёт (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) - рост цен на зерно продолжается. Пшеница закрылась сегодня на 537,4, кукуруза - 408.

А де та пшениця і кукурудза?Вже склади оброблені і чекають нового врожаю,а він на пшеницю через два-три місяці,а на кукурудзу через п'ять.Тоді й подивимось!
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:50

  Перес де Куэльяр написав:Сейчас заход в валюту идёт равномерный без сильных перекосов , одни сдают , другие покупают доллар . С августа , например , как рассказывали мне валютчики ,аграрии -фермера , продав часть своего урожая , мешками везут гривну и откупают наличный доллар , у нас ведь аграрная страна ,так ведь, возможно это совпадение во времени , а может и нет , я не фермер , но с этого момента начинаются попытки движения курса вверх и спрос превышает предложение , идёт своего рода ,ломка тренда ,а так же бизнес и пересичный осознают ,что пора покупать валюту , так как осень -зима будет дорожать Я не буду утверждать , что наши аграрии делают погоду на ЧР , но свою долю на спрос они вносят немалую , после того как вырастили на полях урожай .Кто в агробизнесе можете прокомментировать .

*Відправлено з Чату

Зараз основна виручка аграріїв поступає не в серпні.Сьогодні основний упор робиться на кукурудзу і соняшник,а їх масова реалізація це кінець жовтня,середина листопада,а то і початок грудня.Щось є і в серпні,але не таке вагоме,та й боргів багато,які віддаються в гривні - за насіння,гсм,засоби захисту рослин,кредити банкам,оплата паїв і інше.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 18:54

Re: Валютный рынок в контексте

Сайт инфантильных оптимистов. Ни-че-го не изменится до середины 2019. Даже курс максимум до 30
Востаннє редагувалось CRUSADER в Нед 20 тра, 2018 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:57

  ЛАД написав:
  buratinyo написав:
  X-Fresh написав:евро хорошо так валится, думаю если уйдет ниже 1.1 начну тариться


пока идет вполне понятно по старому прогнозу на недельном графике. Новостями дожимают, чтобы коснуться нижней границы восходящего канала. Судя по информационному шуму - накал страстей уже на пике. :)

картинку форум уже не разрешает показать...

Посмотрите месячный график. Там канал падающий, и до нижней границы идти и идти.


Это то, что я сделал в первую очередь и увидел, что даже в этом канале евро есть еще куда подрасти. Тем более есть подозрение, что ЕС не смотря на стремные новости умело восстановило экономику после потрясений, связанных с санкциями, которые приводят совсем не к тому результату, которого ждали мы - возврат Крыма, восстановление Донбасса и единства Украины. Следовательно евро может подрасти теоретически после текущего снижения. ИМХО.

Благодарю за замечание.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:38

pesikot
Всем Добрый Вечер .
Всем Здоровья и Удачи .
..Вы понимаете , старина , вылезет один провокатор(Либо) , спровоцирует на Уважаемом форуме чепуху , а потом ,перебранка .
Он ведь провоцирует !

в Запорожье сегодня 26.03 ---26,10
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:09

Запорожье повы в обед 26,07-26,12 но кажется рынок смотрит вверх, надож выручку с клубники конвертировать...
клубника 30
черешня 30
огурцы 20,
всё потеряло 5 грн со вчера, кроме бакса
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:45

  Libo написав:
  freeze написав:
  Перес де Куэльяр написав:Это плохо Вы сказали


Я сказал правду. Нынешний Верховный никогда не отдаст приказ на наступление. Его характер дано всем понятен. Следующие возможные Верховные, за исключением возможного Гриценко, также не отдадут приказ на наступление - это с вероятностью 100 процентов.
А я не Главнокомандующий, от меня развитие событий никак не зависит, я просто констатирую очевидные факты.


Оооо, какие вы пессимисты!
Судьба Дамбаса так или иначе, с миротворцами или без, будеи окончательно и бесповоротно решена до конца этого года. Я по секрету знаю это точно. :wink:


Сил нет читать ,,,,

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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 23:06

  Vint написав:
  freeze написав:
  Vint написав:Надеюсь это из окопа было написано.

С чего такой глубокомысленный вывод?

Засиделся - в наступление рветесь...


Не будет никаких наступлений, всё решится эволюционным путем, путем санкций, переговоров, миротворцев или аналогичных действий. Если эта всё не разрешится в 2019 году после выборов нового президента и новой Рады, то тогда это будет вопрос очень многих лет. Пока надежда на 2019 год.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 23:13

  freeze написав:..........
Пока надежда на 2019 год.

Надежда весьма призрачная.
Слишком далеко зашло. Вряд ли решение вопроса будет зависеть от нашего Президента или рады.
ЛАД
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