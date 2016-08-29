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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4978497949804981

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 23:19

М-да...
Почти все они были в белых пикейных жилетах и в соломенных шляпах канотье. Некоторые носили даже шляпы из потемневшей Панамской соломы. И уже, конечно, все были в пожелтевших крахмальных воротничках, откуда поднимались волосатые куриные шеи.

И далее по тексту. :)
Уровень геополитического мЫшления многих "оптимистов"-форумчан потрясает!
На их фоне Libo смотрится вполне себе трезвомыслящим консерватором. :)
Парад Победы войск ООС на Красной площади когда готовиться наблюдать? В 2020? Или раньше?
Хорошо написал CRUSADER - "сайт инфантильных оптимистов".
ЛАД
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  #<1 ... 4978497949804981
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