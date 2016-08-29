Почти все они были в белых пикейных жилетах и в соломенных шляпах канотье. Некоторые носили даже шляпы из потемневшей Панамской соломы. И уже, конечно, все были в пожелтевших крахмальных воротничках, откуда поднимались волосатые куриные шеи.
И далее по тексту.
Уровень геополитического мЫшления многих "оптимистов"-форумчан потрясает!
На их фоне Libo смотрится вполне себе трезвомыслящим консерватором.
Парад Победы войск ООС на Красной площади когда готовиться наблюдать? В 2020? Или раньше?
Хорошо написал CRUSADER - "сайт инфантильных оптимистов".