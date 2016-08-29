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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 тра, 2018 23:19
М-да...
Почти все они были в белых пикейных жилетах и в соломенных шляпах канотье. Некоторые носили даже шляпы из потемневшей Панамской соломы. И уже, конечно, все были в пожелтевших крахмальных воротничках, откуда поднимались волосатые куриные шеи.
И далее по тексту.
Уровень геополитического мЫшления многих "оптимистов"-форумчан потрясает!
На их фоне Libo
смотрится вполне себе трезвомыслящим консерватором.
Парад Победы войск ООС на Красной площади когда готовиться наблюдать? В 2020? Или раньше?
Хорошо написал CRUSADER
- "сайт инфантильных оптимистов".
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Додано: Пон 21 тра, 2018 01:12
Вечерне-ночные курсы Розы вдохновляют - 26,07/26,08!
Спред в 1 коп. последний раз был, по-моему, ещё в "эпоху павосемь".
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Додано: Пон 21 тра, 2018 06:50
ЛАД написав: athena1 написав:
Як власник виробництва в минулому розповідаю. Траплялися випадки, коли хорошим спецом ставала людина і за півроку.
В середньому за рік ми навчали хорошого спеціаліста. Спочатку він працював помічником спеціаліста.
Не могли навчитися в принципі - відсотків десять.
Але в галузі були досить хороші стимули - перспектива високоі зп.
Я заробляв менше. Інколи у 2 рази.
Для вирішення Вашоі суперечки достатньо подивитися статистику вакансій в неті.
Підозрюю, що токарів і слюсарів шукають менше, аніж девелоперів, тестерів, etc.
Ринок...
По-моему, у Вас несколько неправильные представления о классном
специалисте. Не знаю, какие требования на Вашем производстве предъявлялись к рабочим, но по-настоящему классным токарем-универсалом, например, за полгода или даже за год не станешь. А так да - на полуавтомате при наличии наладчика можно стать "хорошим специалистом" и за полдня.
А о списках вакансий ... Откуда появятся вакансии токарей и слесарей в стране с разрушающейся промышленностью, в стране, которая превращается в один большой базар с относительно незначительной (по количеству занятых) с/х фермой.
Нічого не чули про нові віяння в економіці?
Тому й нема тих вакансій. У тому числі.
В нас обладнання вимагало знання десятка кнопок, примітивного компа і деяких навичок для рук.
Найбільша проблема - непитущий і не ззлодій.
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