Додано: Пон 21 тра, 2018 09:03

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,115/26,140 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там обозначилось заметное расширение гривневой ликвидности. Предположительно, связанное с завершением бюджетного периода и солидной порцией компенсации НДС Казначейством.

Об этом дали понять выросшие по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 37 621,7 млн. грн. к отметке 50 298,2 млн. грн., намекая на высоковероятный разворот на рынке безналичного доллара и ослаблении курса гривни относительно доллара на межбанке



Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 мая с уровней: доллар – 25,90/26,15 UAH/USD, евро – 30,30/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению понизился на 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 18 мая по спросу упал на 30,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 18 мая по спросу понизился на 40 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1770, опустившись до $1,1740 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1728 на открытии торгов в Европе.



Дата: 21 мая 2018 г. на 09.56



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,05/26,11 UAH/USD

€ – 30,90/31,05 UAH/EUR

RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB



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