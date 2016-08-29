Вечерне-ночные курсы Розы вдохновляют - 26,07/26,08!
Спред в 1 коп. последний раз был, по-моему, ещё в "эпоху павосемь".
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 тра, 2018 01:12
Вечерне-ночные курсы Розы вдохновляют - 26,07/26,08!
Спред в 1 коп. последний раз был, по-моему, ещё в "эпоху павосемь".
Додано: Пон 21 тра, 2018 06:50
Нічого не чули про нові віяння в економіці?
Тому й нема тих вакансій. У тому числі.
В нас обладнання вимагало знання десятка кнопок, примітивного компа і деяких навичок для рук.
Найбільша проблема - непитущий і не ззлодій.
Додано: Пон 21 тра, 2018 08:27
Дык, Красная площадь и в Киеве есть, на Подоле.
И даже нынешнюю пл. Свободы, тадой Дзержинского, прошлые оккупанты (в смысле немецкие, итальянские, венгерские, румынские) на своих картах иногда также Красной означали.
В общем, заимели мы у себя на границе рашистский вариант Хамаса и терро-спонсора за его спиной, блин...
Тем временем харьковские начинают трудовую неделю следующим образом: $ 26.05/26.09
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 73%/EUR 0%/XAG 3%/XAU 1%
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:03
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,115/26,140 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там обозначилось заметное расширение гривневой ликвидности. Предположительно, связанное с завершением бюджетного периода и солидной порцией компенсации НДС Казначейством.
Об этом дали понять выросшие по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 37 621,7 млн. грн. к отметке 50 298,2 млн. грн., намекая на высоковероятный разворот на рынке безналичного доллара и ослаблении курса гривни относительно доллара на межбанке
Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 мая с уровней: доллар – 25,90/26,15 UAH/USD, евро – 30,30/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению понизился на 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 18 мая по спросу упал на 30,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 18 мая по спросу понизился на 40 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1770, опустившись до $1,1740 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1728 на открытии торгов в Европе.
Дата: 21 мая 2018 г. на 09.56
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,05/26,11 UAH/USD
€ – 30,90/31,05 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB
US
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:08
18 мая было погашение сертификатоф на 13,3 млрд грн
Живите своим умом!
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:13
Привет из Днепра-2
Вопреки ожиданиям, около 10.10 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,10/26,12 UAH/USD.
«Пока в режиме ожидания регулятора», - констатировал наш консультант.
US
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:15
Я не заметил еще одно погашение , и тоже 18 мая, на 24,6 млрд
Таким образом 18 мая было два погашения 24,6+13,3= 39,9 млрд
Живите своим умом!
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:19
Похоже часть пятничных погашений аукнулась на коррсчетах НБУ.
US
|