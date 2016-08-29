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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4978497949804981

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 01:12

Вечерне-ночные курсы Розы вдохновляют - 26,07/26,08!
Спред в 1 коп. последний раз был, по-моему, ещё в "эпоху павосемь". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 06:50

  ЛАД написав:
  athena1 написав:Як власник виробництва в минулому розповідаю. Траплялися випадки, коли хорошим спецом ставала людина і за півроку.
В середньому за рік ми навчали хорошого спеціаліста. Спочатку він працював помічником спеціаліста.
Не могли навчитися в принципі - відсотків десять.
Але в галузі були досить хороші стимули - перспектива високоі зп.
Я заробляв менше. Інколи у 2 рази.
Для вирішення Вашоі суперечки достатньо подивитися статистику вакансій в неті.
Підозрюю, що токарів і слюсарів шукають менше, аніж девелоперів, тестерів, etc.
Ринок...

По-моему, у Вас несколько неправильные представления о классном специалисте. Не знаю, какие требования на Вашем производстве предъявлялись к рабочим, но по-настоящему классным токарем-универсалом, например, за полгода или даже за год не станешь. А так да - на полуавтомате при наличии наладчика можно стать "хорошим специалистом" и за полдня. :)
А о списках вакансий ... Откуда появятся вакансии токарей и слесарей в стране с разрушающейся промышленностью, в стране, которая превращается в один большой базар с относительно незначительной (по количеству занятых) с/х фермой.

Нічого не чули про нові віяння в економіці?
Тому й нема тих вакансій. У тому числі.
В нас обладнання вимагало знання десятка кнопок, примітивного компа і деяких навичок для рук.
Найбільша проблема - непитущий і не ззлодій.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 08:27

  ЛАД написав:М-да...
...
Парад Победы войск ООС на Красной площади когда готовиться наблюдать? В 2020? Или раньше?

Дык, Красная площадь и в Киеве есть, на Подоле.
И даже нынешнюю пл. Свободы, тадой Дзержинского, прошлые оккупанты (в смысле немецкие, итальянские, венгерские, румынские) на своих картах иногда также Красной означали.
В общем, заимели мы у себя на границе рашистский вариант Хамаса и терро-спонсора за его спиной, блин... :evil:
Тем временем харьковские начинают трудовую неделю следующим образом: $ 26.05/26.09
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 73%/EUR 0%/XAG 3%/XAU 1%
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:03

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,115/26,140 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там обозначилось заметное расширение гривневой ликвидности. Предположительно, связанное с завершением бюджетного периода и солидной порцией компенсации НДС Казначейством.
Об этом дали понять выросшие по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 37 621,7 млн. грн. к отметке 50 298,2 млн. грн., намекая на высоковероятный разворот на рынке безналичного доллара и ослаблении курса гривни относительно доллара на межбанке

Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 мая с уровней: доллар – 25,90/26,15 UAH/USD, евро – 30,30/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.

По сравнению изменился с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению понизился на 5,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 18 мая по спросу упал на 30,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 18 мая по спросу понизился на 40 пунктов, по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1770, опустившись до $1,1740 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1728 на открытии торгов в Европе.

Дата: 21 мая 2018 г. на 09.56

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,05/26,11 UAH/USD
€ – 30,90/31,05 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:08

  дядя Caша написав:Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,115/26,140 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там обозначилось заметное расширение гривневой ликвидности. Предположительно, связанное с завершением бюджетного периода и солидной порцией компенсации НДС Казначейством.
Об этом дали понять выросшие по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 37 621,7 млн. грн. к отметке 50 298,2 млн. грн., намекая на высоковероятный разворот на рынке безналичного доллара и ослаблении курса гривни относительно доллара на межбанке

US


18 мая было погашение сертификатоф на 13,3 млрд грн

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:13

Привет из Днепра-2

Вопреки ожиданиям, около 10.10 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,10/26,12 UAH/USD.
«Пока в режиме ожидания регулятора», - констатировал наш консультант.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:15

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Я не заметил еще одно погашение , и тоже 18 мая, на 24,6 млрд

Таким образом 18 мая было два погашения 24,6+13,3= 39,9 млрд :!: :!:
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:19

  zzzzzz написав:Зображення


Я не заметил еще одно погашение , и тоже 18 мая, на 24,6 млрд

Таким образом 18 мая было два погашения 24,6+13,3= 39,9 млрд :!: :!:


Похоже часть пятничных погашений аукнулась на коррсчетах НБУ.

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дядя Caша
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