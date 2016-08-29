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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:10
Привет из Днепра-5
Эти уровни цен (26,08/26,10) UAH/USD оставались действующими 11.00 на межбанке до 11.05. Судя по всему, вырученные средства в гривне оказались «замороженными» для альтернативных валютномe рынку проектов.
Дата: 21 мая 2018 г. на 11.08
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,03/26,08 UAH/USD
€ 30,75/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания оптового (до $25,0 тыс.) клиентского предложения доллара.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 10:29
Всем добра.Знатная вчера была "перекличка",все на месте ,все живы. Сомика не было ,но думаю сегодня появится .А пока курс доллара и евро идет вниз ,лето впереди и сезонный штиль.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 10:34
Привет из Днепра-6
К 11.25 цена безналичного «американца» немного понизилась, составив 26,08/26,10 UAH/USD. Не исключено, что понедельничная «сдержанность» игроков на повышение на рынке доллара на межбанке стала следствием того, что наряду с пятничным погашением депосертификатов на 39,9 млрд. грн., регулятор сумел распространить эти бумаги на сумму в 22,491 млрд. грн., рассчитаться за которые следовало в этот понедельник.
Дополуденный откат доллара на межбанке сопровождался признаками сужения гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,25/16,50% ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта сводка пребывала в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Впрочем, думается, последние к вечеру заметно понизятся из-за перечисления средств регулятору.
Дата: 21 мая 2018 г.
Рынок наличных Киева 11.21
Мелкий опт «неформал»
$ 25,97-26,00/26,04-05 UAH/USD
EUR 30,75-80/30,95-31,05 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 11:16
Привет из Днепра-7
К 12.07 цена безналичного доллара, продолжая снижаться, упала к 26,05/26,06 UAH/USD.
По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне отсутствия некоторого появления «интереса» к СКВ. Действующие цены на рынке города почти не изменились с открытия: 26,03/26,07 UAH/USD, евро - 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB.
Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют немного понизились с уровней открытия (26,02/26,09 UAH/USD, евро – 30,75/31,00 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая на «медвежьи» настроения межбанка. На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.
Дата: 21 мая 2018 г. на 11.53
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,03/26,09 UAH/USD
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,416 UAH/RUB
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