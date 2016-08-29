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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4979498049814982

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:10

Привет из Днепра-5

Эти уровни цен (26,08/26,10) UAH/USD оставались действующими 11.00 на межбанке до 11.05. Судя по всему, вырученные средства в гривне оказались «замороженными» для альтернативных валютномe рынку проектов.

Дата: 21 мая 2018 г. на 11.08
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,03/26,08 UAH/USD
€ 30,75/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания оптового (до $25,0 тыс.) клиентского предложения доллара.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:29

Re: Валютный рынок в контексте

Всем добра.Знатная вчера была "перекличка",все на месте ,все живы. Сомика не было ,но думаю сегодня появится .А пока курс доллара и евро идет вниз ,лето впереди и сезонный штиль.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:34

Привет из Днепра-6

К 11.25 цена безналичного «американца» немного понизилась, составив 26,08/26,10 UAH/USD. Не исключено, что понедельничная «сдержанность» игроков на повышение на рынке доллара на межбанке стала следствием того, что наряду с пятничным погашением депосертификатов на 39,9 млрд. грн., регулятор сумел распространить эти бумаги на сумму в 22,491 млрд. грн., рассчитаться за которые следовало в этот понедельник.

Дополуденный откат доллара на межбанке сопровождался признаками сужения гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,25/16,50% ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта сводка пребывала в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Впрочем, думается, последние к вечеру заметно понизятся из-за перечисления средств регулятору.


Дата: 21 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 11.21

Мелкий опт «неформал»

$ 25,97-26,00/26,04-05 UAH/USD
EUR 30,75-80/30,95-31,05 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

US
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