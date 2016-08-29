Додано: Пон 21 тра, 2018 12:21

Привет из Днепра-8



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,115/26,140 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там обозначилось заметное расширение гривневой ликвидности. Предположительно, связанное с завершением бюджетного периода, погашением НБУ своих депосертификатов в пятницу на 39,9 млрд. грн. и солидной порцией компенсации НДС Казначейством.



Об этом дали понять выросшие по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 37 621,7 млн. грн. к отметке 50 298,2 млн. грн., намекая на высоковероятный разворот на рынке безналичного доллара и ослаблении курса гривни относительно доллара на межбанке .



Вопреки ожиданиям, около 10.10 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,10/26,12 UAH/USD.

«Пока в режиме ожидания регулятора», - констатировал наш консультант.



К 10.43 котировки доллара на межбанке ограничились небольшим расширением спреда, приподняв мерее значимые офера: немного 26,10/26,14 UAH/USD.



По состоянию на 10.50 курс доллара на межбанке упал к 26,08/26,10 UAH/USD, ведомый ситуативным преобладанием продаж СКВ.



Эти уровни цен (26,08/26,10 UAH/USD) оставались действующими 11.00 на межбанке до 11.05. Судя по всему, вырученные средства в гривне оказались «замороженными» для альтернативных валютном рынку проектов.



К 11.25 цена безналичного «американца» немного понизилась, составив 26,08/26,10 UAH/USD. Не исключено, что понедельничная «сдержанность» игроков на повышение на рынке доллара на межбанке стала следствием того, что наряду с пятничным погашением депосертификатов на 39,9 млрд. грн., регулятор сумел распространить эти бумаги на сумму в 22,491 млрд. грн., рассчитаться за которые следовало в этот понедельник.



Дополуденный откат доллара на межбанке сопровождался признаками сужения гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,25/16,50% ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта сводка пребывала в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Впрочем, думается, последние к вечеру заметно понизятся из-за перечисления средств регулятору.



К 12.07 цена безналичного доллара, продолжая снижаться, упала к 26,05/26,06 UAH/USD.



Около 13.18 Киева на фоне отскочивших к цифре 26,06/26,08 UAH/USD цен доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв. Судя по снижению, регулятор ушел на обед раньше, свернув покупки СКВ.



Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 мая с уровней: доллар – 25,90/26,15 UAH/USD, евро – 30,30/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению понизился на 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 18 мая по спросу упал на 30,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 18 мая по спросу понизился на 40 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1770, опустившись до $1,1740 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1728 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,02/26,09 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 4,0 коп., предложение упало на 3,0 коп.); евро – 30,70/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 мая спрос упал на 30,0 коп., офера потеряли 20 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 21 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,02/26,09 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 4,0 коп., предложение упало на 3,0 коп.); евро – 30,70/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 мая спрос упал на 30,0 коп., офера потеряли 20 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 21 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о незначительном снижении долларовых цен, связанном с текущей ситуацией на межбанке: 25,97-98/26,01-04 UAH/USD, евро – 30,75-80/30,90-95 UAH/EUR, сопровождаемом невысокими оборотами сбалансированной в целом торговли.



По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне отсутствия некоторого появления «интереса» к СКВ. Действующие цены на рынке города почти не изменились с открытия: 26,03/26,07 UAH/USD, евро - 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют немного понизились с уровней открытия (26,02/26,09 UAH/USD, евро – 30,75/31,00 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая на «медвежьи» настроения межбанка. На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 21 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,05/26,11 UAH/USD, евро – 30,90/31,05 UAH/EUR, рубль 0,414/0,419 UAH/RUB, Киев опт 25,97-26,00/26,04-05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 25,97-26,00/26,04-05 UAH/USD, евро (опт) 30,75-80/30,95-31,05 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,75-80/30,95-31,05 UAH/EUR UAH/EUR; Хмельницкий – 25,90/26,10 UAH/USD, евро – 30,70/31,05 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,00/26,05 UAH/USD, розница – 25,90/26,08 UAH/USD; Запорожье – 26,03/26,07 UAH/USD; евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,417 RUB/USD.



Ожидавшие отскока курса безналичного доллара уже в первый торговый день новой недели на межбанке были разочарованы. «Американец» сохранил «медвежий» тренд, ускорив нисходящую динамику. На рынке сохранилось преобладание клиентских продаж СКВ, связанное, по всей видимости с проблемами на рынке гривневой ликвидности.



На первый взгляд к 21 мая наблюдалось изобилие гривневого ресурса, о котором дало понять утреннее состояние коррсчетов регулятор, продемонстрировавших резкий (с уровня 37 621,7 млн. грн. к отметке 50 298,2 млн. грн.) рост объема гривневого навеса. Действительно, регулятор в пятницу, погасив своих депосертификатов на 39,9 млрд. грн., нарастил гривневую ликвидность, однако тут же, не откладывая в долгий ящик, разместил своих бумаг на 22,491 млрд. грн.С учетом того, что за эти депосертификаты следует расплатиться 21 мая, вряд ли вышеупомянутый гривневый навес останется столь же «тяжелым» к вечеру понедельника.



Судя по всему, в игру 21-го в полной мере не вступило Казначейство, продолжая компенсировать НДС. В конечном счете все вылилось в пролонгацию наблюдавшегося на прошлой неделе «медвежьего» тренда, сопровождаемого «средней» ликвидностью совершаемых на межбанке сделок.



Не исключено, что по-понедельничному «тонкий» рынок также способствовал коррекции «американца», для которой было достаточно продаж «обязательного минимума» экспортной выручки и конвертации СКВ в нацвалюту на неотложные текущие расходы.



Также одной из причин сохранения текущего «медвежьего тренда на рынке безналичного доллара могло стать массовое вхождение системных игроков в эту СКВ в ожиданиях скорой смены тренда. Не исключено, что игроки, войдя в дешевевший на прошлой неделе доллар, опустошил значительную часть своих гривневых запасов. Процессу, к слову, способствовал наблюдавшийся на неделе 14-18 мая бюджетный период, сметавший с рынка гривневую ликвидность.

Нынче бюджетный период финишировал, оставив после себя проблемы с гривневым ресурсом.



Параллельно с «зеленым» безналом терял в цене и наличный доллар, делая это довольно сдержанно и, очевидно, рассчитывая на скорую смену настроения и появление на межбанке «зеленых быков». Последних, как ожидается, на рынок должны привлечь локальные «низы» долларовых цен, которые близки к уровню привлекательности для покупок, а также более активные действия Казначейства на поприще компенсации НДС.



Мы тоже не очень верим в продолжительность возобновившегося 16 мая снижения долларовых цен на межбанке, ожидая курсового отскока на ближайших торгах межбанка.



US

