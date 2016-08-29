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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 тра, 2018 15:23
дядя Caша написав:
Ждем курсового отскока "американца" на МБ. US
ДС интересней было бы понаблюдать на МБ провал «американца» копеек ,так на 50 для летнего курса , да и рынок бы взбодрился .*Відправлено з Чату
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