Додано: Пон 21 тра, 2018 16:14

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 4,08 коп., на торгах понедельника укрепился на 6,44 коп., оказавшись на уровне 26,0836 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 21 мая с уровней предыдущего закрытия 26,115/26,140 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением цен «американца» до 26,10/26,12 UAH/USD, а спустя полчаса доллар ограничился расширением спреда, показав около 10.40 Киева уровень 26,10/26,14 UAH/USD.



С 10.52 доллар понизился до 26,08/26,10 UAH/USD, и эти уровни оставались действующими до 11.25, сопровождаясь равновесием покупок и продаж, причем среди покупателей был и регулятор, пополнявший свои резервы в рамках гарантировавшей анонимность технологии Matching.

Около 11.25 коррекция цен СКВ на межбанке возобновилась продажами появившихся там системных игроков.



К 12.04 СКВ прикоснулась к локальному минимуму (26,05/26,06 UAH/USD), который был выкуплен. Во всяком случае, на обеденный перерыв около 13.15 рынок ушел при более высоких долларовых ценах - 26,06/26,08 UAH/USD, которые оставались действующими до 14.20, когда очередная порция продаж понизила их до 26,055/26,075 UAH/USD.



Эти уровни цен не изменялись до самого закрытия торгов.



На цифре 26,055/26,075 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 21 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0836 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,07% с 28,0672 UAH/USD до 26,0836 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 21 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 21 мая, сохранив и углубив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, прошлая неделя была бюджетной, сопровождалась объемными платежами в Казну, которые опустошили запасы гривни у субъектов бизнеса. При этом ожидания роста спроса на СКВ буквально с начала новой недели заставили банки наращивать свою валютную позицию, расходуя на это гривню. 21-го Казначейство не порадовало бизнес компенсацией НДС. Во всяком случае, в приличном объеме, сохранив нехватку нацвалюты.



Во-вторых, состояние остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро 21-го говорило об обратном, показав рост с уровня 37 621,7 млн. грн. к отметке 50 298,2 млн. грн. Причина подобной динамики в операциях НБКУ со своими депозитными сертификатами. Регулятор погасил 18-го своих бумаг на изрядные 39,9 млрд. грн., однако в тот час же продал их на 22,491 млрд. грн.

В понедельник следовало за них внести оплату. Так что, значительная часть гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ к вечеру должна была «растаять».



В-третьих, на межбанке отсутствовали нерезиденты, по всей видимости, избравшие доходные ОВГЗ, а также импортеры, у которых до финиша месяца и закрытия контрактов еще есть время.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 мая по сути не изменились, символически понизившись, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынке правили бал продавцы СКВ, повторяя в целом сюжет пятничной сессии, пытаясь выручить за СКВ остающуюся в дефиците гривне.



Во-вторых, как известно, к понедельнику особых притоков экспортной СКВ из-за рубежа не бывает, поэтому на межбанке присутствовал «обязательный минимум» продаж и немного дополнительного предложения валюты. Последнюю все-таки старались «придерживать» надеясь на рост курса доллара на этой неделе.



В-третьих, на межбанке отсутствовал спрос со стороны нерезидентов и импортеров.



В-четвертых, не будем забывать о «синдроме понедельника» (ликвидность в дебюте новой недели редко радует ликвидностью).



Дата: 21 мая 2018 г. 17.19



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,00/26,06 UAH/USD (с утра – 26,02/26,09 UAH/USD, к полудню - 26,02/26,09 UAH/USD, к обеду - 26,03/26,09-10 UAH/USD)

€ – 30,80/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,70/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,75/31,00 UAH/EUR, к обеду - 30,95/31,15 UAH/EUR)

RUB – 0,405/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,420 UAH/RUB, к обеду - 0,405/0,420 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого не потребовалось ценового вмешательства.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (26,02/26,09 UAH/USD, евро – 30,75/31,00 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB). Из-за текущего равновесия покупок и продаж в ревизии цен не было нужды.



На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам уже было необходимо немного поддерживать ценовыми ревизиями 9дисконтами).



По итогам дня, благодаря сохранившейся сбалансированности спроса и предложения, обороты немного выросли, заслужив от оптовиков «четверку» и повторив показатели предыдущей сессии. Не исключено, в этот есть заслуга и «медвежьего» тренда на местном рынке наличных – в течение дня цены работавшихся валют снижались.



Дата: 21 мая 2018 г. на 17.32

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 25,95-97/26,00 UAH/USD (с утра 25,97-26,00/26,04-05 UAH/USD, к полудню 25,97-98/26,01-04 UAH/USD)

€ 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR (с утра 30,75-80/30,95-31,05 UAH/EUR, к полудню 30,75-80/30,95 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, без особого ценового «вмешательства», хотя столичные валютчики очень аккуратно обе позиции в паре доллар-гривня в ответ на коррекцию «зеленого» безнала на межбанке.



На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о незначительном снижении долларовых цен, связанном с текущей ситуацией на межбанке: 25,97-98/26,01-04 UAH/USD, евро – 30,75-80/30,90-95 UAH/EUR, сопровождаемом невысокими оборотами сбалансированной в целом торговли.



После обеда, на киевском рынке ни настроение, ни динамика действующих цен, не претерпели изменений.



По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое на сей раз способствовало росту итоговой ликвидности, заслужившей «четверку» и улучшив показатели предыдущей сессии. Возможно, в этом участвовала внутридневная коррекция действующих цен.





Дата: 21 мая 2018 г.



17.41 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,03/26,08 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,07 UAH/USDD)

€ – 30,75/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,750/30,95 UAH/EUR)

RUB – 0,414/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,417 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,417 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях

преобладания оптового (до $25,0 тыс.) клиентского предложения доллара.



В период до полудня настроение на рынке города очень плавно менялось – постепенно появлялись сколь-нибудь значимые продажи СКВ клиентам, заинтересовавшимся долларом.



запорожцы констатировали довольно активную торговлю в сопровождении доминирования клиентского «приноса». Не исключено, эта стабильность стала следствием консерватизма запорожцев, сохранявших цены открытия неизменными.



Тем не менее, по состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне отсутствия некоторого появления «интереса» к СКВ.



Действующие цены на рынке города почти не изменились с открытия: 26,03/26,07 UAH/USD, евро - 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB.



После обеда цена пары доллар-гривня на запорожском рынке понизилась, отвечая на ставшее более динамичным падение курса безналичного «американца» на межбанке, а также сохранения преобладания клиентского предложения валюты. Кстати, этот «перекос» немного ухудшил состояние ликвидности. Заслужив в понедельник «четверку с минусом», обороты на рынке Запорожья немного понизили показатели предыдущей сессии.





Дата: 21 мая 2018 г. на 17.18



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 25,95/26,08 UAH/USD (с утра - 26,05/26,11 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,09 UAH/USD)

€ – 30,65/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,90/31,05 UAH/EUR, к полудню - 30,80/31,05 UAH/EUR)

RUB 0,411/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,4160 UAH/RUB)



US

