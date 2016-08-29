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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4981498249834984>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:23

  дядя Caша написав:Ждем курсового отскока "американца" на МБ. US

ДС интересней было бы понаблюдать на МБ провал «американца» копеек ,так на 50 для летнего курса , да и рынок бы взбодрился .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:11

Re: Валютный рынок в контексте

К концу месяца будем наблюдать рост курса доллара. Точнее с 25 мая.https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/m ... 1025064866
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:14

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 4,08 коп., на торгах понедельника укрепился на 6,44 коп., оказавшись на уровне 26,0836 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 21 мая с уровней предыдущего закрытия 26,115/26,140 UAH/USD «виртуально», без сделок.

Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением цен «американца» до 26,10/26,12 UAH/USD, а спустя полчаса доллар ограничился расширением спреда, показав около 10.40 Киева уровень 26,10/26,14 UAH/USD.

С 10.52 доллар понизился до 26,08/26,10 UAH/USD, и эти уровни оставались действующими до 11.25, сопровождаясь равновесием покупок и продаж, причем среди покупателей был и регулятор, пополнявший свои резервы в рамках гарантировавшей анонимность технологии Matching.
Около 11.25 коррекция цен СКВ на межбанке возобновилась продажами появившихся там системных игроков.

К 12.04 СКВ прикоснулась к локальному минимуму (26,05/26,06 UAH/USD), который был выкуплен. Во всяком случае, на обеденный перерыв около 13.15 рынок ушел при более высоких долларовых ценах - 26,06/26,08 UAH/USD, которые оставались действующими до 14.20, когда очередная порция продаж понизила их до 26,055/26,075 UAH/USD.

Эти уровни цен не изменялись до самого закрытия торгов.

На цифре 26,055/26,075 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.

Большинство сделок на межбанке 21 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0836 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,07% с 28,0672 UAH/USD до 26,0836 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 21 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 21 мая, сохранив и углубив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, прошлая неделя была бюджетной, сопровождалась объемными платежами в Казну, которые опустошили запасы гривни у субъектов бизнеса. При этом ожидания роста спроса на СКВ буквально с начала новой недели заставили банки наращивать свою валютную позицию, расходуя на это гривню. 21-го Казначейство не порадовало бизнес компенсацией НДС. Во всяком случае, в приличном объеме, сохранив нехватку нацвалюты.

Во-вторых, состояние остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро 21-го говорило об обратном, показав рост с уровня 37 621,7 млн. грн. к отметке 50 298,2 млн. грн. Причина подобной динамики в операциях НБКУ со своими депозитными сертификатами. Регулятор погасил 18-го своих бумаг на изрядные 39,9 млрд. грн., однако в тот час же продал их на 22,491 млрд. грн.
В понедельник следовало за них внести оплату. Так что, значительная часть гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ к вечеру должна была «растаять».

В-третьих, на межбанке отсутствовали нерезиденты, по всей видимости, избравшие доходные ОВГЗ, а также импортеры, у которых до финиша месяца и закрытия контрактов еще есть время.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 мая по сути не изменились, символически понизившись, имея для этого следующие основания.

Во-первых, на рынке правили бал продавцы СКВ, повторяя в целом сюжет пятничной сессии, пытаясь выручить за СКВ остающуюся в дефиците гривне.

Во-вторых, как известно, к понедельнику особых притоков экспортной СКВ из-за рубежа не бывает, поэтому на межбанке присутствовал «обязательный минимум» продаж и немного дополнительного предложения валюты. Последнюю все-таки старались «придерживать» надеясь на рост курса доллара на этой неделе.

В-третьих, на межбанке отсутствовал спрос со стороны нерезидентов и импортеров.

В-четвертых, не будем забывать о «синдроме понедельника» (ликвидность в дебюте новой недели редко радует ликвидностью).

Дата: 21 мая 2018 г. 17.19

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,00/26,06 UAH/USD (с утра – 26,02/26,09 UAH/USD, к полудню - 26,02/26,09 UAH/USD, к обеду - 26,03/26,09-10 UAH/USD)
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,70/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,75/31,00 UAH/EUR, к обеду - 30,95/31,15 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,420 UAH/RUB, к обеду - 0,405/0,420 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого не потребовалось ценового вмешательства.

Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (26,02/26,09 UAH/USD, евро – 30,75/31,00 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB). Из-за текущего равновесия покупок и продаж в ревизии цен не было нужды.

На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.

После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам уже было необходимо немного поддерживать ценовыми ревизиями 9дисконтами).

По итогам дня, благодаря сохранившейся сбалансированности спроса и предложения, обороты немного выросли, заслужив от оптовиков «четверку» и повторив показатели предыдущей сессии. Не исключено, в этот есть заслуга и «медвежьего» тренда на местном рынке наличных – в течение дня цены работавшихся валют снижались.

Дата: 21 мая 2018 г. на 17.32
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,95-97/26,00 UAH/USD (с утра 25,97-26,00/26,04-05 UAH/USD, к полудню 25,97-98/26,01-04 UAH/USD)
€ 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR (с утра 30,75-80/30,95-31,05 UAH/EUR, к полудню 30,75-80/30,95 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, без особого ценового «вмешательства», хотя столичные валютчики очень аккуратно обе позиции в паре доллар-гривня в ответ на коррекцию «зеленого» безнала на межбанке.

На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о незначительном снижении долларовых цен, связанном с текущей ситуацией на межбанке: 25,97-98/26,01-04 UAH/USD, евро – 30,75-80/30,90-95 UAH/EUR, сопровождаемом невысокими оборотами сбалансированной в целом торговли.

После обеда, на киевском рынке ни настроение, ни динамика действующих цен, не претерпели изменений.

По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое на сей раз способствовало росту итоговой ликвидности, заслужившей «четверку» и улучшив показатели предыдущей сессии. Возможно, в этом участвовала внутридневная коррекция действующих цен.


Дата: 21 мая 2018 г.

17.41 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,03/26,08 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,07 UAH/USDD)
€ – 30,75/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,750/30,95 UAH/EUR)
RUB – 0,414/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,417 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,417 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания оптового (до $25,0 тыс.) клиентского предложения доллара.

В период до полудня настроение на рынке города очень плавно менялось – постепенно появлялись сколь-нибудь значимые продажи СКВ клиентам, заинтересовавшимся долларом.

Тем не менее, по состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне появления некоторого «интереса» к СКВ.

Действующие цены на рынке города почти не изменились с открытия: 26,03/26,07 UAH/USD, евро - 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB.

После обеда цена пары доллар-гривня на запорожском рынке понизилась, отвечая на ставшее более динамичным падение курса безналичного «американца» на межбанке, а также сохранения преобладания клиентского предложения валюты. Кстати, этот «перекос» немного ухудшил состояние ликвидности. Заслужив в понедельник «четверку с минусом», обороты на рынке Запорожья немного понизили показатели предыдущей сессии.


Дата: 21 мая 2018 г. на 17.18

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 25,95/26,08 UAH/USD (с утра - 26,05/26,11 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,09 UAH/USD)
€ – 30,65/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,90/31,05 UAH/EUR, к полудню - 30,80/31,05 UAH/EUR)
RUB 0,411/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,4160 UAH/RUB)

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:46

Правительством внесен в Верховную Раду проект постановления № 8357 об Основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы.

На 2019-2021 годы учтены следующие основные прогнозные макропоказатели:
..
- обменный курс гривни к доллару США (в среднем за период) - 30,5 гривни


https://buhgalter911.com/news/news-1037 ... 21-05-2018
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:50

  Перес де Куэльяр написав:
  дядя Caша написав:Ждем курсового отскока "американца" на МБ. US

ДС интересней было бы понаблюдать на МБ провал «американца» копеек ,так на 50 для летнего курса , да и рынок бы взбодрился .

*Відправлено з Чату


Вы заказываете в завуалированной форме подобный сюжет? Марку напитка и год урожая помните? :roll:

US

PS

Вам нужны потрясения, нам - стабильность и предсказуемость.

Позаимствовано у Петра Аркадьевича Столыпина, сказавшего аналогичные слова, немного по иному поводу. С оттенком антисемитства.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:51

Перес де Куэльяр
Соскучились?

Дата: 21 мая 2018 г. на 17.32
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,95-97/26,00 UAH/USD


Тем кто переживал,что дно мы уже прошли,в подарок продажа скв по акции к финалу ЛЧ)))
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:54

Re: Валютный рынок в контексте

Киев, Центр, после обеда купил для работы по 25.99 ( с торгом), принципиально хотел ниже 26, долго уговаривать не пришлось, мелькало 25.98 у кого то на продажу, но не рискую у незнакомых брать. Для своих кровных, жду 25.8 и ниже =)
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:01

  freeze написав:Правительством внесен в Верховную Раду проект постановления № 8357 об Основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы.

На 2019-2021 годы учтены следующие основные прогнозные макропоказатели:
..
- обменный курс гривни к доллару США (в среднем за период) - 30,5 гривни


https://buhgalter911.com/news/news-1037 ... 21-05-2018


Такое впечатление что они там занимались непонятно чем, а потом за 2 минуты на клаптике бумаги написали то что уже и так все давно работает.

Тут вот другая новость.
"АрселорМиттал Кривой Рог" сообщил об окончании забастовки железнодорожников
После четырехдневной забастовки, третья смена сотрудников железнодорожного цеха крупнейшего меткомбината приступила к работе, в ночь с воскресенья на понедельник вышла первая, а с сегодняшнего утра работает вторая (всего четыре смены).


Но это не снимает вопроса о страйке на самой УЗ
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:14

Производством основных видов металлургической продукции в январе-апреле превысило показатели аналогичного периода прошлого года с учетом работающих тогда на подконтрольной пророссийским боевикам территории Донбасса предприятий.
Об этом свидетельствуют данные объединения предприятий "Укрметаллургпром", передает БизнесЦензор.

В частности, в январе апреле произведено 6,94 млн тонн чугуна (110% с учетом работы в январе-феврале 2017 года предприятий на НКТ и 119% без их учета), 6,99 млн тонн стали (99,7% и 106% соответственно), 6,12 млн тонн проката (101% и 110% соответственно), 357 тыс. тонн трубной продукции (110%).

Также за 4 месяца 2018 года произведено: 20,3 млн тонн железорудного концентрата (100% относительно аналогичного периода 2017 года), 10,76 млн тонн агломерата (111%), 7,1 млн тонн окатышей (116%), 3,61 млн тонн кокса (109%).

"Несмотря на потерю части мощностей на неподконтрольной территории, предприятия, расположенные на контролируемой территории Украины, за 4 месяца 2018 года сумели существенно нарастить производство чугуна, а по производству стали и проката выйти на уровень аналогичного периода 2017 года. Это стало возможным благодаря стабилизации обеспечения предприятий железорудным сырьем и коксом, а также введению в эксплуатацию доменной печи №3 на ПАО "Запорожсталь" после реконструкции", – сказано в сообщении.

При этом в апреле произведено 1,65 млн тонн чугуна (98% относительно марта 2018 года), 1,72 млн тонн стали (100,5%) и 1,51 млн тонн проката (100%). Источник: https://biz.censor.net.ua/n3067164
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 18:20

  дядя Caша написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  дядя Caша написав:Ждем курсового отскока "американца" на МБ. US

ДС интересней было бы понаблюдать на МБ провал «американца» копеек ,так на 50 для летнего курса , да и рынок бы взбодрился .

*Відправлено з Чату


Вы заказываете в завуалированной форме подобный сюжет? Марку напитка и год урожая помните? :roll:

US

PS

Вам нужны потрясения, нам - стабильность и предсказуемость.

Позаимствовано у Петра Аркадьевича Столыпина, сказавшего аналогичные слова, немного по иному поводу. С оттенком антисемитства.
20 лет по Бенджамину Франклину весной и осенью.
Перес де Куэльяр
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