Додано: Пон 21 тра, 2018 16:14

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 4,08 коп., на торгах понедельника укрепился на 6,44 коп., оказавшись на уровне 26,0836 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 21 мая с уровней предыдущего закрытия 26,115/26,140 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением цен «американца» до 26,10/26,12 UAH/USD, а спустя полчаса доллар ограничился расширением спреда, показав около 10.40 Киева уровень 26,10/26,14 UAH/USD.



С 10.52 доллар понизился до 26,08/26,10 UAH/USD, и эти уровни оставались действующими до 11.25, сопровождаясь равновесием покупок и продаж, причем среди покупателей был и регулятор, пополнявший свои резервы в рамках гарантировавшей анонимность технологии Matching.

Около 11.25 коррекция цен СКВ на межбанке возобновилась продажами появившихся там системных игроков.



К 12.04 СКВ прикоснулась к локальному минимуму (26,05/26,06 UAH/USD), который был выкуплен. Во всяком случае, на обеденный перерыв около 13.15 рынок ушел при более высоких долларовых ценах - 26,06/26,08 UAH/USD, которые оставались действующими до 14.20, когда очередная порция продаж понизила их до 26,055/26,075 UAH/USD.



Эти уровни цен не изменялись до самого закрытия торгов.



На цифре 26,055/26,075 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 21 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0836 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,07% с 28,0672 UAH/USD до 26,0836 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 21 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 21 мая, сохранив и углубив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, прошлая неделя была бюджетной, сопровождалась объемными платежами в Казну, которые опустошили запасы гривни у субъектов бизнеса. При этом ожидания роста спроса на СКВ буквально с начала новой недели заставили банки наращивать свою валютную позицию, расходуя на это гривню. 21-го Казначейство не порадовало бизнес компенсацией НДС. Во всяком случае, в приличном объеме, сохранив нехватку нацвалюты.



Во-вторых, состояние остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро 21-го говорило об обратном, показав рост с уровня 37 621,7 млн. грн. к отметке 50 298,2 млн. грн. Причина подобной динамики в операциях НБКУ со своими депозитными сертификатами. Регулятор погасил 18-го своих бумаг на изрядные 39,9 млрд. грн., однако в тот час же продал их на 22,491 млрд. грн.

В понедельник следовало за них внести оплату. Так что, значительная часть гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ к вечеру должна была «растаять».



В-третьих, на межбанке отсутствовали нерезиденты, по всей видимости, избравшие доходные ОВГЗ, а также импортеры, у которых до финиша месяца и закрытия контрактов еще есть время.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 мая по сути не изменились, символически понизившись, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынке правили бал продавцы СКВ, повторяя в целом сюжет пятничной сессии, пытаясь выручить за СКВ остающуюся в дефиците гривне.



Во-вторых, как известно, к понедельнику особых притоков экспортной СКВ из-за рубежа не бывает, поэтому на межбанке присутствовал «обязательный минимум» продаж и немного дополнительного предложения валюты. Последнюю все-таки старались «придерживать» надеясь на рост курса доллара на этой неделе.



В-третьих, на межбанке отсутствовал спрос со стороны нерезидентов и импортеров.



В-четвертых, не будем забывать о «синдроме понедельника» (ликвидность в дебюте новой недели редко радует ликвидностью).



Дата: 21 мая 2018 г. 17.19



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,00/26,06 UAH/USD (с утра – 26,02/26,09 UAH/USD, к полудню - 26,02/26,09 UAH/USD, к обеду - 26,03/26,09-10 UAH/USD)

€ – 30,80/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,70/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,75/31,00 UAH/EUR, к обеду - 30,95/31,15 UAH/EUR)

RUB – 0,405/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,420 UAH/RUB, к обеду - 0,405/0,420 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого не потребовалось ценового вмешательства.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (26,02/26,09 UAH/USD, евро – 30,75/31,00 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB). Из-за текущего равновесия покупок и продаж в ревизии цен не было нужды.



На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам уже было необходимо немного поддерживать ценовыми ревизиями 9дисконтами).



По итогам дня, благодаря сохранившейся сбалансированности спроса и предложения, обороты немного выросли, заслужив от оптовиков «четверку» и повторив показатели предыдущей сессии. Не исключено, в этот есть заслуга и «медвежьего» тренда на местном рынке наличных – в течение дня цены работавшихся валют снижались.



Дата: 21 мая 2018 г. на 17.32

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 25,95-97/26,00 UAH/USD (с утра 25,97-26,00/26,04-05 UAH/USD, к полудню 25,97-98/26,01-04 UAH/USD)

€ 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR (с утра 30,75-80/30,95-31,05 UAH/EUR, к полудню 30,75-80/30,95 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, без особого ценового «вмешательства», хотя столичные валютчики очень аккуратно обе позиции в паре доллар-гривня в ответ на коррекцию «зеленого» безнала на межбанке.



На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о незначительном снижении долларовых цен, связанном с текущей ситуацией на межбанке: 25,97-98/26,01-04 UAH/USD, евро – 30,75-80/30,90-95 UAH/EUR, сопровождаемом невысокими оборотами сбалансированной в целом торговли.



После обеда, на киевском рынке ни настроение, ни динамика действующих цен, не претерпели изменений.



По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое на сей раз способствовало росту итоговой ликвидности, заслужившей «четверку» и улучшив показатели предыдущей сессии. Возможно, в этом участвовала внутридневная коррекция действующих цен.





Дата: 21 мая 2018 г.



17.41 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,03/26,08 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,07 UAH/USDD)

€ – 30,75/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,750/30,95 UAH/EUR)

RUB – 0,414/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,417 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,417 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях

преобладания оптового (до $25,0 тыс.) клиентского предложения доллара.



В период до полудня настроение на рынке города очень плавно менялось – постепенно появлялись сколь-нибудь значимые продажи СКВ клиентам, заинтересовавшимся долларом.



Тем не менее, по состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне появления некоторого «интереса» к СКВ.



Действующие цены на рынке города почти не изменились с открытия: 26,03/26,07 UAH/USD, евро - 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB.



После обеда цена пары доллар-гривня на запорожском рынке понизилась, отвечая на ставшее более динамичным падение курса безналичного «американца» на межбанке, а также сохранения преобладания клиентского предложения валюты. Кстати, этот «перекос» немного ухудшил состояние ликвидности. Заслужив в понедельник «четверку с минусом», обороты на рынке Запорожья немного понизили показатели предыдущей сессии.





Дата: 21 мая 2018 г. на 17.18



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 25,95/26,08 UAH/USD (с утра - 26,05/26,11 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,09 UAH/USD)

€ – 30,65/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,90/31,05 UAH/EUR, к полудню - 30,80/31,05 UAH/EUR)

RUB 0,411/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,4160 UAH/RUB)



US

