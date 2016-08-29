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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4981498249834984

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 18:53

  somilitark написав:Перес де Куэльяр
Соскучились?

Дата: 21 мая 2018 г. на 17.32
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,95-97/26,00 UAH/USD


Тем кто переживал,что дно мы уже прошли,в подарок продажа скв по акции к финалу ЛЧ)))
Не густо в этот раз . Вчера просто "перекличка" была,собрались почти все : и "ватные" и "нейтральные" и "свидомые" ,а Вы как бы в "офсайде" были .
Перес де Куэльяр
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