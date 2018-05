Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

#<1 ... 4981498249834984 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 771 1. Нет сбережений в валюте 11% 81 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 56 4. от 50% до 75% 14% 106 5. более 75% 63% 483 Всього голосів : 771 Додано: Пон 21 тра, 2018 18:53 somilitark написав: Перес де Куэльяр

Соскучились?



Дата: 21 мая 2018 г. на 17.32

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 25,95-97/26,00 UAH/USD



Тем кто переживал,что дно мы уже прошли,в подарок продажа скв по акции к финалу ЛЧ))) Соскучились?Тем кто переживал,что дно мы уже прошли,в подарок продажа скв по акции к финалу ЛЧ))) Не густо в этот раз . Вчера просто "перекличка" была,собрались почти все : и "ватные" и "нейтральные" и "свидомые" ,а Вы как бы в "офсайде" были . Не густо в этот раз . Вчера просто "перекличка" была,собрались почти все : и "ватные" и "нейтральные" и "свидомые" ,а Вы как бы в "офсайде" были . Перес де Куэльяр

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в пятницу относительно доллара на 4,08 коп., на торгах понедельника укрепился на 6,44 коп., оказавшись на уровне 26,0836 UAH/USD.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в пятницу относительно доллара на 4,08 коп., на торгах понедельника укрепился на 6,44 коп., оказавшись на уровне 26,0836 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 21 мая с уровней предыдущего закрытия 26,115/26,140 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением цен «американца» до 26,10/26,12 UAH/USD, а спустя полчаса доллар ограничился расширением спреда, показав около 10.40 Киева уровень 26,10/26,14 UAH/USD.



С 10.52 доллар понизился до 26,08/26,10 UAH/USD, и эти уровни оставались действующими до 11.25, сопровождаясь равновесием покупок и продаж, причем среди покупателей был и регулятор, пополнявший свои резервы в рамках гарантировавшей анонимность технологии Matching.

Около 11.25 коррекция цен СКВ на МЕЖБАНКЕ возобновилась продажами появившихся там системных игроков.



К 12.04 СКВ прикоснулась к локальному минимуму (26,05/26,06 UAH/USD), который был выкуплен. Во всяком случае, на обеденный перерыв около 13.15 рынок ушел при более высоких долларовых ценах - 26,06/26,08 UAH/USD, которые оставались действующими до 14.20, когда очередная порция продаж понизила их до 26,055/26,075 UAH/USD.



Эти уровни цен не изменялись до самого закрытия торгов.



На цифре 26,055/26,075 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 21 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0836 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 7,07% с 28,0672 UAH/USD до 26,0836 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 21 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 21 мая, сохранив и углубив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, прошлая неделя была бюджетной, сопровождалась объемными платежами в Казну, которые опустошили запасы гривни у субъектов бизнеса. При этом ожидания роста спроса на СКВ буквально с начала новой недели заставили банки наращивать свою валютную позицию, расходуя на это гривню. 21-го Казначейство не порадовало бизнес компенсацией НДС. Во всяком случае, в приличном объеме, сохранив нехватку нацвалюты.



Во-вторых, состояние остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро 21-го говорило об обратном, показав рост с уровня 37 621,7 млн. грн. к отметке 50 298,2 млн. грн. Причина подобной динамики в операциях НБКУ со своими депозитными сертификатами. Регулятор погасил 18-го своих бумаг на изрядные 39,9 млрд. грн., однако в тот час же продал их на 22,491 млрд. грн.

В понедельник следовало за них внести оплату. Так что, значительная часть гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ к вечеру должна была «растаять».



В-третьих, на межбанке отсутствовали нерезиденты, по всей видимости, избравшие доходные ОВГЗ, а также импортеры, у которых до финиша месяца и закрытия контрактов еще есть время.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 21 мая, по сути, не изменились, символически понизившись, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынке правили бал продавцы СКВ, повторяя в целом сюжет пятничной сессии, пытаясь выручить за СКВ остающуюся в дефиците гривне.



Во-вторых, как известно, к понедельнику особых притоков экспортной СКВ из-за рубежа не бывает, поэтому на межбанке присутствовал «обязательный минимум» продаж и немного дополнительного предложения валюты. Последнюю все-таки старались «придерживать» надеясь на рост курса доллара на этой неделе.



В-третьих, на межбанке отсутствовал спрос со стороны нерезидентов и импортеров.



В-четвертых, не будем забывать о «синдроме понедельника» (ликвидность в дебюте новой недели редко радует ликвидностью).











Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 21 мая, как и накануне, констатировал снижение действующих цен на работавшиеся валюты.



Доллар на наличном рынке снижался из-за соответствующего настроения в рядах клиентов «налички», на которое оказывали воздействие «медвежьи» сводки с торгов валютного межбанка.

Как и в пятницу, 21-го ускорившееся падение безналичного «американца» после полудня вызвало аналогичную реакцию на наличном рынке, где до полудня ценовая коррекция наличной пары доллар-гривня имела символическое значение, а в некоторых городах (Запорожье, Одесса, Хмельницкий) на местных рынках вообще не наблюдалась.



Как и ранее, в течение понедельника коррекцию наличного доллара поддерживали мероприятия дилеров, которые дисконтированием небезуспешно (за исключением Запорожья) старались «догнать» рынок и обеспечить равновесие покупок и продаж, сулившее бонусы в ликвидности.



В целом, действия дилеров-«неформалов» в течение 21 мая позволили сохранить наблюдавшийся в понедельник баланс спроса и предложения, что, в свою очередь, поддержало итоговую ликвидность как минимум, на уровне предыдущей сессии. Дилеры столицы наконец-то смогли рапортовать о некотором прогрессе на участке ликвидности, которым, думается, Киев обязан опережающему дисконтированию долларовых цен в течение 21-го.



Валютчики Запорожья были вынуждены признать некоторый регресс в ликвидности, ставший следствием итогового «перекоса» и сохранения преобладания клиентского «приноса».



В течение понедельника позиция «спрос» наличного неформального доллара понизилась на 1,0-10,0 коп. (лидировал в откате Харьков, отставало Запорожье, за что, собственно, и поплатилось сохранением доминирования предложения СКВ… впрочем, не исключено, что в контексте сохранения ожиданий курсового отскока «американца», запорожцы вернут свое с процентами).

Позиция предложения доллара в понедельник потеряла 1,0-5,0 коп. (лидировал в откате рынок Киева, пасло задних Запорожье.).



По сравнению с закрытием пятницы «биды» наличного «неформального» «американца» понизились на 3,0-8,0 коп. (лидировал в снижении рынок столицы, отставало Запорожье), офера доллара понизились на 1,0-8,0 коп. (снова лидерство осталось за столицей, Запорожье было в отстающих).



Итак, наличный рынок, в первую очередь, самая ликвидная («популярная») пара доллар-гривня в течение понедельника теряла в цене. Как это было неоднократно ранее, дилеры-«неформалы», боясь потерять клиентский «принос» и надеясь на смены тренда на текущей неделе с «медвежьего» на «бычий», не торопились, особенно в первой половине дня, снижать действующие цены. И лишь после обеда, убедившись, что «зеленые медведи» не покинули межбанк, начали дисконтировать цены более решительно.



Ну а теперь поговорим о подробностях торгов 21 мая на «неформальном» наличном рынке Днепра, клиенты которого снова порадовали равновесием покупок и продаж, что стало главной причиной сохранения итоговой ликвидности на приличном уровне.



Впрочем, по порядку.



Торги 21 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,00/26,06 UAH/USD, евро – 30,80/31,00 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,420 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого не потребовалось ценового вмешательства.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (26,02/26,09 UAH/USD, евро – 30,75/31,00 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB). Из-за текущего равновесия покупок и продаж в ревизии цен не было нужды.



На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам уже было необходимо немного поддерживать ценовыми ревизиями (дисконтами).



По итогам дня, благодаря сохранившейся сбалансированности спроса и предложения, обороты немного выросли, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «четверку с плюсом» и едва заметно улучшив показатели предыдущей сессии.

Не исключено, в этот есть заслуга и «медвежьего» тренда на местном рынке наличных – в течение дня цены работавшихся валют снижались.



В течение понедельника биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизилась на 5,0 коп., предложение потеряло 4,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,00/26,06 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, не требовало ценового «вмешательства».



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (26,02/26,09 UAH/USD, евро – 30,75/31,00 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), не спеша «отвечать» на «медвежьи» настроения межбанка. Поскольку на моменте в оптовом сегменте равновесие покупок и продаж на фоне роста торговой активности, менять действующие котировки оптовой наличной пары доллар-гривня не было резона.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая уже нуждалась в снижении цен.



Оптовики, стимулируя клиентские покупки, более заметно понизили офера, сохраняя равновесие покупок и продаж.



Последнее сумело обеспечить достойную итоговую ликвидность. Обороты, заслужив от дилеров днепровского опта «твердую четверку», констатировали незначительное улучшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 21 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



По сравнению с закрытием 18 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., офера потеряли 4,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 21 мая уровнями 30,75/31,00 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника десятикопеечный рост бидов на фоне стабильных оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 15,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 21 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии равновесия покупок и продаж дешевеющей наличной парой доллар-гривня, стараясь аккуратным снижением действующих котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения.



При этом наши дилеры аналогичной непрерывной внутридневной коррекцией цен наличного евро реагировали на стартовавшее с 11.00 Киева динамичное ралли пары евро-доллар мирового рынка forex, которое исчерпались к закрытию нашего рынка (около 17.00).



Как и прежде, дилеры предпочли приподнять в течение 21-го более значимые биды, оставив без изменения офера.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1750 к отметке $1,1752, констатировав внутридневное его повышение на «сиротские» 2 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, стартовавшее с внутридневного минимума около 11.00 Киева и затянулось до 17.00, приподняв в течение понедельника на 10,0 коп. более значимые биды.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 21 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1770 пара евро-доллар до 11.00 Киева теряла в цене, оказавшись в указанный час на внутридневном минимуме ($1,1715). С этого же часа инициировалось ралли, результатом которого стало касание парой внутридневного максимума %1,1775 около 16.30 Киева. Пара не покидала район этой цифры до 17.00 Киева, дав повод нашим валютчикам поднять в течение понедельника более значимые биды наличного евро.



Засим последовала коррекция, уронившая пару евродоллар к $1,1745 по состоянию на 17.55 Киева. Выбираясь из этой локальной «ямы», пара евродоллар около 19.00 оказалась на цифре $1,1770, которая впоследствии обрела статус «базовой», относительно этого уровня пара евродоллар совершала разнополярные колебания, не покидая при этом диапазон $1,1767-1,1777 до 20.40 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро, фунт стерлингов и японская иена в ходе торгов в понедельник обновили минимумы по отношению к доллару США на фоне повышения доходности US Treasuries.

Вместе с тем после обеда евро ликвидировал падение к доллару на позитивных новостях из Италии, где в 18.30 Киева должным будут стартовать официальные консультации о составе правительства: лидеры победивших на выборах партий согласуют кандидатуры с президентом.



Курс евро к доллару составил на 15.50 Киева в понедельник $1,1772, как и на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов евро опускался до минимума за 22 недели - $1,1715.



Курс доллара относительно японской вырос до ¥111,27 за $1, максимума за 17 недель, со ¥110,78 по итогам прошлой недели.



Фунт подешевел к доллару на 0,3%, до $1,3428, самого низкого уровня за 20 недель.



Китай и США решили не увеличивать пошлины на импорт товаров друг друга, при этом Китай обещал существенно увеличить закупки американских товаров и услуг, не уточнив параметры предполагаемых изменений.



Как сказал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, стороны согласились предпринимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами, включая противодействие росту торговых тарифов.



США и Китай «поставили торговую войну на паузу», заявил в воскресенье американский министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, по итогам двусторонних переговоров Вашингтон и Пекин действительно отказались от идеи взаимного повышения торговых тарифов.



Итальянская партия «Лига» и движение «Пять звезд», по данным итальянских СМИ, выбрали в качестве кандидата в премьер-министры малоизвестного профессора юриспруденции из Флорентийского университета Джузеппе Конте. Дж.Конте родился в 1964 году в области Апулия и сделал карьеру в области преподавания гражданского частного права, читал лекции в Кембридже и Сорбонне.



Между тем Греция и ее кредиторы достигли предварительного соглашения по пакету реформ, необходимому для завершения 8-летней программы финансовой помощи Греции.



Валюты развивающихся стран продолжают страдать от укрепления доллара, в понедельник снижение демонстрируют все 23 основные валюты emerging markets. Турецкая лира обновила исторический минимум в паре с долларом, индонезийская рупия достигла минимума с 2015 года.



Меж тем, после касания минимума $1,1715, пара евро/доллар выросла до 1.1750, так как индекс доллара USDX вырос выше 94,00 пунктов до максимума декабря 2017. На евро давит формирование правительства в Италии.



Позже в центре внимания будут данные по индексу деловой активности в еврозоне и протокол FOMC и ЕЦБ, а также IFO Германии и выступление главы ФРС Пауэлла.



Уровни поддержки пары находятся на $1,1700, $1,1553,а уровни сопротивления находятся на $1,1846 и $1,1961.



Таким образом, в пятницу и понедельник пара евро-доллар продолжила обновлять минимумы года. В понедельник новый минимум показан на $1,1715, и в этот момент пара показывала падение шестой день подряд. К текущему моменту (20.47 Киева), впрочем, евро-доллар поднялась до $1,1770, и мы полагаем, что есть все шансы на то, чтобы она закрыла день ростом.



Главная причина для такого оптимизма кроется в том, что в выходные США и Китай договорились по торговле. Предположительно, Китай предложил американской стороне пакет мер по сокращению дефицита торгового баланса США на сумму около $200 млрд. в год. Министр финансов США Мнучин заявил, что торговая война с Китаем откладывается, учитывая прогресс в переговорах. Фьючерс на индекс Dow Jones открылся в понедельник в +0,9% и до сих пор находится в этом районе.



Отметим, что опасность развязывания торговой войны называлась самым главным риском для экономического роста даже Федрезервом США. Если этот риск будет нивелирован, для роста оптимизма на рынках откроются большие перспективы.

Пока что пара евро-доллар не отреагировала на позитивный настрой фондовых рынков в понедельник, и даже показала с утра новый минимум, но возможно, ситуация изменится позже в американскую сессию. Другим обсуждаемым событием выходных, которое могло вызвать слабость евро, является близость формирования коалиции в Италии из двух популистских и евроскептических партий «Лига севера» и «Пять звезд». Хотя первая из них является партией ярко выраженного правого толка, а вторая – левого, обе партии после долгих переговоров смогли прийти к компромиссу и согласовать общую программу. Это вызвало распродажу на рынке итальянского долга – инвесторы опасаются, что новое итальянское правительство будет менее склонно соблюдать бюджетную дисциплину и выполнять цели ЕС по ограничению дефицита бюджета.



С 8 мая доходность 10-летних облигаций Италии выросла с 1,76% до текущих 2,3%.



Естественно, при желании ЕЦБ может своим вмешательством (покупками итальянских облигаций на баланс) остановить падение итальянского госдолга. Но будет ли он это делать, помогая евроскептическому правительству Италии?



В 2011 году во время европейского кризиса ЕЦБ отказался от покупок итальянских облигаций в ответ на несоблюдение со стороны правительства Берлускони требований ЕС по нормам бюджета, что вызвало отставку Берлускони.



К власти в итоге пришло технократическое правительство, которое было готово соблюдать правила, задаваемые из Брюсселя. Думается, при всем своем внешнем популизме итальянские партии, формирующие коалицию, не пойдут на конфликт с Евросоюзом и ЕЦБ.



В этом контексте, полагаю, уместно вспомнить, какие популистские обещания выдавал нынешний премьер Греции Ципрас перед победой на выборах – в итоге все кончилось тем, что Греция старательно выполнила все требования ЕС по реформам.



Кроме того, следует помнить, что в Италии довольно большими полномочиями при назначениях обладает президент, который может просто не допустить назначения популистского премьера и евроскептического министра финансов.



Мы полагаем, что итальянский фактор пока не станет драйвером для рынков, хотя для долгосрочной перспективы Италия, безусловно – мина замедленного действия в еврозоне со своим уровнем госдолга к ВВП на уровне 135%.



По-прежнему надеемся, что краткосрочно пара евро-доллар пойдет в рост в район $1,20-1,21. Технически там находятся цели «бычьей» дивергенции MACD, она стала уже многократной и наблюдается на разных временных интервалах. И если это произойдет, рынок пары евро-доллар окажется в полной готовности к «настоящему» подорожанию «американца».



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 30,80/31,00 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной десятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя консервативно, не изменившись в течение 21 мая ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 21 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «твердую четверку», едва заметно улучшился показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по упавшему с закрытия пятницы на 15,0 коп. спросу и потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 21 мая по спросу и по предложению не изменились.



Ожидавшие отскока курса безналичного доллара уже в первый торговый день новой недели на межбанке были разочарованы. «Американец» сохранил «медвежий» тренд, ускорив нисходящую динамику. На рынке сохранилось преобладание клиентских продаж СКВ, связанное, по всей видимости с проблемами на рынке гривневой ликвидности.



На первый взгляд к 21 мая наблюдалось изобилие гривневого ресурса, о котором дало понять утреннее состояние коррсчетов регулятор, продемонстрировавших резкий (с уровня 37 621,7 млн. грн. к отметке 50 298,2 млн. грн.) рост объема гривневого навеса. Действительно, регулятор в пятницу, погасив своих депосертификатов на 39,9 млрд. грн., нарастил гривневую ликвидность, однако тут же, не откладывая в долгий ящик, разместил своих бумаг на 22,491 млрд. грн. С учетом того, что за эти депосертификаты следовало расплатиться 21 мая, вряд ли вышеупомянутый гривневый навес останется столь же «тяжелым» к вечеру понедельника.



Судя по всему, в игру 21-го в полной мере не вступило Казначейство, продолжая компенсировать НДС. В конечном счете, все вылилось в пролонгацию наблюдавшегося на прошлой неделе «медвежьего» тренда, сопровождаемого «средней» ликвидностью совершаемых на межбанке сделок.



Не исключено, что по-понедельничному «тонкий» рынок также способствовал коррекции «американца», для которой было достаточно продаж «обязательного минимума» экспортной выручки и конвертации СКВ в нацвалюту на неотложные текущие расходы.



Также одной из причин сохранения текущего «медвежьего тренда на рынке безналичного доллара могло стать массовое вхождение системных игроков в эту СКВ в ожиданиях скорой смены тренда. Не исключено, что игроки, войдя в дешевевший на прошлой неделе доллар, опустошил значительную часть своих гривневых запасов. Процессу, к слову, способствовал наблюдавшийся на неделе 14-18 мая бюджетный период, сметавший с рынка гривневую ликвидность.

Нынче бюджетный период финишировал, оставив после себя проблемы с гривневым ресурсом.



Параллельно с «зеленым» безналом терял в цене и наличный доллар, делая это довольно сдержанно и, очевидно, рассчитывая на скорую смену настроения и появление на межбанке «зеленых быков». Последних, как ожидается, на рынок должны привлечь локальные «низы» долларовых цен, которые близки к уровню привлекательности для покупок, а также более активные действия Казначейства на поприще компенсации НДС.



Мы тоже не очень верим в продолжительность возобновившегося 16 мая снижения долларовых цен на межбанке, ожидая курсового отскока на ближайших торгах межбанка.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Роза опять выставила уникальные вечерние курсы 26,06/26,07.

А вообще, 26,00-03/26,07-08

Re: Валютный рынок в контексте .... в моєму місті, сьогодні, найвужче бачив в обмінці 02/09

..а так, то всюди світило 90/10

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 ...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....

..а так, то всюди світило 90/10

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 ...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного..... Долярчик

Повідомлень: 4066 З нами з: 19.10.15 Подякував: 136 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 тра, 2018 22:49

Забудьте о нефти по $80. Бурное ралли происходит в форвардах

(Блумберг) -- Нефть Brent приковала к себе всеобщее внимание на фоне роста спотовых котировок до $80 на прошлой неделе. Однако более важное ралли, возможно, происходит практически неприметно на форвардном рынке, и некоторые инвесторы ставят на то, что мантра о "низких надолго" ценах утрачивает актуальность.



Котировки пятилетних форвардов на Brent, которые на протяжении последних полутора лет преимущественно находились в узком диапазоне $55-60 за баррель, подскочили за последний месяц, опережая рост спотовых цен. В пятницу контракты закрылись на уровне $63,50.



"Впервые с декабря 2015 года дальний конец кривой возглавляет рост всего спектра, - говорит Ясир Эль-Гуинди, рыночный стратег Energy Aspects Ltd. в Нью-Йорке. - Похоже, что инвестиционное сообщество наконец начало ставить под сомнение тезис о низких надолго ценах".



Боб Дадли, главный исполнительный директор BP Plc, озвучил мантру о ценах, "низких надолго", в начале 2015 года, предупредив о продолжительном периоде дешевой нефти. Позже он пояснил, что имел в виду низкие цены "надолго, но не навечно".



‘Есть потенциал’



В то время как спотовые цены склонны демонстрировать широкие колебания, пятилетние форварды обычно торгуются в более узком диапазоне, поскольку их динамику определяют более долгосрочные прогнозы в отношении спроса и предложения. Последние три года на долгосрочные котировки оказывали давление предположения о том, что рост сланцевой добычи в США в сочетании с растущей популярностью электротранспорта будет удерживать цены под контролем.



Теперь инвесторы ставят эту гипотезу под сомнение, подталкивая форвардные котировки вверх. За последний месяц пятилетние форварды на Brent подорожали на 11 процентов, тогда как фьючерсы ближайшего месяца поставки прибавили 6,8 процента.



"Мы думаем, что у более долгосрочных контрактов еще есть потенциал, - сказал главный аналитик SEB по сырьевым рынкам Бьярн Шилдроп. - Это пошлет очень позитивные ценовые сигналы всему рынку нефти, следствием чего, скорее всего, станет рост доверия, оптимизма и оценок".

