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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 тра, 2018 09:08
дядя Caша
18 мая как вчера мы обсуждали было известно что НБУ погасил сертификатов на 39,9 млр
В тот же день НБУ привлек на 14 дней 18,7 млрд ( овернайты не в счет )
Казначейство в пятницу и в понедельник компенсации НДС делало небольшие
18 -( пишу по памяти , не более 0,3 млрд )
21 - 0,365 млрд
Живите своим умом!
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Додано: Вів 22 тра, 2018 09:13
Всім прибутків.Мені ось цікаво , у багатьох зараз є "папір" після такого довготривалого боковика з конвульсіями в 20коп. на купівлю зелені,чи всі вже в "вагоні" мовчать і чекають.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 09:14
Привет из Днепра-2
Как и предполагалось, около 10.10 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,08/26,10 UAH/USD.
«Гривни много, надо реагировать», - констатировал наш консультант.
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