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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 тра, 2018 09:08
дядя Caша
18 мая как вчера мы обсуждали было известно что НБУ погасил сертификатов на 39,9 млр
В тот же день НБУ привлек на 14 дней 18,7 млрд ( овернайты не в счет )
Казначейство в пятницу и в понедельник компенсации НДС делало небольшие
18 -( пишу по памяти , не более 0,3 млрд )
21 - 0,365 млрд
Живите своим умом!
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Додано: Вів 22 тра, 2018 09:13
Всім прибутків.Мені ось цікаво , у багатьох зараз є "папір" після такого довготривалого боковика з конвульсіями в 20коп. на купівлю зелені,чи всі вже в "вагоні" мовчать і чекають,або злились по 26..та не реагують ,постійно озираючись.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Вів 22 тра, 2018 09:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 09:14
Привет из Днепра-2
Как и предполагалось, около 10.10 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,08/26,10 UAH/USD.
«Гривни много, надо реагировать», - констатировал наш консультант.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 09:32
Перес де Куэльяр написав:
Всім прибутків.Мені ось цікаво , у багатьох зараз є "папір" після такого довготривалого боковика з конвульсіями в 20коп. на купівлю зелені,чи всі вже в "вагоні" мовчать і чекають.
гадаю що вистачає хто не у вагоні. забагато хто дивиться форум, з метою більш ефективно конвертувати заощадження (не валютний заробіток). я надлишки с зп просто додаю до приватівського депозиту, який можна скасувати. І все зручно в онлайні, не потрібно кеди стирати. Але "заначка" не може бути вічною, її треба теж конвертувати у життеві задоволення, тобто все одно усе буде витрачено на відпустку, дитячі табори, тощо. А оскільки літо вже на носу, тому у цьому році взагалі не бачу сенсу проводити усе через "доларову фазу", бо ще ж різниця на курсі буде.Ну і багато хто відкладав на будівельні роботи, або ремонт також.
А що робити восени - то вже буде окрема тема.
ps. доречі, не папір, а гривня
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igorya
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Додано: Вів 22 тра, 2018 09:34
Привет из Днепра-3
При более пристальном рассмотрении, нацвалюты все-таки оказалось маловато, и доллар по состоянию на 10.29 немного откатился в цене до 26,07/26,09 UAH/USD.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 09:48
igorya написав:
гадаю що вистачає хто не у вагоні. забагато хто дивиться форум, з метою більш ефективно конвертувати заощадження (не валютний заробіток). я надлишки с зп просто додаю до приватівського депозиту, який можна скасувати. І все зручно в онлайні, не потрібно кеди стирати. Але "заначка" не може бути вічною, її треба теж конвертувати у життеві задоволення, тобто все одно усе буде витрачено на відпустку, дитячі табори, тощо. А оскільки літо вже на носу, тому у цьому році взагалі не бачу сенсу проводити
Так , дякую .Зарплатня це гривня , а мiшечок в лапках «папiр».*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 22 тра, 2018 09:57
Привет из Днепра-4
До 10.55 Киева цена безналичного «американца» не покидала отметку 26,07/26,09 UAH/USD, удерживаясь на этой цифре равновесием покупок и продаж СКВ.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,98-26,00/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 2,0-4,0 коп., предложение упало на 4,0 коп.); евро – 30,80-85/31,00-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 мая спрос вырос на 10.0-15,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 22 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «средние».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,98-26,00/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 2,0-4,0 коп., предложение упало на 4,0 коп.); евро – 30,80-85/31,00-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 мая спрос вырос на 10.0-15,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 22 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
Дата: 22 мая 2018 г. на 10.46
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,00/26,05 UAH/USD
€ 30,75/30,90 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,424 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (до $30,0 тыс.) клиентского спроса на доллар. Редкими, впрочем, партиями.
Дата: 22 мая 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.52
Мелкий опт «неформал»
$ 25,98/26,03 UAH/USD
EUR 30,75/31,00 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:11
Гагарин 26,02/26,06, а вообще 25,95-98/26,04-07.
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ЛАД
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:14
Привет из Днепра-5
К 11.10 установившийся баланс спрос/предложение «задержал» безналичную пару доллар-гривня на межбанке на отметке 26,07/26,09 UAH/USD.
Дата: 22 мая 2018 г. на 11.07
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,02/26,06 UAH/USD
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:18
ЛАД написав:
Гагарин 26,02/26,06, а вообще 25,95-98/26,04-07.
Роза 90/05.
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Перес де Куэльяр
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