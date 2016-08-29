Перес де Куэльяр написав:Всім прибутків.Мені ось цікаво , у багатьох зараз є "папір" після такого довготривалого боковика з конвульсіями в 20коп. на купівлю зелені,чи всі вже в "вагоні" мовчать і чекають,або злились по 26..та не реагують ,постійно озираючись.
Подозреваю, что объявленный ДС дефицит наличной гривни делает свое дело. Денег, чтобы потратить на сбережения или на покупку валюты нет. Все уходит на оплату коммунальных платежей, за газ и уголь по максимально возможным и антинародным и антиконституционным ценам.
Поэтому подозреваю, что сдающих валюту все таки сейчас больше, чем покупающих ее на турпоездки или даже для сохрана. Но это предположение, отчеты еще не опубликованы.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
С 11.15 новая порция продаж со стороны системных игроков, появившихся на рынке, понизила цену безналичного «американца» на межбанке к цифре 26,05/26,08 UAH/USD, где она снова замерла, не трогаясь с места до 11.32 Киева.
Дополуденная попытка «зеленого» ралли на межбанке, исчерпавшаяся около 11.15, сопровождалась признаками сужения гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,25/16,50% ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта сводка пребывала в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.