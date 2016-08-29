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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4984498549864987>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:19

  Перес де Куэльяр написав:Всім прибутків.Мені ось цікаво , у багатьох зараз є "папір" після такого довготривалого боковика з конвульсіями в 20коп. на купівлю зелені,чи всі вже в "вагоні" мовчать і чекають,або злились по 26..та не реагують ,постійно озираючись.

Подозреваю, что объявленный ДС дефицит наличной гривни делает свое дело. Денег, чтобы потратить на сбережения или на покупку валюты нет. Все уходит на оплату коммунальных платежей, за газ и уголь по максимально возможным и антинародным и антиконституционным ценам.

Поэтому подозреваю, что сдающих валюту все таки сейчас больше, чем покупающих ее на турпоездки или даже для сохрана. Но это предположение, отчеты еще не опубликованы.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:22

25.90-25.95/26.05

вообще по 25.95 тяжеловато
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:23

Re: Валютный рынок в контексте

Хмельницкий обменки 25.9-26.05
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:24

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НБУ сегодня ввел в оборот памятную монету Копання картоплі номиналом 10 грн.

По-моему ужасная безвкусица
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:39

Привет из Днепра-6

С 11.15 новая порция продаж со стороны системных игроков, появившихся на рынке, понизила цену безналичного «американца» на межбанке к цифре 26,05/26,08 UAH/USD, где она снова замерла, не трогаясь с места до 11.32 Киева.

Дополуденная попытка «зеленого» ралли на межбанке, исчерпавшаяся около 11.15, сопровождалась признаками сужения гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,25/16,50% ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта сводка пребывала в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:39

  zzzzzz написав:...

НБУ сегодня ввел в оборот памятную монету Копання картоплі номиналом 10 грн.

По-моему ужасная безвкусица

Не тот ракурс взяли. Надо было классический, т.е. вид сзади группы выбирающих. И лучше женского полу... :mrgreen:
Тем временем харьковские продолжают радовать заинтересованных: $ 25.99/26.04.
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 73%/EUR 0%/XAG 3%/XAU 1%
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:42

  Oleg_Sa написав:Хмельницкий обменки 25.9-26.05

евро – 30,50/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD
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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:46

Друзья а что Виктория светит на табло ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:47

Все, Бобик сдох, средневзвешенный курс состоявшихся сделок ниже вчерашнего. Интересно, куда гривню девают...?

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:50

дядя Caша

Может компенсацию НДС затягивают ?
Вчера были крохи компенсированы
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zzzzzz
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