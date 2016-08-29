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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4984498549864987

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:52

  zzzzzz написав:дядя Caша

Может компенсацию НДС затягивают ?
Вчера были крохи компенсированы


Шут их знает, залышкы на 2 ярда выросли. А дилеры "бегемота" говорят "патронов мало"....

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:54

дядя Caша

Ну это могут быть свободные деньги банков которые НБУ не хочет брать , а у предприятий на счетах может быть сужение ликвидности
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:58

  buratinyo написав:
  Перес де Куэльяр написав:Всім прибутків.Мені ось цікаво , у багатьох зараз є "папір" після такого довготривалого боковика з конвульсіями в 20коп. на купівлю зелені,чи всі вже в "вагоні" мовчать і чекають,або злились по 26..та не реагують ,постійно озираючись.

Денег, чтобы потратить на сбережения или на покупку валюты нет. Все уходит на оплату коммунальных платежей, за газ и уголь по максимально возможным и антинародным и антиконституционным ценам.

Гадаю, що всі питання по тарифам до цих панів;
Вся украинская энергетика – приватизирована. Акции ВСЕХ облэнерго – в руках 5-7 человек

Ахметову полностью принадлежит Киевэнерго (72%), Донецкоблэнерго (70%), Днепрооблэнерго (51%) и Крымэнерго (50,1%).

Братьям Суркисам принадлежит Львовоблэнерго (89%) и Прикарпатьеоблэнерго (88%), а также 17% Запорожьеоблэнерго.

Юрий Бойко является владельцем Волыньоблэнерго (75%).

Коломойский является совладельцем Полтаваоблэнерго (49%), Черниговоблэнерго (37%), Сумыоблэнерго (34%), Тернопольоблэнерго (20%) и Запорожьеоблэнерго (6%
Кому належать українські облгази"Дмитрий Фирташ и партнеры"
Помимо 22 газораспределительных предприятий, работающих под брендом РГК Дмитрия Фирташа, еще шесть таких предприятий контролируются менеджерами неформальной группы "РосУкрЭнерго".

В эту группу входят: Дмитрий Фирташ, Иван Фурсин, Сергей Левочкин, Юлия Левочкина и лидер фракции "Оппозиционный блок" в Верховнйо раде Юрий Бойко - министр энергетики времен Януковича. Источник: https://biz.censor.net.ua/r3016268
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:03

Привет из Днепра-7

К 12.00 цена безналичного доллара, продолжая снижаться, упала к 26,03/26,06 UAH/USD.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:07

Re: Валютный рынок в контексте

Ветка за сегодня это бальзам на душу гривнепатриотов,можно сегодня даже адекватное локальное название организовать "хроники взятия\пробития 26-й фигуры по городам и весям!"

Лето на носу,чего удивляться?))))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:12

somilitark
пока сопротивляется, у нас по 26.03 можно уже взять.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:19

  Перес де Куэльяр написав:Акции ВСЕХ облэнерго – в руках 5-7 человек


Сейчас эту несправедливость поправляют, добавляется еще 1-2 человека.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:20

  Oleg_Sa написав:somilitark
пока сопротивляется, у нас по 26.03 можно уже взять.


Вы смотрите на продажу,многие смотрят на приём,а вот приёмов по 26 уже НИГДЕ(Харьков и Днепр под вопросом до обеда ) по стране нет.
Видно по столице,что взять по 26 или на копейку дешевле МОЖНО!

К вопросу "дно мы уже прошли",новое дно "мегапрогнозистам" в подарок!!! :lol:

А впереди локальные низы,июнь,июль и даже прошлый август показал,что и 8-й месяц не стоит списывать со счетов :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:21

  zzzzzz написав:дядя Caша

18 мая как вчера мы обсуждали было известно что НБУ погасил сертификатов на 39,9 млр
В тот же день НБУ привлек на 14 дней 18,7 млрд ( овернайты не в счет )
Казначейство в пятницу и в понедельник компенсации НДС делало небольшие
18 -( пишу по памяти , не более 0,3 млрд )
21 - 0,365 млрд


Сертификатов было всего на 22,491 млрд. Главное, что деньги за них надлежало перечислить 21-го.

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дядя Caша
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