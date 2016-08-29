Шут их знает, залышкы на 2 ярда выросли. А дилеры "бегемота" говорят "патронов мало"....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:52
Шут их знает, залышкы на 2 ярда выросли. А дилеры "бегемота" говорят "патронов мало"....
US
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:54
дядя Caша
Ну это могут быть свободные деньги банков которые НБУ не хочет брать , а у предприятий на счетах может быть сужение ликвидности
Живите своим умом!
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:58
Гадаю, що всі питання по тарифам до цих панів;
Вся украинская энергетика – приватизирована. Акции ВСЕХ облэнерго – в руках 5-7 человек
Ахметову полностью принадлежит Киевэнерго (72%), Донецкоблэнерго (70%), Днепрооблэнерго (51%) и Крымэнерго (50,1%).
Братьям Суркисам принадлежит Львовоблэнерго (89%) и Прикарпатьеоблэнерго (88%), а также 17% Запорожьеоблэнерго.
Юрий Бойко является владельцем Волыньоблэнерго (75%).
Коломойский является совладельцем Полтаваоблэнерго (49%), Черниговоблэнерго (37%), Сумыоблэнерго (34%), Тернопольоблэнерго (20%) и Запорожьеоблэнерго (6%
Кому належать українські облгази"Дмитрий Фирташ и партнеры"
Помимо 22 газораспределительных предприятий, работающих под брендом РГК Дмитрия Фирташа, еще шесть таких предприятий контролируются менеджерами неформальной группы "РосУкрЭнерго".
В эту группу входят: Дмитрий Фирташ, Иван Фурсин, Сергей Левочкин, Юлия Левочкина и лидер фракции "Оппозиционный блок" в Верховнйо раде Юрий Бойко - министр энергетики времен Януковича. Источник:
Додано: Вів 22 тра, 2018 11:03
Привет из Днепра-7
К 12.00 цена безналичного доллара, продолжая снижаться, упала к 26,03/26,06 UAH/USD.
US
Додано: Вів 22 тра, 2018 11:07
Re: Валютный рынок в контексте
Ветка за сегодня это бальзам на душу гривнепатриотов,можно сегодня даже адекватное локальное название организовать "хроники взятия\пробития 26-й фигуры по городам и весям!"
Лето на носу,чего удивляться?))))
Додано: Вів 22 тра, 2018 11:19
Додано: Вів 22 тра, 2018 11:20
Вы смотрите на продажу,многие смотрят на приём,а вот приёмов по 26 уже НИГДЕ(Харьков и Днепр под вопросом до обеда ) по стране нет.
Видно по столице,что взять по 26 или на копейку дешевле МОЖНО!
К вопросу "дно мы уже прошли",новое дно "мегапрогнозистам" в подарок!!!
А впереди локальные низы,июнь,июль и даже прошлый август показал,что и 8-й месяц не стоит списывать со счетов
Додано: Вів 22 тра, 2018 11:21
Сертификатов было всего на 22,491 млрд. Главное, что деньги за них надлежало перечислить 21-го.
US
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