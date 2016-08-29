Додано: Вів 22 тра, 2018 12:25

Привет из Днепра-9



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,055/26,075 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось заметное расширение гривневой ликвидности. Предположительно, связанное с мероприятиями Казначейства по компенсации НДС.

Об этом дали понять выросшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 298,2 млн. грн. к отметке 52 138,4 млн. грн., намекая на высоковероятный разворот на рынке безналичного доллара и ослаблении курса гривни относительно доллара на межбанке .



Как и предполагалось, около 10.10 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,08/26,10 UAH/USD.

«Гривни много, надо реагировать», - констатировал наш консультант.



При более пристальном рассмотрении, нацвалюты все-таки оказалось маловато, и доллар по состоянию на 10.29 немного откатился в цене до 26,07/26,09 UAH/USD.



До 10.55 Киева цена безналичного «американца» не покидала отметку 26,07/26,09 UAH/USD, удерживаясь на этой цифре равновесием покупок и продаж СКВ.



К 11.10 установившийся баланс спрос/предложение «задержал» безналичную пару доллар-гривня на межбанке на отметке 26,07/26,09 UAH/USD.



С 11.15 новая порция продаж со стороны системных игроков, появившихся на рынке, понизила цену безналичного «американца» на межбанке к цифре 26,05/26,08 UAH/USD, где она снова замерла, не трогаясь с места до 11.32 Киева.



Дополуденная попытка «зеленого» ралли на межбанке, исчерпавшаяся около 11.15, сопровождалась признаками сужения гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,25/16,50% ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта сводка пребывала в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 12.00 цена безналичного доллара, продолжая снижаться, упала к 26,03/26,06 UAH/USD.



По состоянию на 12.25 на межбанке «рукотворный» отскок – появившийся на низах долларовых цен регулятор выкупает «зеленые» излишки в рамках обеспечивающей анонимность технологии Matching. Но в теперешних условиях это секрет Полишинеля. Вчера подобным образом НБУ пополнил свои резервы на $30,0 млн.



Около 13.20 Киева на фоне не тронувшихся с цифры 26,05/26,07 UAH/USD цен доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.



Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 мая с уровней: доллар – 25,85/26,15 UAH/USD, евро – 30,40/31,00 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., не изменившись по предложению.



Евро по сравнению с открытием 21 мая по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 21 мая по спросу повысился на 60 пунктов, не изменившись по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1793, опустившись до $1,1774 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1764 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,98-26,00/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 2,0-4,0 коп., предложение упало на 4,0 коп.); евро – 30,80-85/31,00-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 мая спрос вырос на 10.0-15,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 22 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «средние».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,98-26,00/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 2,0-4,0 коп., предложение упало на 4,0 коп.); евро – 30,80-85/31,00-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 мая спрос вырос на 10.0-15,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 22 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.10 столичные валютчики-оптовики рапортовали о незначительном снижении долларовых цен, связанном с текущей ситуацией на межбанке: 25,95-97/26,00-02 UAH/USD, евро – 30,70-75/30,95 UAH/EUR, сопровождаемом невысокими оборотами сбалансированной в целом торговли.



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене тренда – доминировавший с утра клиентский спрос сменился «приносом», заставив запорожцев понизить цену пары доллар-гривня: 25,98/26,03 UAH/USD, евро - 30,80/30,95 UAH/EUR, рубль 0,418/0,422 UAH/RUB.



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют немного понизились с уровней открытия (25,97/26,03 UAH/USD, евро – 30,80/31,00 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая на «медвежьи» настроения межбанка. На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 22 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,80/31,00 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB, Киев опт 25,98/26,03 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 25,98/26,03 UAH/USD, евро (опт) 30,75/31,00 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,75/31,00 UAH/EUR UAH/EUR; Хмельницкий – 25,90/26,05 UAH/USD, евро – 30,50/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 25,95/26,05 UAH/USD, розница – 25,90/26,08 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,05 UAH/USD; евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,424 RUB/USD.



Сохранение «медвежьего» тренда на рынке безналичной пары доллар-гривня по-прежнему стало возможным из-за нехватки гривневого ресурса. Сами участники вторничной сессии валютного межбанка жаловались, что «патронов маловато».



Не исключено, что Казначейство снова задержало компенсацию НДС экспортерам.



В то же время существует альтернативная версия пояснения случившегося отката безналичного «американца».



Речь о том, что ко вторнику, как известно, растет приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже на межбанке. Сам по себе факт общеизвестный и повторяющийся каждую неделю. Думается, 21 мая потенциальные покупатели СКВ внесли некоторые коррективы в это событие, саботируя покупки доллара на межбанке и формируя этим «рукотворный» перекос в сторону преобладания оферов, благодаря которому экспортерам приходилось совершать обязательные продажи доллара, не считаясь с текущими его ценами и способствуя падению последних.



Иначе говоря, гривня и потенциальных покупателей в достаточном количестве, но они не спешат пускать ее в дело, меняя на боле твердую валюту.



Пролонгация роста гривневой ликвидности создает реальную вероятность смены тренда на рынке «зеленого» безнала на текущей неделе. Судя по всему, Казначейство еще не «раскачалось» в полной мере с компенсацией НДС.



Кроме того, неуклонное приближение финиша месяца должно заставить импортеров подумать о закрытии своих контрактов, воспользовавшись локальными курсовыми низами СКВ и составив конкуренцию регулятору.



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