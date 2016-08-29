Что же у Вас злобы то столько, как не читаю ваш пост, сразу куча негатива на тех кто не верит в гривну. Осенью что делать будите, когда все поменяется ? Тоже на каждый пост про девальвацию будите с критикой отписываться?))) Я лично после 2015 года не верю в гривну вообще, и в 15 и 16 годах конвертировал всю лишнюю гривну в $ моментально. Начитавшись форума теперь продаю зимой, покупаю летом , но для работы мне нужен $ и я его покупал зимой 2017 по 28.9 этой зимой 28.8 ( Это мои личные рекорды) прибыль с этого тоже была конечно же, но то уже не для огласки) А то что в нашей стране валюта может за неделю вырасти или упасть на 1 грн., доказано, даже в этом году )
PS: Когда на межбанке курс $ падал до 25.9, наличка держалась выше 26, сейчас в киеве можно купить 25.97, считаю это минимумом 2018 года, пока что
ЛАД написав: somilitark Уважаемый, не надоело бить в литавры ложью? Минимумы пока что были в середине марта и середине апреля 25,916 и 25,926, соответственно (на МБ). Тогда же были минимумы на нале - к сожалению, цифры не записал, но ниже сегодняшних. Так что нового дна пока что нет. Не торопитесь. Сами знаете, в каких случаях нужна спешка.
Это финансовый форум или уровень ОБС " один дедушка так считает?" Вы таритесь на межбанке раз надо определять уровень нала по МБ? Или вы упорно не заметили,что уже квартал нал ниже МБ?
Было заявлено,что дно мы уже видели,будеттольковыше,сейчас опять дно,но вы его указать точно не можете,кидаетесь кизяками,но аргументация самая честная и правильная из всех возможных: "чувствую было ниже "
Отборная петросянщина на марше)))) Как думаете,как чувствует себя грндепо открытое зимой,вот тут я уже могу сказать,точно в плюсе и не надо тут брать микроскоп и "чувствовать пятыми точками"
п.с. а как гурману буквоедства объяснить,что когда не работаешь то можно ставить всё что угодно по курсам? Хоть продажу по пять и приём бака по 40?))) Вроде 2*2 ,но надо растолковывать,а то уже неделю делаются далеко идущие выводы,с претензиями на конгениальность
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 22 тра, 2018 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Финансисты подтвердили свой прогноз о стабильности курса гривны в ближайшие три месяца. Так, по словам Охрименко, этому будет помогать и Нацбанк, которому до осени надо накопить валюту для выплат по внешним займам.
"В последние 2 года летом курс гривни укрепляется: не надо тратить валюту на импорт газа, растет продажа экспортной выручки аграриями, которым нужна гривня для подготовки к севу озимых и уборке урожая. К середине лета курс будет в коридоре 25,7—26,2 грн/$", — сказал он.
А вот с осени доллар снова подорожает до 28,5—29 грн/$.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
тільки в цьому році барель нафти майже до 80 дол. США добрався і по прогнозу сягне 100. Нафтогаз вже закуповує газ у сховища, тому що по результатам 2 кварталу по формулі газу (перерахунок від цін на нафту за попередній період) ймовірно буде підвищення ціни. На мою думку до кінця кварталу будуть закачувати у сховища скільки зможуть прогнати по об'єму .
Ukrainian написав:Время запасать доллары
Финансисты подтвердили свой прогноз о стабильности курса гривны в ближайшие три месяца. Так, по словам Охрименко, этому будет помогать и Нацбанк, которому до осени надо накопить валюту для выплат по внешним займам.
"В последние 2 года летом курс гривни укрепляется: не надо тратить валюту на импорт газа, растет продажа экспортной выручки аграриями, которым нужна гривня для подготовки к севу озимых и уборке урожая. К середине лета курс будет в коридоре 25,7—26,2 грн/$", — сказал он.
А вот с осени доллар снова подорожает до 28,5—29 грн/$.