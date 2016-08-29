Додано: Вів 22 тра, 2018 12:37

Что же у Вас злобы то столько, как не читаю ваш пост, сразу куча негатива на тех кто не верит в гривну. Осенью что делать будите, когда все поменяется ? Тоже на каждый пост про девальвацию будите с критикой отписываться?))) Я лично после 2015 года не верю в гривну вообще, и в 15 и 16 годах конвертировал всю лишнюю гривну в $ моментально. Начитавшись форума теперь продаю зимой, покупаю летом, но для работы мне нужен $ и я его покупал зимой 2017 по 28.9этой зимой 28.8 ( Это мои личные рекорды) прибыль с этого тоже была конечно же, но то уже не для огласки) А то что в нашей стране валюта может за неделю вырасти или упасть на 1 грн., доказано, даже в этом году )PS: Когда на межбанке курс $ падал до 25.9, наличка держалась выше 26, сейчас в киеве можно купить 25.97, считаю это минимумом 2018 года, пока что