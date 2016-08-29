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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:17
rils33 написав:
сейчас в киеве можно купить 25.97, считаю это минимумом 2018 года, пока что
Т.е. сколько вы ни читаете,но не можете понять,что гривна обваливается ступеньками,а потом долго стоит на одних уровнях плюс сезонность и на этом надо зарабатывать? Вы упорно наступаете на грабли,но считаете,что виновата в этом "злоба в моих постах?"
Батенька,вы красавчег,моя мать мне когда-то в таких случаях говорила:что уже этому и за это время можно было научить даже слона или ведьмедя,а ты так и не осилил 2+2(с)
п.с. Коллеге ЛАДу стукните в личку,на счёт дна,вы как покупающий постоянно однозначно лучший показатель,чем я так считаю)))
Востаннє редагувалось somilitark
в Вів 22 тра, 2018 13:23, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 13:17
Перес де Куэльяр написав: zzzzzz написав:
Ну приедет допустим 100 тыс.чел , каждый потратит по штуке баксов, это всего 100 млн$ НБУ может 100 млн за час выкупить с межбанка
Сам информационный фон влияет на психологию курсобразования , даже если это действие ЛЧ будет выглядеть копеечным притоком СКВ.*Відправлено з Чату
Вот если на этой неделе ВР не примет в том виде в котором нужно Закон про антикоррупционный суд, вот тогда будет такой фон что мало не покажется,и не видать нам траншей как своих ушей.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 22 тра, 2018 13:19
Перес де Куэльяр написав:
Всім прибутків.Мені ось цікаво , у багатьох зараз є "папір" після такого довготривалого боковика з конвульсіями в 20коп. на купівлю зелені,чи всі вже в "вагоні" мовчать і чекають,або злились по 26..та не реагують ,постійно озираючись.
Дякую, і вам також)
Так, я поки в "папері". Не раз підтримував думку що перетнемо 26, але бачу щось дуже в'яло йдемо, може не хочуть пускати нижче? Буду починати потрохи брати по 26 і дивитись далі. Як повезе, то усереднимось по 25.50 в липні-серпні
Востаннє редагувалось FairyPrince
в Вів 22 тра, 2018 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 13:21
zzzzzz написав: bub-har написав:
Пока всё ожидаемо,до финала ЛЧ падаем,вытрушиваем подешёвке валюту!
Ну приедет допустим 100 тыс.чел , каждый потратит по штуке баксов, это всего 100 млн$
НБУ может 100 млн за час выкупить с межбанка
Пока всё ожидаемо и логичней отскок делать со следующей недели,но у папы свои планы! Гриша пока продолжает мариноваться-посмотрим до конца недели!
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Додано: Вів 22 тра, 2018 13:28
Навіть якщо покупка банками /обмінками просяде до 25.7 на продаж такий курс навряд чи буде; тому 26 і все що нижче вважаю дуже хорошою ціною.
Scorpion1 написав:
тільки в цьому році барель нафти майже до 80 дол. США добрався і по прогнозу сягне 100.
Нафтогаз вже закуповує газ у сховища, тому що по результатам 2 кварталу по формулі газу (перерахунок від цін на нафту за попередній період) ймовірно буде підвищення ціни. На мою думку до кінця кварталу будуть закачувати у сховища скільки зможуть прогнати по об'єму .
Ukrainian написав:
Время запасать доллары
Финансисты подтвердили свой прогноз о стабильности курса гривны в ближайшие три месяца. Так, по словам Охрименко, этому будет помогать и Нацбанк, которому до осени надо накопить валюту для выплат по внешним займам.
"В последние 2 года летом курс гривни укрепляется: не надо тратить валюту на импорт газа, растет продажа экспортной выручки аграриями, которым нужна гривня для подготовки к севу озимых и уборке урожая. К середине лета курс будет в коридоре 25,7—26,2 грн/$", — сказал он.
А вот с осени доллар снова подорожает до 28,5—29 грн/$.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Вів 22 тра, 2018 13:31
zzzzzz написав:
Вот если на этой неделе ВР не примет в том виде в котором нужно Закон про антикоррупционный суд, вот тогда будет такой фон что мало не покажется,и не видать нам траншей как своих ушей.
Ничего не будет,спросите даже на этой ветке,является ли маркером принятия решений по покупке валюты принятие "правильного" закона о анти-м суде?
У вас какая-то повышенная чувствительность ко всему,лето на носу,всё отлично,футбольный сезон(у нас в области)набирает обороты,в субботу пробили дальний шикарный выезд,а вы грустите понапрасну!! Жизнь чудесна,а некоторые видят во всём зраду,а не в своих промахах от принятия не правильных решений под воздействием охрименков и прочей отборной пропаганды...
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Додано: Вів 22 тра, 2018 13:35
zzzzzz написав: Перес де Куэльяр написав: zzzzzz написав:
Ну приедет допустим 100 тыс.чел , каждый потратит по штуке баксов, это всего 100 млн$ НБУ может 100 млн за час выкупить с межбанка
Сам информационный фон влияет на психологию курсобразования , даже если это действие ЛЧ будет выглядеть копеечным притоком СКВ.*Відправлено з Чату
Вот если на этой неделе ВР не примет в том виде в котором нужно Закон про антикоррупционный суд, вот тогда будет такой фон что мало не покажется,и не видать нам траншей как своих ушей.
Тогда нужно ждать 25 , будут душить курс всеми способами. Лучше бы проголосовали за АС , как я писал на прошлой неделе и на этом фоне гривна по естеству укрепилась бы , а не админ методами .
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Додано: Вів 22 тра, 2018 13:46
somilitark написав: rils33 написав:
сейчас в киеве можно купить 25.97, считаю это минимумом 2018 года, пока что
Т.е. сколько вы ни читаете,но не можете понять,что гривна обваливается ступеньками,а потом долго стоит на одних уровнях плюс сезонность и на этом надо зарабатывать? Вы упорно наступаете на грабли,но считаете,что виновата в этом "злоба в моих постах?"
Батенька,вы красавчег,моя мать мне когда-то в таких случаях говорила:что уже этому и за это время можно было научить даже слона или ведьмедя,а ты так и не осилил 2+2(с)
п.с. Коллеге ЛАДу стукните в личку,на счёт дна,вы как покупающий постоянно однозначно лучший показатель,чем я так считаю)))
Жаль, что вы не прочитали весь мой предыдущий пост, и сделали поверхностные выводы, по дате моей регистрации видно, когда я начал читать форум и "зарабатывать вместе с вами", что то доказывать не вижу смысла, извините за беспокойство, начну читать вас осенью
PS: Пока Киевская наличка не может закрепиться ниже 26/$, сразу появляется спрос
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Додано: Вів 22 тра, 2018 14:01
FairyPrince написав: Перес де Куэльяр написав:
Всім прибутків.Мені ось цікаво , у багатьох зараз є "папір" після такого довготривалого боковика з конвульсіями в 20коп. на купівлю зелені,чи всі вже в "вагоні" мовчать і чекають,або злились по 26..та не реагують ,постійно озираючись.
Дякую, і вам також)
Так, я поки в "папері". Не раз підтримував думку що перетнемо 26, але бачу щось дуже в'яло йдемо, може не хочуть пускати нижче? Буду починати потрохи брати по 26 і дивитись далі. Як повезе, то усереднимось по 25.50 в липні-серпні
Доброго дня . Справа в тому зараз поляга , як передбачити дIi «Тата» I що в нього на думцI . Вважаю курс стоiть дуже тривалий час , i це дивно , на що вiн розраховуе . Перше . Всих усадити , та пiти вниз , щоб не заважали .Або Друге .Показати стабiльнiсть , щоб бiльшiсть вийшла з валюти , бо не росте й не падае.???
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Додано: Вів 22 тра, 2018 14:01
дядя Caша написав:
По состоянию на 12.25 на межбанке «рукотворный» отскок – появившийся на низах долларовых цен регулятор выкупает «зеленые» излишки в рамках обеспечивающей анонимность технологии Matching. Но в теперешних условиях это секрет Полишинеля. Вчера подобным образом НБУ пополнил свои резервы на $30,0 млн.
US
На готівці вкотре пробуємо пробити 26.00.В Києві це вдалось.
Вчора НБУ викупив надлишків аж 30 млн.Не здивуюсь,якщо протягом травня НБУ поповнить свої резерви не менш,ніж на 500 млн.
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