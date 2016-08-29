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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 тра, 2018 14:08
rils33 написав:
26,27,28 выходные, минимальное отделение банков будет работать, все болельщики понесут валюту в обменник, есть вероятность, что наличка уйдет еще ниже, а 29.05 уже будут корректироваться с межбанком )
как долго еще это заблуждение будет жить?!! наличка болельщиков имеет меньшее значение в формировании курсов, чем сам футбол
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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