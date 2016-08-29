как долго еще это заблуждение будет жить?!! наличка болельщиков имеет меньшее значение в формировании курсов, чем сам футбол
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 тра, 2018 14:08
как долго еще это заблуждение будет жить?!! наличка болельщиков имеет меньшее значение в формировании курсов, чем сам футбол
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Вів 22 тра, 2018 14:32
Те, для которых оплата коммуналки - проблема, никогда и не покупали валюту.
Кроме того летом у многих большие гривневые расходы.
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:19
"Тато" добре усвідомлює всі небезпеки відсутності наступного траншу. МВФ буде "скелею" стояти на двух умовах: 1) АК суд та 2) ціни на газ (після минулорінчої урядової брехні, тепер це принципово). Оскільки сидіти ніхто не хоче, ПАПа наказав "татові" готуватись "триматись" до останного в режимі "без траншів". Тому він тримає ринок у стані, коли можна викуповувати валюту для зовнішніх виплат, не перенасичуючи ринок ліквідністю. За відсутності "чорних лебедів", адміністративно-маніпулятивного ресурсу вистачить до початку 2019, а можливо й трохи надовше. Це вже потім "зажата пружина" фундаментально дибане і "тата", і "папу" і пересічних.
Особисто вввжаю, що продовження співробітництва з Фондом як раз відпустить трохи гривню, оскільки "тато" послабить контроль за ліквідністю.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:07
Аваков сегодня взбодрил всю украинскую футбольную лигу.
Всего правоохранительные органы провели уже более 50 обысков в 9 областях Украины. Обыски подозреваемых в организации договорных матчей касались 35 клубов.
Стали известны имена некоторых деятелей футбола, у которых правоохранительные органы провели обыски.
Это Александр Севидов (экс-тренер «Мариуполя», «Металлиста» и «Карпат»), главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский, игрок «Балкан» Александр Райчев, а также четверо арбитров: Евгений Арановский, Виктор Арановский, Александр Павлюк и Александр Сахно.
В состав преступных групп вошли президенты футбольных клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, коммерческие структуры и граждане Украины. Так, оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, следователи Главного следственного управления Нацполиции и ГПУ установили более 320 человек, которые были задействованы в коррупционных «схемах» и причастны к совершению преступлений больше чем в 57 эпизодах
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