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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4988498949904991

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:08

  rils33 написав:26,27,28 выходные, минимальное отделение банков будет работать, все болельщики понесут валюту в обменник, есть вероятность, что наличка уйдет еще ниже, а 29.05 уже будут корректироваться с межбанком )

как долго еще это заблуждение будет жить?!! наличка болельщиков имеет меньшее значение в формировании курсов, чем сам футбол :lol:
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:32

  buratinyo написав:
  Перес де Куэльяр написав:Всім прибутків.Мені ось цікаво , у багатьох зараз є "папір" після такого довготривалого боковика з конвульсіями в 20коп. на купівлю зелені,чи всі вже в "вагоні" мовчать і чекають,або злились по 26..та не реагують ,постійно озираючись.

Подозреваю, что объявленный ДС дефицит наличной гривни делает свое дело. Денег, чтобы потратить на сбережения или на покупку валюты нет. Все уходит на оплату коммунальных платежей, за газ и уголь по максимально возможным и антинародным и антиконституционным ценам.

Те, для которых оплата коммуналки - проблема, никогда и не покупали валюту.

Кроме того летом у многих большие гривневые расходы.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:19

  Перес де Куэльяр написав:
  FairyPrince написав:
  Перес де Куэльяр написав:Всім прибутків.Мені ось цікаво , у багатьох зараз є "папір" після такого довготривалого боковика з конвульсіями в 20коп. на купівлю зелені,чи всі вже в "вагоні" мовчать і чекають,або злились по 26..та не реагують ,постійно озираючись.

Дякую, і вам також)
Так, я поки в "папері". Не раз підтримував думку що перетнемо 26, але бачу щось дуже в'яло йдемо, може не хочуть пускати нижче? Буду починати потрохи брати по 26 і дивитись далі. Як повезе, то усереднимось по 25.50 в липні-серпні :D
Доброго дня . Справа в тому зараз поляга , як передбачити дIi «Тата» I що в нього на думцI . Вважаю курс стоiть дуже тривалий час , i це дивно , на що вiн розраховуе . Перше . Всих усадити , та пiти вниз , щоб не заважали .Або Друге .Показати стабiльнiсть , щоб бiльшiсть вийшла з валюти , бо не росте й не падае.???


"Тато" добре усвідомлює всі небезпеки відсутності наступного траншу. МВФ буде "скелею" стояти на двух умовах: 1) АК суд та 2) ціни на газ (після минулорінчої урядової брехні, тепер це принципово). Оскільки сидіти ніхто не хоче, ПАПа наказав "татові" готуватись "триматись" до останного в режимі "без траншів". Тому він тримає ринок у стані, коли можна викуповувати валюту для зовнішніх виплат, не перенасичуючи ринок ліквідністю. За відсутності "чорних лебедів", адміністративно-маніпулятивного ресурсу вистачить до початку 2019, а можливо й трохи надовше. Це вже потім "зажата пружина" фундаментально дибане і "тата", і "папу" і пересічних.

Особисто вввжаю, що продовження співробітництва з Фондом як раз відпустить трохи гривню, оскільки "тато" послабить контроль за ліквідністю.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:07

  bub-har написав:Пока всё ожидаемо,до финала ЛЧ падаем,вытрушиваем подешёвке валюту!


Аваков сегодня взбодрил всю украинскую футбольную лигу.
Всего правоохранительные органы провели уже более 50 обысков в 9 областях Украины. Обыски подозреваемых в организации договорных матчей касались 35 клубов.
Стали известны имена некоторых деятелей футбола, у которых правоохранительные органы провели обыски.
Это Александр Севидов (экс-тренер «Мариуполя», «Металлиста» и «Карпат»), главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский, игрок «Балкан» Александр Райчев, а также четверо арбитров: Евгений Арановский, Виктор Арановский, Александр Павлюк и Александр Сахно.

В состав преступных групп вошли президенты футбольных клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, коммерческие структуры и граждане Украины. Так, оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, следователи Главного следственного управления Нацполиции и ГПУ установили более 320 человек, которые были задействованы в коррупционных «схемах» и причастны к совершению преступлений больше чем в 57 эпизодах
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