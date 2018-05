Додано: Вів 22 тра, 2018 15:19

Перес де Куэльяр написав: FairyPrince написав: Перес де Куэльяр написав: Всім прибутків.Мені ось цікаво , у багатьох зараз є "папір" після такого довготривалого боковика з конвульсіями в 20коп. на купівлю зелені,чи всі вже в "вагоні" мовчать і чекають,або злились по 26..та не реагують ,постійно озираючись. Всім прибутків.Мені ось цікаво , у багатьох зараз є "папір" після такого довготривалого боковика з конвульсіями в 20коп. на купівлю зелені,чи всі вже в "вагоні" мовчать і чекають,або злились по 26..та не реагують ,постійно озираючись.

Дякую, і вам також)

Так, я поки в "папері". Не раз підтримував думку що перетнемо 26, але бачу щось дуже в'яло йдемо, може не хочуть пускати нижче? Буду починати потрохи брати по 26 і дивитись далі. Як повезе, то усереднимось по 25.50 в липні-серпні Дякую, і вам також)Так, я поки в "папері". Не раз підтримував думку що перетнемо 26, але бачу щось дуже в'яло йдемо, може не хочуть пускати нижче? Буду починати потрохи брати по 26 і дивитись далі. Як повезе, то усереднимось по 25.50 в липні-серпні Доброго дня . Справа в тому зараз поляга , як передбачити дIi «Тата» I що в нього на думцI . Вважаю курс стоiть дуже тривалий час , i це дивно , на що вiн розраховуе . Перше . Всих усадити , та пiти вниз , щоб не заважали .Або Друге .Показати стабiльнiсть , щоб бiльшiсть вийшла з валюти , бо не росте й не падае.??? Доброго дня . Справа в тому зараз поляга , як передбачити дIi «Тата» I що в нього на думцI . Вважаю курс стоiть дуже тривалий час , i це дивно , на що вiн розраховуе . Перше . Всих усадити , та пiти вниз , щоб не заважали .Або Друге .Показати стабiльнiсть , щоб бiльшiсть вийшла з валюти , бо не росте й не падае.???



"Тато" добре усвідомлює всі небезпеки відсутності наступного траншу. МВФ буде "скелею" стояти на двух умовах: 1) АК суд та 2) ціни на газ (після минулорінчої урядової брехні, тепер це принципово). Оскільки сидіти ніхто не хоче, ПАПа наказав "татові" готуватись "триматись" до останного в режимі "без траншів". Тому він тримає ринок у стані, коли можна викуповувати валюту для зовнішніх виплат, не перенасичуючи ринок ліквідністю. За відсутності "чорних лебедів", адміністративно-маніпулятивного ресурсу вистачить до початку 2019, а можливо й трохи надовше. Це вже потім "зажата пружина" фундаментально дибане і "тата", і "папу" і пересічних.



Особисто вввжаю, що продовження співробітництва з Фондом як раз відпустить трохи гривню, оскільки "тато" послабить контроль за ліквідністю. "Тато" добре усвідомлює всі небезпеки відсутності наступного траншу. МВФ буде "скелею" стояти на двух умовах: 1) АК суд та 2) ціни на газ (після минулорінчої урядової брехні, тепер це принципово). Оскільки сидіти ніхто не хоче, ПАПа наказав "татові" готуватись "триматись" до останного в режимі "без траншів". Тому він тримає ринок у стані, коли можна викуповувати валюту для зовнішніх виплат, не перенасичуючи ринок ліквідністю. За відсутності "чорних лебедів", адміністративно-маніпулятивного ресурсу вистачить до початку 2019, а можливо й трохи надовше. Це вже потім "зажата пружина" фундаментально дибане і "тата", і "папу" і пересічних.Особисто вввжаю, що продовження співробітництва з Фондом як раз відпустить трохи гривню, оскільки "тато" послабить контроль за ліквідністю.

