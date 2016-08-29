Додано: Вів 22 тра, 2018 18:02

somilitark написав: ЛАД написав:

somilitark

Уважаемый, не надоело бить в литавры ложью ?

Минимумы пока что были в середине марта и середине апреля 25,916 и 25,926, соответственно (на МБ). Тогда же были минимумы на нале - к сожалению, цифры не записал, но ниже сегодняшних.

Так что нового дна пока что нет. Не торопитесь. Сами знаете, в каких случаях нужна спешка. Уважаемый, не надоело бить в литаврыМинимумы пока что были в середине марта и середине апреля 25,916 и 25,926, соответственно (на МБ).Так что нового днанет. Не торопитесь. Сами знаете, в каких случаях нужна спешка.

Это финансовый форум или уровень ОБС " один дедушка так считает?"

Вы таритесь на межбанке раз надо определять уровень нала по МБ? Или вы упорно не заметили,что уже квартал нал ниже МБ?



Было заявлено,что дно мы уже видели,будеттольковыше,сейчас опять дно,но вы его указать точно не можете,кидаетесь кизяками,но аргументация самая честная и правильная из всех возможных: "чувствую было ниже "



Отборная петросянщина на марше))))

Как думаете,как чувствует себя грндепо открытое зимой,вот тут я уже могу сказать,точно в плюсе и не надо тут брать микроскоп и "чувствовать пятыми точками"



п.с. а как гурману буквоедства объяснить,что когда не работаешь то можно ставить всё что угодно по курсам? Хоть продажу по пять и приём бака по 40?)))

Вроде 2*2 ,но надо растолковывать,а то уже неделю делаются далеко идущие выводы,с претензиями на конгениальность Это финансовый форум или уровень ОБС " один дедушка так считает?"Вы таритесь на межбанке раз надо определять уровень нала по МБ? Или вы упорно не заметили,что уже квартал нал ниже МБ?Было заявлено,что дно мы уже видели,будеттольковыше,сейчас опять дно,но вы его указать точно не можете,кидаетесь кизяками,но аргументация самая честная и правильная из всех возможных: "чувствую было нижеОтборная петросянщина на марше))))Как думаете,как чувствует себя грндепо открытое зимой,вот тут я уже могу сказать,точно в плюсе и не надо тут брать микроскоп и "чувствовать пятыми точками"п.с. а как гурману буквоедства объяснить,что когда не работаешь то можно ставить всё что угодно по курсам? Хоть продажу по пять и приём бака по 40?)))Вроде 2*2 ,но надо растолковывать,а то уже неделю делаются далеко идущие выводы,с претензиями на конгениальность

Не знаю, какие претензии Вы увидели у меня (тем более, на конгениальность), и где Вы унюхали "кизяки", но у Вас, по-прежнему, единственная претензия - это хамство.Похоже, иначе Вы общаться просто не умеете.Может, стоит сходить на курсы благородных девиц, глядишь, за месяц научат вместо "я ох..." говорить по анекдоту - "я потрясена".Кстати, почитайте, что означает слово "конгениальность" -. Вы будете "потрясены", узнав, что это совсем не то, что Вы думаете.Что касается курса.Вы называете курс нала 26,02/26,06 ниже курса МБ 26,0718? Эта копеечная разница для Вас существенна? Какими же суммами Вы ворочаете? Возможно, Вы незаконный сын Рината, а мы и не знали?По-моему, это называется - курсы практически совпадают.В Харькове 26 на продажу пока что не пробили, да и сдать при желании можно по 26+.В Киеве, как здесь люди пишут, можно купить ниже 26. У меня нент оснований не доверять, но Киев не вся страна, да и по сводкам ДС нет устойчивой продажи ниже 26. Полагаю, в Вашем Бердичеве курсов продажи ниже 26 тоже нет.Кстати, я честно написал, что точные цифры нала на прошлых минимумах у меня нет, но Вы их тоже не назвали и точно так же голословно утверждаете, что тогда было дороже.То, что люди перешедшие на гривнедепо в конце января- начале февраля в приличном выигрыше - бесспорно, и я уже об этом писал.И последнее.Я, действительно считаю, что цифры МБ важнее нала, хотя я лично на МБ не покупаю. Но на закупки газа и прочих "мелочей" валюта покупается на МБ, и суммы там несколько больше. чем Вы (или я) купим на нале.Засим позвольте откланяться.P.s. А на курсы всё же сходите.