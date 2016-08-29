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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4989499049914992

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:02

  somilitark написав:
  ЛАД написав:
somilitark
Уважаемый, не надоело бить в литавры ложью?
Минимумы пока что были в середине марта и середине апреля 25,916 и 25,926, соответственно (на МБ). Тогда же были минимумы на нале - к сожалению, цифры не записал, но ниже сегодняшних.
Так что нового дна пока что нет. Не торопитесь. Сами знаете, в каких случаях нужна спешка.

Это финансовый форум или уровень ОБС " один дедушка так считает?"
Вы таритесь на межбанке раз надо определять уровень нала по МБ? Или вы упорно не заметили,что уже квартал нал ниже МБ?

Было заявлено,что дно мы уже видели,будеттольковыше,сейчас опять дно,но вы его указать точно не можете,кидаетесь кизяками,но аргументация самая честная и правильная из всех возможных: "чувствую было ниже :lol: "

Отборная петросянщина на марше))))
Как думаете,как чувствует себя грндепо открытое зимой,вот тут я уже могу сказать,точно в плюсе и не надо тут брать микроскоп и "чувствовать пятыми точками" 8)

п.с. а как гурману буквоедства объяснить,что когда не работаешь то можно ставить всё что угодно по курсам? Хоть продажу по пять и приём бака по 40?)))
Вроде 2*2 ,но надо растолковывать,а то уже неделю делаются далеко идущие выводы,с претензиями на конгениальность :lol:

Не знаю, какие претензии Вы увидели у меня (тем более, на конгениальность :) ), и где Вы унюхали "кизяки", но у Вас, по-прежнему, единственная претензия - это хамство.Похоже, иначе Вы общаться просто не умеете.
Может, стоит сходить на курсы благородных девиц, глядишь, за месяц научат вместо "я ох..." говорить по анекдоту - "я потрясена". :)
Кстати, почитайте, что означает слово "конгениальность" - http://newslab.ru/article/192999. Вы будете "потрясены", узнав, что это совсем не то, что Вы думаете.
Что касается курса.
Вы называете курс нала 26,02/26,06 ниже курса МБ 26,0718? Эта копеечная разница для Вас существенна? Какими же суммами Вы ворочаете? Возможно, Вы незаконный сын Рината, а мы и не знали?
По-моему, это называется - курсы практически совпадают.
В Харькове 26 на продажу пока что не пробили, да и сдать при желании можно по 26+.
В Киеве, как здесь люди пишут, можно купить ниже 26. У меня нент оснований не доверять, но Киев не вся страна, да и по сводкам ДС нет устойчивой продажи ниже 26. Полагаю, в Вашем Бердичеве курсов продажи ниже 26 тоже нет.
Кстати, я честно написал, что точные цифры нала на прошлых минимумах у меня нет, но Вы их тоже не назвали и точно так же голословно утверждаете, что тогда было дороже.
То, что люди перешедшие на гривнедепо в конце января- начале февраля в приличном выигрыше - бесспорно, и я уже об этом писал.
И последнее.
Я, действительно считаю, что цифры МБ важнее нала, хотя я лично на МБ не покупаю. Но на закупки газа и прочих "мелочей" валюта покупается на МБ, и суммы там несколько больше. чем Вы (или я) купим на нале.
Засим позвольте откланяться.

P.s. А на курсы всё же сходите.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 22 тра, 2018 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:07

  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:
  zzzzzz написав:дядя Caша

Минфин опубликовал итоги сегодняшнего аукциона, результаты печальные.
Гривны привлекли всего 164 млн.грн, это притом что завтра погашение на 3,5 млрд !!!

Долларов нагребли хорошо 270 млн $


Вот в среду доллару на МБ уже деваться будет некуда - только наверх. Обороты торгов 22-го на МБ аномально низкие. Это в пользу версии о "воздержанности" "покупанов".

К вечеру "наличка" "ненавязчиво" потянулась наверх. Думаю, "бычий" тренд на рынке "зеленого" безнала уже достиг полноценной зрелоси.

US

Не возьмусь угадывать завтрашние итоги торгов, но гривна от завтрашнего погашения может оказаться на межбанке не раньше четверга. Депонирование в предыдущий день, если я ничего не пропустил, пока не отменили.
Завтра может играть только сегодняшнее расширение гривневой ликвидности.


Или могут сыграть на опережение. Заждались отскока и могут отскочить. Не дожидаясь щедрости Казначейства.

Кстати. в четверг может на МБ сказать свое веское слово увеличение притока экспортной СКВ, которое обычно случается по средам.

В общем, как говорил герой-ветеринар киношной комедии по сценарию гимнописца Михалкова. "вскрытие покажет" :D

US
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:17

  Очкарик написав:Не за горами 50 000 сообщений :lol:


Неблагодарное это дело...ДС перестал после этой цифры. 64 106 поста, если не ошибаюсь на сегодня. Хотя...есть вариант срабатывания философской категории и переход количества в качество...

Следите!

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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:32

  Очкарик написав:Не за горами 50 000 сообщений :lol:

Зато нескучно,а у Вас муть и псы лають.
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:45

  сірий написав:
  Очкарик написав:Не за горами 50 000 сообщений :lol:

Зато нескучно,а у Вас муть и псы лають.


Не надо... с такой-то аватаркой... 8)

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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 19:03

  tea написав:
  freeze написав:Аваков сегодня взбодрил всю украинскую футбольную лигу.

На МФК "Миколаїв" практично на кожен матч ставились нереальні ставки в букмекерських конторах.Якщо на звичайний матч 1 ліги ставки рідко коли перевищували 10 тис.доларів,то на матчі "Миколаїва" ставились суми з 5 нолями.

Откуда информация?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 19:22

  buratinyo написав:
  tea написав:
  freeze написав:Аваков сегодня взбодрил всю украинскую футбольную лигу.

На МФК "Миколаїв" практично на кожен матч ставились нереальні ставки в букмекерських конторах.Якщо на звичайний матч 1 ліги ставки рідко коли перевищували 10 тис.доларів,то на матчі "Миколаїва" ставились суми з 5 нолями.

Откуда информация?

На матч "Миколаїв" - "Нафтовик" (Нафтоскважинськ) було поставлено ставок на 111 тис.євро.
https://www.ua-football.com/ukrainian/f ... -evro.html
На матч "Миколаїв" - "Суми" - 250 тис.євро.
https://www.ua-football.com/ukrainian/f ... -evro.html

І в матеріалі приведені ставки на інші матчі - порівняйте в таблиці.
Зрозуміло,що коли одна людина ставить ставку 20 тис.євро,то вона знає результат матча наперед.Як Ляшко. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 19:31

Re: Валютный рынок в контексте

Как украсть миллиард. Эпизод второй. Степан Кубив: 83 миллиарда рефинансирования, срыв курса, вывод капиталов Януковича и разворовывание банков.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... 2ea22072d/
83,6 миллиарда гривен были залиты в банковскую систему. По курсу 8 гривен за доллар, который сложился на тот момент, сумма впрыска составила в эквиваленте почти 10 миллиардов долларов!
reus
 
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